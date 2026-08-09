Bernardo Silva chính thức ra mắt Real Madrid ở chiến thắng sát nút 2-1 trước Ferencvaros Bernardo Silva có trận ra mắt Real Madrid khi vượt qua Ferencvaros 2-1 tại Budapest. HLV Jose Mourinho đánh giá cao sự đa năng nhưng lưu ý thể lực của tân binh.

Tân binh Bernardo Silva đã chính thức có màn ra mắt trong màu áo Real Madrid, góp phần vào chiến thắng sát nút 2-1 trước Ferencvaros tại sân Groupama Arena (Budapest). Trận đấu giao hữu không chỉ mang đến niềm vui thắng trận mà còn mở ra những thử nghiệm chiến thuật đáng chú ý của HLV Jose Mourinho.

Sự áp đảo chưa đi kèm hiệu suất tối đa

Real Madrid bước vào cuộc đối đầu với Ferencvaros bằng lối chơi chủ động áp đặt. Đại diện Tây Ban Nha tạo ra sự lấn lướt rõ rệt trong hiệp một khi lần lượt Mario Rivas và tân binh Carlos Espi điền tên lên bảng tỷ số. Dù tài năng trẻ Arda Guler bỏ lỡ một số cơ hội gia tăng cách biệt, đội bóng hoàng gia vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với tổng cộng 17 cú sút cả trận, trong đó 12 lần hãm thành diễn ra trước giờ nghỉ.

Tuy nhiên, hiệu suất dứt điểm vẫn là bài toán cần lời giải khi Real Madrid chỉ có 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Dù nắm thế chủ động, hệ thống phòng ngự của họ lại bộc lộ những khoảng trống nhất định, tạo điều kiện cho Kenan Kodro bên phía Ferencvaros rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Silva có trận ra mắt Real. Ảnh: Getty Images.

Dấu ấn Bernardo Silva và sự điều chỉnh của Jose Mourinho

Sang hiệp hai, Ferencvaros đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhằm duy trì áp lực và kiểm soát nhịp độ, HLV Jose Mourinho đã tung hàng loạt ngôi sao vào sân, bao gồm Bernardo Silva, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen cùng Vinicius Junior — người vừa hoàn tất gia hạn hợp đồng.

Chia sẻ trên Realmadrid TV sau trận chào sân, Bernardo Silva không giấu nổi sự hào hứng khi bắt đầu chặng đường mới tại Tây Ban Nha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho biết anh bộc lộ bản thân là mẫu cầu thủ sẵn sàng đóng góp ở nhiều khu vực, từ khâu triển khai bóng, hỗ trợ pressing cho đến vùng 1/3 cuối sân đối phương, đồng thời nhấn mạnh việc tích lũy thể lực là ưu tiên hàng đầu lúc này.

Đánh giá về học trò mới, HLV Jose Mourinho dành nhiều lời khen ngợi cho sự đa năng của Silva khi anh có thể vận hành tốt ở vị trí số 6, số 8 lẫn số 10. Dù vậy, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chỉ ra điểm hạn chế về mặt thể lực do Silva nghỉ ngơi khá nhiều trong kỳ nghỉ hè. Nhận thấy tân binh có dấu hiệu suy giảm thể lực ở giai đoạn cuối, Mourinho đã linh hoạt đẩy anh lên chơi cao hơn ở vị trí số 10, đồng thời tung Jorge Cestero vào sân nhằm duy trì sự cân bằng và củng cố khu vực trung tuyến.