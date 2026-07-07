Bỉ đè bẹp chủ nhà Mỹ 4-1: Show diễn của De Ketelaere và tấm vé tứ kết World Cup 2026 Charles De Ketelaere rực sáng với cú đúp giúp Bỉ đánh bại Mỹ 4-1 tại vòng 1/8 World Cup 2026. Thắng lợi đưa 'Quỷ đỏ' vào tứ kết chạm trán Tây Ban Nha.

Trong một đêm rực lửa tại Seattle Stadium, đội tuyển Bỉ đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng kinh hoàng để dập tắt giấc mơ của nước chủ nhà Mỹ. Chiến thắng 4-1 không chỉ phản ánh sự chênh lệch về đẳng cấp mà còn là lời khẳng định đanh thép của thế hệ vàng mới bên phía đại diện châu Âu trước thềm cuộc đối đầu định mệnh với Tây Ban Nha ở tứ kết.

Đội hình ra sân của 2 đội. (Ảnh: BongDa.com.vn)

Canh bạc của Rudi Garcia

Bất ngờ lớn nhất xảy ra ngay từ khi danh sách xuất phát được công bố: Romelu Lukaku ngồi dự bị. Huấn luyện viên Rudi Garcia đã đặt niềm tin vào Charles De Ketelaere trong vai trò số 9 ảo, và quyết định táo bạo này đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Ngay từ những giây đầu tiên, lối chơi pressing tầm cao của Bỉ đã khiến hệ thống phòng ngự của Mỹ lúng túng.

Phút thứ 9, sự khác biệt được cụ thể hóa. Nicolas Raskin thực hiện đường kiến tạo loại bỏ hoàn toàn hàng thủ áo trắng, tạo điều kiện cho De Ketelaere đệm bóng cận thành mở tỷ số. Bàn thắng sớm giúp Bỉ làm chủ hoàn toàn nhịp độ, buộc Mỹ phải đẩy cao đội hình và lộ ra những khoảng trống chết người.

Bản lĩnh của "Quỷ đỏ"

Dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, tuyển Mỹ vùng lên mạnh mẽ. Phút 31, Malik Tillman thắp lại hy vọng bằng cú sút phạt đầy uy lực. Bóng sượt qua đầu Hans Vanaken đổi hướng, khiến thủ thành Thibaut Courtois hoàn toàn bó tay. Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội chủ nhà chỉ tồn tại đúng hai phút.

Phút 33, Leandro Trossard thực hiện quả tạt bóng chuẩn xác từ hành lang cánh trái. De Ketelaere một lần nữa chứng minh tại sao anh là ngôi sao sáng nhất trận khi bật cao đánh đầu hiểm hóc, tái lập thế dẫn bàn cho Bỉ. Cú đúp của tiền đạo mang áo số 17 đã dội một gáo nước lạnh vào nỗ lực vùng dậy của đoàn quân Mauricio Pochettino.

De Ketelaere lập cú đúp ngay trong hiệp 1. (ảnh: Getty Images)

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự Mỹ

Bước sang hiệp hai, sự chênh lệch về bản lĩnh giữa hai đội càng lộ rõ. Tuyến giữa của Mỹ, dẫn dắt bởi Tyler Adams, hoàn toàn gãy vụn trước khả năng kiểm soát bóng điêu luyện của các tiền vệ dạn dày kinh nghiệm bên phía Bỉ. Sai lầm cá nhân bắt đầu xuất hiện khi áp lực ngày một tăng cao.

Phút 57, thủ môn Matt Freese có tình huống băng ra cản phá thiếu quyết đoán ngoài vòng cấm. De Ketelaere chớp thời cơ cướp bóng rồi kiến tạo cho Hans Vanaken. Từ cự ly gần 35 mét, Vanaken thực hiện cú dứt điểm tinh tế vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-1 và gần như chấm dứt mọi hy vọng lội ngược dòng của đội bóng xứ cờ hoa.

Những phút cuối trận, dù Christian Pulisic nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng sự thiếu kết dính trong lối chơi khiến Mỹ hoàn toàn bất lực trước hàng thủ kiên cố do Brandon Mechele chỉ huy. Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Romelu Lukaku – người vào sân thay người – đã thực hiện cú dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền của Vanaken để ấn định chiến thắng đậm đà 4-1.

Lukaku ấn định chiến thắng cho đội tuyển Bỉ. (Ảnh: Getty Images)

Thất bại này để lại nhiều bài học về tâm lý thi đấu cho tuyển Mỹ tại đấu trường lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, tuyển Bỉ tiến bước vào tứ kết với sự tự tin cao độ. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Tây Ban Nha, hứa hẹn tạo nên một trận "chung kết sớm" kịch tính tại World Cup 2026.