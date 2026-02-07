Bỉ 2-2 Senegal: Lukaku rực sáng trong màn ngược dòng điên rồ tại World Cup 2026 Trận vòng 1/16 World Cup 2026 chứng kiến kịch tính nghẹt thở khi ĐT Bỉ gỡ hòa 2-2 trước Senegal dù bị dẫn 2 bàn. Romelu Lukaku và Youri Tielemans ghi bàn trong 3 phút cuối để cứu vãn hy vọng.

Phút 85 trên sân vận động, hy vọng của ĐT Bỉ tại World Cup 2026 dường như đã lụi tắt khi bảng điện tử hiển thị tỷ số 0-2 nghiêng về Senegal. Tuy nhiên, trong bóng đá đỉnh cao, 180 giây là đủ để viết lại định mệnh. Romelu Lukaku, người bước vào sân từ băng ghế dự bị, đã trở thành ngọn hải đăng thắp sáng cuộc lội ngược dòng không tưởng của "Quỷ đỏ" trước một Senegal đầy bản lĩnh.

Sự kiên nhẫn của "Sư tử Teranga"

Bước vào trận đấu với tư cách đội dẫn đầu bảng D, ĐT Bỉ được đánh giá cao hơn hẳn Senegal – đội bóng lách qua khe cửa hẹp với vị trí thứ 3 bảng I. Thế nhưng, diễn biến trên sân lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác. Sau những phút đầu dồn ép không hiệu quả của đại diện châu Âu, Senegal dần lấy lại thế trận bằng lối chơi kỷ luật và khả năng chuyển trạng thái ấn tượng.

Sự kiên nhẫn của đại diện châu Phi được đền đáp ở phút 25. Từ quả tạt chuẩn xác của Sadio Mane, Sarr bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đập cột dọc nảy ra. Diarra có mặt đúng lúc, băng vào đá bồi tung lưới Thibaut Courtois, mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này không chỉ giúp Senegal dẫn trước mà còn đẩy ĐT Bỉ vào trạng thái bế tắc trong suốt hiệp một.

Cơn ác mộng từ Sarr và sự điều chỉnh của HLV Garcia

Sang hiệp hai, HLV Garcia quyết định tung Romelu Lukaku vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, khi những điều chỉnh chưa kịp phát huy tác dụng, ĐT Bỉ đã phải nhận gáo nước lạnh thứ hai. Phút 51, từ một pha phất bóng dài vượt tuyến, Sarr khống chế bóng tinh tế trước khi thực hiện cú dứt điểm bóng sống đẳng cấp. Khoảng cách quá gần khiến Courtois hoàn toàn bất lực, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Senegal.

Trong hơn 30 phút tiếp theo, ĐT Bỉ thi đấu trong sự vô vọng. Các ngôi sao như Kevin De Bruyne hay Jeremy Doku liên tục bị chia cắt, trong khi hàng thủ Senegal chơi lăn xả để bảo vệ thành quả. Tưởng chừng như hành trình của "Quỷ đỏ" tại World Cup năm nay sẽ dừng lại ở đây.

3 phút điên rồ và bản năng của Lukaku

Bước ngoặt xảy ra ở phút 86, khi bản năng sát thủ của Lukaku lên tiếng đúng lúc. Tiền đạo này có pha chọn vị trí thông minh, dứt điểm cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng như một liều thuốc kích thích tinh thần, khiến các cầu thủ Bỉ tràn lên như sóng vỗ.

Chỉ 3 phút sau, thảm họa ập đến với hàng thủ Senegal. Thủ môn Diaw mắc sai lầm nghiêm trọng trong pha xử lý bóng, tạo điều kiện để Youri Tielemans băng vào đánh đầu cận thành gỡ hòa 2-2. Cả khán đài như nổ tung trước màn lội ngược dòng thần tốc của đại diện châu Âu chỉ trong vỏn vẹn 3 phút cuối trận.

Thống kê trận đấu ĐT Bỉ - ĐT Senegal

Thông số ĐT Bỉ ĐT Senegal Tỷ số 2 2 Ghi bàn Lukaku (86'), Tielemans (89') Diarra (25'), Sarr (51') Thủ môn Courtois Diaw

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 sau 90 phút chính thức đầy kịch tính. Dù Senegal đã chơi một trận đấu quả cảm và dẫn trước trong phần lớn thời gian, nhưng bản lĩnh của các ngôi sao bên phía ĐT Bỉ đã lên tiếng đúng lúc. Kết quả này buộc hai đội phải bước vào những hiệp phụ để phân định thắng thua trong cuộc chiến giành vé vào tứ kết.

Đội hình xuất phát

ĐT Bỉ: Courtois, De Cuyper, Theate, Mechele, Castagne, Vanaken, Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere.

Courtois, De Cuyper, Theate, Mechele, Castagne, Vanaken, Tielemans, Doku, De Bruyne, Trossard, De Ketelaere. ĐT Senegal: Diaw, Diatta, Ciss, Niakhate, Jakobs, Diarra, Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Sarr, Mane.