Bi kịch chấn thương của Jack Draper: Khi thể trạng cản bước một tài năng thiên bẩm Liên tục dính chấn thương và rơi khỏi top 100 ATP, ngôi sao quần vợt Anh Jack Draper tiếp tục rút lui khỏi Mubadala DC Open ngay trước giờ thi đấu.

Hành trình tìm lại vị thế đỉnh cao của Jack Draper tiếp tục giáng một đòn nặng nề khi ngôi sao quần vợt người Anh buộc phải rút lui khỏi giải ATP 500 Mubadala DC Open chỉ một ngày trước trận mở màn với Alex Michelsen. Chấn thương cẳng tay tái phát không chỉ cướp đi cơ hội thi đấu của cựu số 4 thế giới tại Washington, mà còn phơi bày thực tế nghiệt ngã: cơ thể của tay vợt tài năng này đang trở thành rào cản lớn nhất trong sự nghiệp của chính anh.

Năm 2026 giông bão và chuỗi ngày dài rời xa sân đấu

Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải 2026, Jack Draper mới chỉ thi đấu vỏn vẹn 13 trận. Sự dằn dỗi của chấn thương bắt đầu ngay từ đầu năm, buộc anh phải bỏ lỡ Australian Open. Khi vừa lấy lại cảm giác bóng và chứng minh năng lực bằng chiến thắng ấn tượng trước Novak Djokovic ở vòng 4 để tiến vào tứ kết Indian Wells, vận đen lập tức quay trở lại bám đuổi tay vợt sinh năm 2001.

Vấn đề ở đầu gối tại Barcelona Open đã xóa sạch giai đoạn mùa giải sân đất nện của anh, bao gồm cả Roland Garros. Niềm hy vọng lóe lên khi Draper trở lại trên mặt sân cỏ tại Eastbourne Open và lọt vào bán kết. Tuy nhiên, cơn ác mộng chấn thương cẳng tay xuất hiện ngay trước thềm Wimbledon, buộc anh phải ngậm ngùi rút lui khỏi giải Grand Slam trên sân nhà.

Chấn thương là thứ duy nhất có thể ngăn cản Jack Draper tiến đến đỉnh cao.

Rơi tự do trên bảng xếp hạng và nỗi lo tương lai

Việc liên tục vắng mặt tại các sự kiện quan trọng khiến Draper tụt dốc không phanh trên bảng xếp hạng và văng khỏi top 100 ATP. Đáng chú ý, do không đủ điều kiện áp dụng luật bảo vệ thứ hạng, anh chính thức mất quyền tham dự chuỗi giải đấu lớn trên mặt sân cứng Bắc Mỹ gồm Rogers Cup, Cincinnati Open và US Open năm nay.

Đứng trước thử thách lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, hy vọng của tay vợt người Anh hiện đặt vào giải ATP 75 Challenger tại Brownsburg (Mỹ), khởi tranh từ ngày 10/8. Dù vậy, với tình trạng thể lực chưa phục hồi hoàn toàn, ngày tái xuất thực sự của tài năng hàng đầu quần vợt xứ sở sương mù vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Bên cạnh đó, Draper vẫn giữ tinh thần kiên cường khi trải lòng trên trang cá nhân: "Những tháng vừa qua chỉ toàn là thử thách và thất bại. Có rất nhiều ngày tôi sống trong sự hoài nghi, nhưng vẫn luôn hy vọng mình có thể tiếp tục tiến lên và trở nên tốt hơn. Tôi học cách chấp nhận mọi chuyện, kiên nhẫn với quá trình hồi phục và biết ơn những bài học mà nó mang lại."