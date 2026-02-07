Bỉ 3-2 Senegal: Bỉ giành chiến thắng
Trận cầu sinh tử tại Lumen Field giữa Bỉ và Senegal sẽ quyết định tấm vé vào tứ kết World Cup. Trong khi đại diện châu Âu duy trì mạch bất bại, nhà vô địch châu Phi cần tìm lại bản sắc sau những kết quả bất lợi gần đây.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Bỉ tiếp đón Senegal.
- 25'BÀN THẮNG! Senegal (0-1)
Phút 25': H. Diarra (Senegal) lập công. Tỷ số: 0 - 1.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Bỉ): R. Lukaku vào sân thay C. De Ketelaere.
- 51'BÀN THẮNG! Senegal (0-2)
Phút 51': I. Sarr (Senegal) lập công (kiến tạo: M. Niakhate). Tỷ số: 0 - 2.
- 56'Thay người
Phút 56' (Bỉ): N. Raskin vào sân thay K. De Bruyne.
- 56'Thay người
Phút 56' (Bỉ): D. Lukebakio vào sân thay J. Doku.
- 63'Thay người
Phút 63' (Bỉ): D. Moreira vào sân thay H. Vanaken.
- 64'Thẻ vàng
Phút 64': B. Mechele (Bỉ) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 66'Thay người
Phút 66' (Senegal): L. Camara vào sân thay P. Gueye.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': L. Camara (Senegal) nhận thẻ vàng (Roughing).
- 73'Thay người
Phút 73' (Senegal): I. Mbaye vào sân thay I. Ndiaye.
- 73'Thay người
Phút 73' (Senegal): P. M. Sarr vào sân thay H. Diarra.
- 78'Thay người
Phút 78' (Bỉ): T. Meunier vào sân thay M. De Cuyper.
- 86'BÀN THẮNG! Bỉ (1-2)
Phút 86': R. Lukaku (Bỉ) lập công (kiến tạo: T. Meunier). Tỷ số: 1 - 2.
- 89'BÀN THẮNG! Bỉ (2-2)
Phút 89': Y. Tielemans (Bỉ) lập công (kiến tạo: L. Trossard). Tỷ số: 2 - 2.
- 90'Thẻ vàng
Phút 90': R. Garcia (Bỉ) nhận thẻ vàng.
- 91'Hiệp phụ
Trận đấu bước vào hiệp phụ.
- 93'Thay người
Phút 93' (Senegal): N. Jackson vào sân thay S. Mane.
- 93'Thay người
Phút 93' (Senegal): M. Diouf vào sân thay I. Jakobs.
- 96'Thay người
Phút 96' (Senegal): B. Sapoko Ndiaye vào sân thay I. Gueye.
- 109'Thay người
Phút 109' (Bỉ): A. Onana vào sân thay L. Trossard.
- 120+5'BÀN THẮNG! Bỉ (3-2)
Phút 120+5': Y. Tielemans (Bỉ) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 3 - 2.
- KTKết thúc: Bỉ 3-2 Senegal
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 05:53 02/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 02:23 02/07/2026
Đội hình chính thức
Bỉ
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Rudi Garcia
Đội hình xuất phát:
- 1. Thibaut Courtois (G)
- 21. Timothy Castagne (D)
- 4. Brandon Mechele (D)
- 3. Arthur Theate (D)
- 5. Maxim De Cuyper (D)
- 8. Youri Tielemans (M)
- 20. Hans Vanaken (M)
- 10. Leandro Trossard (M)
- 7. Kevin De Bruyne (M)
- 11. Jérémy Doku (M)
- 17. Charles De Ketelaere (F)
Dự bị:
- 13. Mike Penders
- 12. Senne Lammens
- 15. Thomas Meunier
- 16. Koni De Winter
- 18. Joaquin Seys
- 25. Nathan Ngoy
- 6. Axel Witsel
- 19. Diego Moreira
- 22. Alexis Saelemaekers
- 23. Nicolas Raskin
- 24. Amadou Onana
- 14. Dodi Lukebakio
- 9. Romelu Lukaku
- 26. Matías Fernández-Pardo
Senegal
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Bouna Thiaw Pape
Đội hình xuất phát:
- 23. Mory Diaw (G)
- 15. Krépin Diatta (D)
- 6. Pathé Ismaël Ciss (D)
- 19. Moussa Niakhaté (D)
- 14. Ismail Jakobs (D)
- 21. Habib Diarra (M)
- 5. Idrissa Gana Gueye (M)
- 26. Pape Gueye (M)
- 13. Iliman Ndiaye (F)
- 18. Ismaïla Sarr (F)
- 10. Sadio Mané (F)
Dự bị:
- 1. Yehvann Diouf
- 3. Kalidou Koulibaly
- 4. Abdoulaye Seck
- 24. Antoine Mendy
- 25. El Hadji Malick Diouf
- 2. Mamadou Sarr
- 17. Pape Matar Sarr
- 8. Lamine Camara
- 22. Bara Sapoko Ndiaye
- 7. Assane Diao
- 9. Ahmadou Bamba Dieng
- 11. Nicolas Jackson
- 12. Cherif Ndiaye
- 20. Ibrahim Mbaye
Vòng loại trực tiếp World Cup luôn là nơi bản lĩnh và sự tập trung được đặt lên hàng đầu. Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal tại Lumen Field vào lúc 03:00 ngày 02/07/2026 không chỉ là màn so tài giữa hai nền bóng đá lớn mà còn là trận chiến một mất một còn. Với tính chất của vòng 1/16, đội thắng sẽ giành quyền đi tiếp, trong khi đội thua sẽ phải chính thức chia tay giải đấu.
