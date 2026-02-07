Bỉ 3-2 Senegal: Bỉ giành chiến thắng Trận cầu sinh tử tại Lumen Field giữa Bỉ và Senegal sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup. Trong khi đại diện châu Âu duy trì mạch bất bại, nhà vô địch châu Phi cần tìm lại bản sắc sau những kết quả bất lợi gần đây.

Bỉ 3 - 2 Senegal Kết thúc (hiệp phụ) 0' Trận đấu bắt đầu Bỉ tiếp đón Senegal.

25' BÀN THẮNG! Senegal (0-1) Phút 25': H. Diarra (Senegal) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Bỉ): R. Lukaku vào sân thay C. De Ketelaere.

51' BÀN THẮNG! Senegal (0-2) Phút 51': I. Sarr (Senegal) lập công (kiến tạo: M. Niakhate). Tỷ số: 0 - 2.

56' Thay người Phút 56' (Bỉ): N. Raskin vào sân thay K. De Bruyne.

56' Thay người Phút 56' (Bỉ): D. Lukebakio vào sân thay J. Doku.

63' Thay người Phút 63' (Bỉ): D. Moreira vào sân thay H. Vanaken.

64' Thẻ vàng Phút 64': B. Mechele (Bỉ) nhận thẻ vàng (Roughing).

66' Thay người Phút 66' (Senegal): L. Camara vào sân thay P. Gueye.

67' Thẻ vàng Phút 67': L. Camara (Senegal) nhận thẻ vàng (Roughing).

73' Thay người Phút 73' (Senegal): I. Mbaye vào sân thay I. Ndiaye.

73' Thay người Phút 73' (Senegal): P. M. Sarr vào sân thay H. Diarra.

78' Thay người Phút 78' (Bỉ): T. Meunier vào sân thay M. De Cuyper.

86' BÀN THẮNG! Bỉ (1-2) Phút 86': R. Lukaku (Bỉ) lập công (kiến tạo: T. Meunier). Tỷ số: 1 - 2.

89' BÀN THẮNG! Bỉ (2-2) Phút 89': Y. Tielemans (Bỉ) lập công (kiến tạo: L. Trossard). Tỷ số: 2 - 2.

90' Thẻ vàng Phút 90': R. Garcia (Bỉ) nhận thẻ vàng.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

93' Thay người Phút 93' (Senegal): N. Jackson vào sân thay S. Mane.

93' Thay người Phút 93' (Senegal): M. Diouf vào sân thay I. Jakobs.

96' Thay người Phút 96' (Senegal): B. Sapoko Ndiaye vào sân thay I. Gueye.

109' Thay người Phút 109' (Bỉ): A. Onana vào sân thay L. Trossard.

120+5' BÀN THẮNG! Bỉ (3-2) Phút 120+5': Y. Tielemans (Bỉ) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.

KT Kết thúc: Bỉ 3-2 Senegal Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

Cập nhật lúc 05:53 02/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 02:23 02/07/2026

Đội hình chính thức

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

4. Brandon Mechele (D)

3. Arthur Theate (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

8. Youri Tielemans (M)

20. Hans Vanaken (M)

10. Leandro Trossard (M)

7. Kevin De Bruyne (M)

11. Jérémy Doku (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

13. Mike Penders

12. Senne Lammens

15. Thomas Meunier

16. Koni De Winter

18. Joaquin Seys

25. Nathan Ngoy

6. Axel Witsel

19. Diego Moreira

22. Alexis Saelemaekers

23. Nicolas Raskin

24. Amadou Onana

14. Dodi Lukebakio

9. Romelu Lukaku

26. Matías Fernández-Pardo

Senegal

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Bouna Thiaw Pape

Đội hình xuất phát:

23. Mory Diaw (G)

15. Krépin Diatta (D)

6. Pathé Ismaël Ciss (D)

19. Moussa Niakhaté (D)

14. Ismail Jakobs (D)

21. Habib Diarra (M)

5. Idrissa Gana Gueye (M)

26. Pape Gueye (M)

13. Iliman Ndiaye (F)

18. Ismaïla Sarr (F)

10. Sadio Mané (F)

Dự bị:

1. Yehvann Diouf

3. Kalidou Koulibaly

4. Abdoulaye Seck

24. Antoine Mendy

25. El Hadji Malick Diouf

2. Mamadou Sarr

17. Pape Matar Sarr

8. Lamine Camara

22. Bara Sapoko Ndiaye

7. Assane Diao

9. Ahmadou Bamba Dieng

11. Nicolas Jackson

12. Cherif Ndiaye

20. Ibrahim Mbaye

Vòng loại trực tiếp World Cup luôn là nơi bản lĩnh và sự tập trung được đặt lên hàng đầu. Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal tại Lumen Field vào lúc 03:00 ngày 02/07/2026 không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá lớn mà còn là trận chiến một mất một còn. Với tính chất của vòng 1/16, đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thua sẽ phải chính thức chia tay giải đấu.

Bỉ và sự ổn định cần thiết

Đội tuyển Bỉ bước vào vòng đấu này với một phong độ tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện từ châu Âu vẫn chưa phải nếm mùi thất bại. Cụ thể, họ đã giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa liên tiếp trong những lần ra sân gần đây.

Lối chơi của Bỉ cho thấy sự lỳ lợm và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Việc duy trì được mạch bất bại giúp các cầu thủ có được tâm lý vững vàng trước khi bước vào giai đoạn knock-out đầy khốc liệt. Tuy nhiên, để có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, Bỉ cần cải thiện khả năng dứt điểm và tạo ra nhiều đột biến hơn thay vì chỉ dừng lại ở những kết quả chia điểm.

Thử thách cực đại cho Senegal

Ngược lại với đối thủ, Senegal đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn về mặt phong độ. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đến từ châu Phi đã phải nhận tới 2 thất bại liên tiếp. Chiến thắng duy nhất của họ đã diễn ra từ cách đây 3 trận, cho thấy sự chững lại về mặt hiệu quả trong lối chơi.

Áp lực dành cho Senegal lúc này là rất lớn. Việc để thua 2 trận gần nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự tự tin của các cầu thủ. Tại một vòng đấu loại trực tiếp, bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá đắt. Senegal cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần và tìm lại sự gắn kết đã giúp họ lên ngôi tại châu lục nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ già rơ như Bỉ.

Kịch bản tại Lumen Field

Xét về tương quan phong độ, Bỉ đang có phần nhỉnh hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Khả năng phòng ngự và giữ nhịp của họ sẽ là thách thức lớn cho hàng công của Senegal. Trong khi đó, Senegal chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công tốc độ.

Đây là trận đấu mà sai số sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự dè chừng cao độ. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm trong hệ thống phòng ngự có thể định đoạt số phận của cả trận đấu. Tại Lumen Field, bản lĩnh của đội bóng nào vững vàng hơn sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết.

Phong độ gần đây của Bỉ

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thắng)

Phong độ gần đây của Senegal

27/06/2026: Senegal 5-0 Iraq (Thắng)

23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thua)

17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thua)

10/06/2026: Ả Rập Xê Út 0-0 Senegal (Hòa)

01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bỉ 1 5 WDD

Phong độ và thống kê đội

Bỉ (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: DDW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân nhà)

Hòa: 2 (2 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Senegal (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: LLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 2 (2 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Belgium

Z. Debast: Injury (Missing Fixture)

Senegal

É. Mendy: Twisted Knee (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Belgium

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 45%

Hòa: 45%

Khách thắng: 10%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Belgium or draw