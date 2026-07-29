An sinh - Cuộc sống BHXH Lâm Đồng lấy người dân làm trung tâm phục vụ Từ những thủ tục được giải quyết nhanh gọn đến thái độ phục vụ tận tình của đội ngũ cán bộ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính.

BHXH tỉnh Lâm Đồng lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Nâng cao chất lượng phục vụ từ mỗi giao dịch

Từ sáng sớm, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa BHXH tỉnh đã nhộn nhịp người đến giao dịch. Từng lượt người dân đến làm thủ tục được hướng dẫn lấy số, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo đúng quy trình.

Người đến làm thủ tục cấp lại sổ BHXH, người điều chỉnh mức đóng, người đại diện doanh nghiệp báo tăng, giảm lao động… Mỗi người mang một nhu cầu khác nhau, nhưng đều được cán bộ tận tình hướng dẫn.

Tất bật tiếp nhận hồ sơ, giải thích các nội dung liên quan, chị Huỳnh Trang Mỹ Hạnh, chuyên viên Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH tỉnh cho biết, trung bình mỗi ngày, bộ phận tiếp nhận từ 30 - 50 lượt hồ sơ, những đợt cao điểm có thể lên tới 60 - 100 lượt.

Người dân đến làm thủ tục ở Bộ phận Một cửa, BHXH tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng

"Khối lượng công việc khá lớn, nhất là vào đầu tháng và thời điểm có chính sách mới. Hồ sơ phổ biến là cấp lại sổ BHXH, điều chỉnh thông tin, giải quyết chế độ; các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện báo tăng, báo giảm lao động, điều chỉnh mức đóng. Chúng tôi luôn cố gắng hướng dẫn đầy đủ ngay từ đầu để người dân không phải đi lại nhiều lần", chị Hạnh chia sẻ.

Không chỉ giải quyết thủ tục, mỗi cán bộ còn là người hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt VssID - ứng dụng BHXH số, thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen giao dịch theo hướng hiện đại.

Chị Nguyễn Trần Kha Thảo Quyên, phường Cam Ly - Đà Lạt đến làm thủ tục BHXH và quét mã tham gia khảo sát mức độ hài lòng đối với việc thực hiện các chính sách bảo hiểm

Đến làm thủ tục điều chỉnh mức đóng BHXH, chị Nguyễn Trần Kha Thảo Quyên, phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết, trước đây, chị từng nghĩ thủ tục hành chính khá phức tạp, tuy nhiên, khi trực tiếp đến giao dịch, mọi việc diễn ra nhanh hơn mong đợi.

"Tôi được cán bộ hướng dẫn rất cụ thể, hồ sơ tiếp nhận nhanh, không phải chờ lâu. Những nội dung chưa rõ đều được giải thích cặn kẽ nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Việc giải quyết nhanh giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian", chị Quyên nói.

Những cảm nhận như của chị Quyên cũng là điều BHXH tỉnh hướng tới trong quá trình cải cách thủ tục hành chính nhiều năm qua.

Lắng nghe để phục vụ tốt hơn

Không dừng lại ở việc giải quyết đúng quy định, BHXH tỉnh Lâm Đồng đang triển khai kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế năm 2026.

Đây là hoạt động được thực hiện đồng bộ theo kế hoạch của BHXH Việt Nam nhằm ghi nhận những đánh giá khách quan từ người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, việc khảo sát được thực hiện tại bộ phận một cửa, Cổng Dịch vụ công, các tổ chức dịch vụ thu và đơn vị chi trả chế độ với 2.392 mẫu khảo sát được phân bổ trên địa bàn tỉnh. Nội dung khảo sát tập trung vào chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng và những mong muốn của người dân đối với cơ quan BHXH.

BHXH tỉnh Lâm Đồng triển khai kế hoạch đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

Đáng chú ý, việc khảo sát không còn thực hiện theo cách truyền thống mà được triển khai linh hoạt thông qua mã QR, Cổng Dịch vụ công và phát phiếu trực tiếp đối với từng nhóm đối tượng. Sau khi hoàn thành giao dịch, người dân chỉ cần quét mã QR để đánh giá ngay chất lượng phục vụ.

Để bảo đảm tính khách quan, BHXH tỉnh quy định mỗi cá nhân chỉ thực hiện khảo sát một lần; dữ liệu được làm sạch, rà soát, tổng hợp và phân tích trước khi báo cáo BHXH Việt Nam. Đồng thời, các đơn vị phải xác định rõ những tiêu chí có mức độ hài lòng thấp để xây dựng giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ.

Công tác khảo sát được triển khai từ cuối tháng 7 đến tháng 9/2026; kết quả sẽ được tổng hợp, phân tích và công bố sau khi hoàn thành, làm cơ sở để tiếp tục cải tiến chất lượng phục vụ người dân.

Nội dung khảo sát tập trung vào chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng và những mong muốn của người dân đối với cơ quan BHXH

Kết quả khảo sát không chỉ phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp mà còn là cơ sở để BHXH tỉnh rà soát, hoàn thiện quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn, mục tiêu của ngành không chỉ dừng lại ở việc giải quyết đúng, đủ các chế độ, chính sách mà còn hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng hoạt động.

Thời gian qua, BHXH tỉnh không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ.

BHXH tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến và cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức

Riêng trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã tiếp nhận, giải đáp 1.630 câu hỏi qua các trang mạng xã hội của BHXH tỉnh; tư vấn trực tiếp 3.501 lượt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; 464 lượt qua Cổng Dịch vụ công; 586 lượt qua điện thoại; đồng thời, hướng dẫn 5.055 lượt người dân đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Toàn tỉnh tiếp nhận 246.732 hồ sơ, giải quyết xong và trả kết quả 240.896 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ kê khai giao dịch điện tử đạt 79,83%. Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tiếp nhận 21.261 hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông.

Đến hết tháng 6/2026, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đã đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là trên 2,9 triệu người, đạt tỷ lệ 99,88%; 204/206 cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân để khám, chữa bệnh.

Theo ông Đặng Hồng Tuấn, bên cạnh việc đơn giản hóa thủ tục, việc triển khai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân là kênh quan trọng để ngành BHXH lắng nghe ý kiến người dân, kịp thời điều chỉnh quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ.

“ Mỗi ý kiến đóng góp của người dân đều là động lực để chúng tôi tiếp tục đổi mới. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là thước đo hiệu quả hoạt động của cơ quan BHXH. Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn

Trong bối cảnh chuyển đổi số và cải cách hành chính đang được đẩy mạnh, việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân không chỉ là yêu cầu của ngành BHXH mà còn là thước đo hiệu quả của nền hành chính công.

Với những cách làm thiết thực, BHXH tỉnh Lâm Đồng đang từng bước xây dựng hình ảnh một cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân.