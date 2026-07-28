Besiktas chính thức rút khỏi thương vụ Mohamed Salah: Rào cản tài chính từ phía đại diện Besiktas gác lại kế hoạch chiêu mộ Mohamed Salah sau khi phía đại diện tiền đạo 34 tuổi đưa ra các đòi hỏi tài chính vượt quá hạn mức kiểm soát của CLB Thổ Nhĩ Kỳ.

Thương vụ chuyển nhượng bom tấn đưa cựu ngôi sao Liverpool, Mohamed Salah, đến Besiktas đã chính thức bị gác lại. Dù hai bên từng đạt được những tiến triển khả quan, bất đồng sâu sắc về mặt tài chính phát sinh ở giai đoạn cuối khiến đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ quyết định dừng các cuộc đàm phán.

Thương vụ chiêu mộ Mohamed Salah của Besiktas đi vào ngõ cụt do bất đồng tài chính.

Nút thắt đàm phán từ những đòi hỏi mới

Giám đốc điều hành của Besiktas, ông Onder Ozen, đã công khai xác nhận tiến trình chiêu mộ tuyển thủ Ai Cập rơi vào bế tắc kể từ ngày 21/7. Mặc dù ban lãnh đạo Besiktas đã tổ chức 3 cuộc gặp trực tiếp với đại diện của Salah và đề xuất một cấu trúc tài chính cụ thể, những phát sinh bất ngờ ở thời điểm quyết định đã phá vỡ mọi nỗ lực.

Đánh giá về quá trình làm việc, ông Ozen chia sẻ rằng ban đầu mọi việc diễn ra tương đối thuận lợi nhờ thái độ chuyên nghiệp từ phía Salah. Tuy nhiên, khi đi sâu vào chi tiết các điều khoản thực tế, đại diện của tiền đạo này liên tục đưa ra những yêu cầu mới đẩy cuộc đàm phán vào ngõ cụt. Đáng chú ý, lãnh đạo Besiktas cho rằng bản thân chân sút 34 tuổi có thể cũng không nắm rõ toàn bộ những đòi hỏi khắt khe mà phía đại diện của anh đã đưa ra.

Bối cảnh sự nghiệp và vị thế cầu thủ tự do

Sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm một năm với Liverpool, Salah hiện mang vị thế cầu thủ tự do. Chân sút người Ai Cập vừa cùng đội tuyển quốc gia khép lại hành trình tại World Cup 2026 ở vòng 16 đội trước khi bắt đầu cân nhắc các bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Ở tuổi 34, Salah vẫn giữ nguyên sức hút của một ngôi sao tầm cỡ toàn cầu. Mặc dù vậy, yêu cầu đãi ngộ quá cao từ đội ngũ đại diện đang trở thành rào cản lớn khiến các đội bóng tiềm năng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

Nguyên tắc tài chính vượt trên tên tuổi lớn

Thay vì phá vỡ cấu trúc lương thưởng để sở hữu một ngôi sao đắt giá, Besiktas lựa chọn ưu tiên sự an toàn và bền vững về mặt tài chính. Ban lãnh đạo đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không đưa ra bất kỳ đề nghị cải thiện nào thêm và chính thức khép lại hồ sơ đàm phán.

Ông Ozen nhấn mạnh rằng việc bảo vệ các giá trị cốt lõi và giữ vững sự ổn định tài chính là ưu tiên hàng đầu của CLB. Besiktas chấp nhận từ bỏ việc sở hữu một tên tuổi lớn nếu điều đó gây rủi ro cho mô hình vận hành chung. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc cơ hội để Salah cập bến giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ trong kỳ chuyển nhượng này đã hoàn toàn khép lại.