Bỉ hủy diệt New Zealand 5-1: Lời khẳng định đanh thép của Quỷ đỏ tại World Cup 2026 Sau khởi đầu chệch choạc, tuyển Bỉ đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ để đè bẹp New Zealand 5-1, qua đó chiếm ngôi đầu bảng G và tiến vào vòng knock-out World Cup 2026.

Đội tuyển Bỉ bước vào lượt trận cuối cùng bảng G World Cup 2026 với một áp lực khổng lồ đè nặng lên vai. Dù sở hữu chuỗi 15 trận bất bại liên tiếp, nhưng hai trận hòa thất vọng trước Ai Cập và Iran đã đẩy "Quỷ đỏ" vào thế chân tường. Trong bối cảnh đó, thầy trò huấn luyện viên trưởng đã quyết định dồn toàn bộ hỏa lực vào cuộc đối đầu sinh tử với New Zealand để tìm lại bản sắc của một ứng cử viên vô địch.

Bỉ hủy diệt New Zealand để chiếm lấy ngôi đầu bảng G. Ảnh: Getty Images.

Sức ép nghẹt thở và kịch tính từ VAR

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Bỉ đã tràn lên áp đảo hoàn toàn. Sự năng nổ của Jeremy Doku bên hành lang cánh đã khiến hàng phòng ngự New Zealand liên tục chao đảo. Phút thứ 11, Kevin De Bruyne tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng hậu vệ Cacace đã có pha cứu thua xuất thần ngay trên vạch vôi. Chỉ một phút sau, đến lượt Leandro Trossard đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 20 khi trọng tài thổi phạt đền cho Bỉ sau tình huống bóng chạm tay Surman trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau hơn 2 phút tham khảo VAR, quyết định đã bị hủy bỏ do cánh tay của hậu vệ New Zealand được xác định ở vị trí tự nhiên. Dù bị từ chối bàn thắng trên chấm 11m, Quỷ đỏ vẫn không hề nao núng và tiếp tục gia tăng áp lực nghẹt thở.

Show diễn của Leandro Trossard và Kevin De Bruyne

Sự kiên trì của đại diện châu Âu cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 28. Từ một tình huống phạt góc lộn xộn, bóng đập người hậu vệ Payne nảy ra đúng vị trí của Leandro Trossard. Tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Trossard mở điểm cho tuyển Bỉ. Ảnh nguồn: Getty Images.

Bước sang hiệp hai, tuyển Bỉ nhanh chóng dập tắt mọi hy vọng kháng cự của đối thủ. Phút 50, Trossard hoàn tất cú đúp cá nhân bằng một pha xử lý đẳng cấp: khống chế bóng bằng ngực rồi bắt vô lê cháy lưới New Zealand ở cự ly gần. Đến phút 66, Kevin De Bruyne chính thức điền tên mình lên bảng tỷ số với cú sút xa chìm cực mạnh từ ngoài vòng cấm, nâng tỷ số lên 3-0.

Sự trỗi dậy muộn màng và đòn kết liễu của Lukaku

Những phút cuối trận diễn ra đầy sôi động. Phút 84, Elijah Just thắp lại hy vọng mong manh cho New Zealand bằng một cú "nã đại bác" tầm xa không thể cản phá. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng châu Đại Dương chỉ kéo dài đúng 2 phút. Romelu Lukaku, ngay sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, đã khẳng định bản năng sát thủ bằng pha đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 4-1.

Cơn ác mộng của New Zealand chỉ thực sự khép lại ở phút bù giờ cuối cùng (90+4'). Alexis Saelemaekers ghi bàn ấn định chiến thắng 5-1 sau một loạt pha phối hợp ngắn nhuần nhuyễn. Thắng lợi hủy diệt này không chỉ giúp Bỉ chiếm ngôi đầu bảng G mà còn là lời cảnh báo đanh thép gửi tới các đối thủ tại vòng knock-out.

Thống kê trận đấu New Zealand vs Bỉ

Thông số New Zealand Bỉ Tỷ số 1 5 Bàn thắng Just (84') Trossard (28', 50'), De Bruyne (66'), Lukaku (86'), Saelemaekers (90+4') Trạng thái Bị loại Đầu bảng G (Đi tiếp)

Ảnh: BongDa.com.vn.

Với kết quả này, đội tuyển Bỉ hiên ngang tiến vào vòng trong với tư cách đội dẫn đầu, trong khi New Zealand chính thức nói lời chia tay World Cup 2026. Một chiến thắng cần thiết để thầy trò huấn luyện viên trưởng xua tan những hoài nghi và sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn phía trước.