Bỉ đè bẹp New Zealand 5-1: Trossard tỏa sáng, Lukaku lập kỷ lục lịch sử tại World Cup Đội tuyển Bỉ khẳng định vị thế ứng viên vô địch bằng chiến thắng áp đảo 5-1 trước New Zealand tại Vancouver, qua đó chính thức chiếm ngôi đầu bảng G và nối dài chuỗi 16 trận bất bại liên tiếp.

Trong một đêm rực cháy tại Vancouver, đội tuyển Bỉ đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ để đè bẹp New Zealand với tỷ số 5-1. Chiến thắng này không chỉ giúp "Quỷ đỏ" giành ngôi đầu bảng G một cách thuyết phục mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử mới cho tiền đạo Romelu Lukaku.

Sức ép nghẹt thở và bước ngoặt từ Leandro Trossard

Bước vào trận đấu với mục tiêu buộc phải thắng để tự quyết ngôi đầu, Bỉ nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Leandro Trossard là cái tên nổi bật nhất trong hiệp một với những tình huống xâm nhập vòng cấm đầy biến ảo. Phút thứ 28, sau hàng loạt nỗ lực hãm thành, chính tiền đạo thuộc biên chế Arsenal đã tận dụng sự lúng túng của hàng thủ New Zealand để ghi bàn mở tỷ số.

Trước đó, trận đấu đã có những khoảnh khắc kịch tính khi VAR từ chối một quả phạt đền cho Bỉ. Trọng tài xác định hậu vệ Finn Surman của New Zealand để bóng chạm tay trong tư thế tự nhiên. Dù vậy, điều này không ngăn cản được sức ép khủng khiếp mà các học trò của HLV Domenico Tedesco tạo ra lên khung thành của thủ môn Crocombe.

ĐT Bỉ thắng đậm New Zealand, đoạt luôn ngôi đầu

Đại tiệc bàn thắng trong hiệp hai

Hiệp hai chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống phòng ngự bên phía đại diện châu Đại Dương. Ngay phút 50, Trossard hoàn tất cú đúp cá nhân bằng một pha vô-lê cận thành chuẩn xác sau đường dọn cỗ của Vanaken. Đến phút 66, đẳng cấp của Kevin De Bruyne lên tiếng với cú sút chìm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0, chấm dứt mọi hy vọng có điểm của New Zealand.

Dù Elijah Just đã thắp lại một chút hy vọng mong manh cho New Zealand bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 84, nhưng đó cũng là tất cả những gì đội bóng áo trắng làm được. Đây là bàn thắng thứ ba của cá nhân Just tại giải đấu năm nay, một điểm sáng hiếm hoi trong hành trình gian nan của New Zealand.

Kỷ lục lịch sử của Romelu Lukaku

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong những phút cuối trận chính là bàn thắng của Romelu Lukaku ở phút 86. Từ quả tạt chuẩn xác của Nicolas Raskin, tiền đạo kỳ cựu này đã bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới New Zealand. Bàn thắng này chính thức đưa Lukaku trở thành chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Bỉ tại các kỳ World Cup với tổng cộng 6 pha lập công.

Cơn ác mộng của New Zealand khép lại ở phút bù giờ thứ tư khi Alexis Saelemaekers tận dụng đường kiến tạo của chính Lukaku để ấn định chiến thắng 5-1. Với kết quả này, Bỉ tiến vào vòng knock-out với tư cách đội dẫn đầu, trong khi New Zealand phải rời giải với vỏn vẹn 1 điểm và vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số New Zealand Bỉ Tỷ số 1 5 Người ghi bàn Just (84') Trossard (28', 50'), De Bruyne (66'), Lukaku (86'), Saelemaekers (90+4') Kiến tạo - Vanaken, Raskin, Lukaku Trạng thái Bị loại Đầu bảng G

Chiến thắng này giúp đội tuyển Bỉ nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 16 trên mọi đấu trường. Với sự thăng hoa của các trụ cột như Trossard, De Bruyne và bản năng sát thủ của Lukaku, "Quỷ đỏ" đang gửi một thông điệp đanh thép tới các đối thủ tại vòng loại trực tiếp World Cup năm nay.