Bỉ và sự ổn định cần thiết
Đội tuyển Bỉ bước vào vòng đấu này với một phong độ tương đối ổn định. Trong 3 trận đấu gần nhất, đại diện từ châu Âu vẫn chưa phải nếm mùi thất bại. Cụ thể, họ đã giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa liên tiếp trong những lần ra sân gần đây.
Lối chơi của Bỉ cho thấy sự lỳ lợm và khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu tốt. Việc duy trì được mạch bất bại giúp các cầu thủ có được tâm lý vững vàng trước khi bước vào giai đoạn knock-out đầy khốc liệt. Tuy nhiên, để có thể giải quyết trận đấu trong 90 phút, Bỉ cần cải thiện khả năng dứt điểm và tạo ra nhiều đột biến hơn thay vì chỉ dừng lại ở những kết quả chia điểm.
Thử thách cực đại cho Senegal
Ngược lại với đối thủ, Senegal đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn về mặt phong độ. Trong 3 trận đấu gần nhất, đội bóng đến từ châu Phi đã phải nhận tới 2 thất bại liên tiếp. Chiến thắng duy nhất của họ đã diễn ra từ cách đây 3 trận, cho thấy sự chững lại về mặt hiệu quả trong lối chơi.
Áp lực dành cho Senegal lúc này là rất lớn. Việc để thua 2 trận gần nhất có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự tự tin của các cầu thủ. Tại một vòng đấu loại trực tiếp, bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá đắt. Senegal cần phải nhanh chóng xốc lại tinh thần và tìm lại sự gắn kết đã giúp họ lên ngôi tại châu lục nếu muốn tạo nên bất ngờ trước một đối thủ già rơ như Bỉ.
Kịch bản tại Lumen Field
Xét về tương quan phong độ, Bỉ đang có phần nhỉnh hơn nhờ sự ổn định trong lối chơi. Khả năng phòng ngự và giữ nhịp của họ sẽ là thách thức lớn cho hàng công của Senegal. Trong khi đó, Senegal chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi thận trọng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công tốc độ.
Đây là trận đấu mà sai số sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Cả hai đội nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự dè chừng cao độ. Một khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc một sai lầm trong hệ thống phòng ngự có thể định đoạt số phận của cả trận đấu. Tại Lumen Field, bản lĩnh của đội bóng nào vững vàng hơn sẽ là chìa khóa để mở ra cánh cửa vào vòng tứ kết.
Phong độ gần đây của Bỉ
- 27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)
- 22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)
- 16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)
- 06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)
- 02/06/2026: Croatia 0-2 Bỉ (Thắng)
Phong độ gần đây của Senegal
- 27/06/2026: Senegal 5-0 Iraq (Thắng)
- 23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thua)
- 17/06/2026: Pháp 3-1 Senegal (Thua)
- 10/06/2026: Ả Rập Xê Út 0-0 Senegal (Hòa)
- 01/06/2026: Mỹ 3-2 Senegal (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Bỉ
|1
|5
|WDD
Phong độ và thống kê đội
Bỉ (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: DDW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân nhà)
- Hòa: 2 (2 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
Senegal (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: LLW
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 0 (0 sân khách)
- Thua: 2 (2 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 6 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Belgium
- Z. Debast: Injury (Missing Fixture)
Senegal
- É. Mendy: Twisted Knee (Missing Fixture)
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Belgium
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 45%
- Hòa: 45%
- Khách thắng: 10%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -2.5 bàn
- Khách: -2.5 bàn
Lời khuyên: Double chance : Belgium or draw
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)