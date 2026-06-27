Bỉ đè bẹp New Zealand 5-1: Khi 'Quỷ đỏ' tìm lại bản ngã tại World Cup 2026 Màn trình diễn hủy diệt tại Vancouver không chỉ giúp tuyển Bỉ chiếm ngôi đầu bảng G mà còn đánh dấu sự trở lại đầy cảm hứng của Romelu Lukaku cùng kỷ lục lịch sử của Thibaut Courtois.

Trận đấu cuối cùng của bảng G World Cup 2026 tại sân vận động BC Place, Vancouver đã chứng kiến một màn trình diễn áp đảo hoàn toàn từ đội tuyển Bỉ. Trước một New Zealand đầy khao khát, đoàn quân của HLV Rudi Garcia đã đưa ra lời khẳng định đanh thép bằng chiến thắng 5-1, chính thức giành ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội.

Sức mạnh từ những 'chiến binh' gạo cội

Đây không đơn thuần là một trận thắng để giành vé vào vòng 32 đội, mà còn là minh chứng cho thấy "Thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ vẫn còn nguyên giá trị. Với sự thăng hoa của Leandro Trossard, sự điều tiết của Kevin De Bruyne và sự trở lại đầy năng lượng của Romelu Lukaku, Bỉ đã phô diễn một thứ bóng đá ở đẳng cấp rất cao.

De Bruyne cũng đã ghi dấu ấn trong chiến thắng đậm đà của tuyển Bỉ. Ảnh nguồn: Getty Images.

Ngay từ hiệp một, Bỉ đã thiết lập thế trận áp đảo toàn diện. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng họ kiểm soát tới 62% thời lượng bóng và tung ra 16 cú dứt điểm. Tuy nhiên, nút thắt của trận đấu chỉ được tháo gỡ ở phút 28. Tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Leandro Trossard đã phản xạ cực nhanh để ghi bàn khai thông thế bế tắc.

Pha lập công này mang ý nghĩa giải tỏa cực lớn, bởi đây là bàn thắng đầu tiên của một cầu thủ Bỉ tại đấu trường World Cup kể từ tháng 11/2022, sau trận hòa 0-0 đầy bế tắc trước Iran ở lượt trận trước.

Phân tích chiến thuật: Sự biến ảo của sơ đồ 2-1-7

Dưới thời Rudi Garcia, lối chơi của Bỉ đạt đến độ nhuần nhuyễn đáng kinh ngạc. Về mặt lý thuyết, Bỉ xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1, nhưng khi tấn công, hệ thống này linh hoạt chuyển đổi sang 2-1-7. Các vệ tinh xoay quanh Youri Tielemans và Hans Vanaken tạo nên những tam giác phối hợp biến ảo, khiến hàng thủ New Zealand hoàn toàn vụn vỡ.

Sự hiệu quả được cụ thể hóa ngay đầu hiệp hai. Phút 50, Trossard hoàn tất cú đúp với pha xử lý quyết đoán. Đến phút 66, "nhạc trưởng" Kevin De Bruyne trực tiếp ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, dập tắt mọi hy vọng của đối thủ.

Dấu ấn lịch sử của Thibaut Courtois

Bên cạnh sức mạnh tấn công, trận đấu này còn đánh dấu cột mốc vĩ đại của thủ thành Thibaut Courtois. Với lần ra sân này, anh chính thức có trận đấu thứ 18 tại các kỳ World Cup, vượt qua kỷ lục 17 trận của huyền thoại Enzo Scifo để trở thành cầu thủ Bỉ thi đấu nhiều nhất tại đấu trường này.

Dù phải nhận một bàn thua từ cú sút sấm sét của Elijah Just ở phút 84, Courtois vẫn cho thấy đẳng cấp thế giới với pha cứu thua xuất thần trước đó, duy trì sự tự tin cho toàn đội trong suốt 90 phút.

Cú chạm 'vàng' của Romelu Lukaku

Quyết định tung Romelu Lukaku và Nicolas Raskin vào sân ở phút 85 của HLV Rudi Garcia được xem là một nước đi thiên tài. Chỉ mất đúng 58 giây có mặt trên sân, Lukaku đã ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 từ quả tạt của Raskin.

Lukaku cũng chứng minh giá trị sau khi góp mặt từ băng ghế dự bị. Ảnh: Getty Images.

Không dừng lại ở đó, tiền đạo này còn kiến tạo để Alexis Saelemaekers ấn định tỷ số 5-1 ở phút bù giờ cuối cùng. Sự bùng nổ của Lukaku chỉ trong chưa đầy 10 phút là tín hiệu cực kỳ lạc quan cho "Quỷ đỏ" trước khi bước vào giai đoạn loại trực tiếp khốc liệt.

Kết thúc vòng bảng, Bỉ hiên ngang tiến vào vòng 32 đội với vị thế nhất bảng G. Trong khi đó, Ai Cập giành suất đi tiếp thứ hai để đối đầu với Australia. Với một hệ thống vận hành trơn tru và dàn sao đang tìm lại phong độ đỉnh cao, đội tuyển Bỉ đã sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trên hành trình chinh phục cúp vàng thế giới.