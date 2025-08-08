Thời sự BHXH tỉnh Lâm Đồng điều động, bổ nhiệm 15 Phó Giám đốc về cơ sở Ngày 8/8, BHXH tỉnh Lâm Đồng đã điều động, bổ nhiệm 15 Phó Giám đốc BHXH các cơ sở nhằm bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại cơ sở, tăng cường năng lực tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên toàn tỉnh.

BHXH tỉnh Lâm Đồng trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH các cơ sở



Đây là quyết định kịp thời, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân, đặc biệt trong bối cảnh toàn ngành đang đối mặt với nhiều thách thức về nhân sự, địa bàn quản lý rộng và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng có 274.446 người tham gia BHXH (đạt 76,17% kế hoạch), cần tiếp tục phát triển thêm 85.846 người. Số người tham gia BHYT đạt 2.894.487 người (tương ứng 92,71% kế hoạch), còn thiếu 227.625 người để đạt chỉ tiêu năm.

Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên toàn tỉnh là 5.569 tỷ đồng (bằng 58,07% kế hoạch); số thu còn phải thực hiện là 4.022 tỷ đồng.

Một trong những khó khăn lớn hiện nay là tình trạng chậm đóng, nợ đọng còn cao. Số tiền chậm đóng đến hết tháng 7 là 399 tỷ đồng, chiếm 4,16% so với số phải thu, vượt 0,51% chỉ tiêu giao. Trong đó, số tiền chậm đóng phải tính lãi là 170 tỷ đồng, chiếm 1,78%, tuy thấp hơn chỉ tiêu 0,64%, nhưng vẫn là áp lực lớn đối với công tác thu.

Ngoài ra, việc phát triển người tham gia BHXH bắt buộc tiếp tục có xu hướng giảm, số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT tăng chậm. Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT toàn tỉnh còn thấp so với yêu cầu. Đặc biệt, nhóm hộ kinh doanh thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định mới vẫn chưa tích cực đăng ký tham gia.

Hiện nay, toàn tỉnh mới có 586/3.302 hộ kê khai thuế thực hiện tham gia, chiếm tỷ lệ rất thấp. Công tác đôn đốc thu hồi nợ còn chưa đạt hiệu quả cao.

Trong tháng 7, toàn tỉnh giải quyết mới cho 11.443 người hưởng các chế độ BHXH; phối hợp chi trả trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho 3.284 người; giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 177, 178 cho 853 trường hợp. BHXH tỉnh cũng đã chi trả đúng hạn các chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH cho 55.214 người với tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN trong tháng là 560,4 tỷ đồng; tỷ lệ người hưởng nhận tiền qua tài khoản khu vực đô thị đạt 84,65%.

Về lĩnh vực BHYT, BHXH tỉnh đã thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 460.197 lượt người, với tổng chi phí 208,1 tỷ đồng, sử dụng 60,24% dự toán giao cả năm. Số lượt và chi phí khám chữa bệnh BHYT 7 tháng đầu năm tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ, nhiều cơ sở y tế đã được cảnh báo sớm về các chỉ số gia tăng bất thường trong tháng 6 để có biện pháp kiểm soát.

Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu tại buổi lễ trao quyết định



Ông Đặng Hồng Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh: "Việc bổ nhiệm, điều động các Phó Giám đốc BHXH cấp cơ sở là giải pháp trọng tâm, góp phần tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, biên chế của ngành còn thiếu, nhất là tại khối văn phòng tỉnh.

Trong khi đó, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, địa hình chủ yếu là đồi núi, nhiều khu vực hiểm trở, dân cư phân bố không đồng đều, BHXH tỉnh đang tổ chức 25 BHXH cơ sở để thực hiện nhiệm vụ tại 124 đơn vị hành chính cấp xã với dân số toàn tỉnh khoảng 3,87 triệu người, trong đó có tỷ lệ lớn đồng bào dân tộc thiểu số, cư trú phân tán.

Với đặc thù nêu trên, nếu không kịp thời bổ sung lực lượng, rất khó để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao và đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp."

Việc điều động, bổ nhiệm lần này không chỉ là sự bổ sung về mặt tổ chức, nhân sự mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sẵn sàng của toàn ngành BHXH tỉnh Lâm Đồng trong việc chuyển biến mạnh mẽ từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ. Đây là nền tảng để BHXH tỉnh quyết liệt triển khai các giải pháp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2025 và tạo đà cho những năm tiếp theo.