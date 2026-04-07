Bi kịch của IO Interactive: Thành công kỷ lục với 007 vẫn không ngăn được làn sóng sa thải IO Interactive vừa công bố cắt giảm nhân sự ngay sau khi Microsoft rút vốn khỏi dự án Project Fantasy, bất chấp siêu phẩm 007: First Light ghi nhận doanh số ấn tượng 3 triệu bản.

IO Interactive, studio đứng sau loạt game Hitman lừng danh, đang trải qua một giai đoạn đầy biến động. Dù vừa gặt hái thành công vang dội với dự án mới nhất về điệp viên 007, hãng phim vẫn buộc phải đưa ra quyết định cắt giảm nhân sự đau đớn. Nguyên nhân chính bắt nguồn từ việc Microsoft chấm dứt thỏa thuận tài trợ cho một dự án đầy tham vọng khác.

Nghịch lý giữa thành công thương mại và áp lực tài chính

Thông thường, một trò chơi đạt doanh số kỷ lục sẽ là bệ phóng cho sự phát triển của studio. Tuy nhiên, trường hợp của IO Interactive lại cho thấy một thực tế khắc nghiệt hơn trong ngành công nghiệp game hiện đại. Siêu phẩm mới nhất của họ, 007: First Light, đã đạt được những con số ấn tượng: bán được 1,5 triệu bản chỉ trong ngày đầu tiên và cán mốc 3 triệu bản sau hai tuần phát hành.

Về mặt chuyên môn, trò chơi nhận được điểm số Metascore 84/100 và tỷ lệ đánh giá tích cực lên tới 90% trên Steam. Thế nhưng, hào quang từ chàng điệp viên James Bond trẻ tuổi không đủ để bù đắp cho những tổn thất từ các mảng kinh doanh khác của studio.

A screengrab from 007 First Light

Sự sụp đổ của thỏa thuận Project Fantasy với Xbox

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đợt sa thải này là việc Microsoft kết thúc quan hệ đối tác với IO Interactive vào ngày 30/06. Microsoft trước đó đã đồng ý tài trợ và phát hành một dự án có tên mã là Project Fantasy – một trò chơi nhập vai trực tuyến (Online RPG) hoàn toàn mới.

Trong một tuyên bố chính thức, IO Interactive chia sẻ: "Mối quan hệ với một đối tác bên ngoài cho IP riêng của chúng tôi, Project Fantasy, đã đi đến hồi kết. Điều này buộc chúng tôi phải thích nghi với thực tế mới và những hệ quả ngắn hạn, bao gồm cả các quyết định về nhân sự".

Phóng viên Jason Schreier của Bloomberg sau đó đã xác nhận đối tác này chính là Xbox. Đại diện của Xbox cho biết bộ phận trò chơi của họ đang "xem xét lại các khoản đầu tư để tập trung vào những ưu tiên cao nhất". Điều này cho thấy một sự thay đổi chiến lược lớn từ phía Microsoft, khi họ sẵn sàng từ bỏ các dự án tiềm năng từ các studio đối tác để bảo vệ nguồn lực nội bộ.

Tương lai của IO Interactive và làn sóng thay đổi tại Xbox

Dù phải đối mặt với khó khăn về nhân sự, IO Interactive khẳng định họ vẫn cam kết 100% với Project Fantasy. Studio tin rằng thế giới mà họ đang xây dựng sẽ sớm được ra mắt công chúng trong tương lai, dù có thể phải tìm kiếm một nhà phát hành mới hoặc tự thân vận động.

Đáng chú ý, đợt cắt giảm tại IO Interactive có thể chỉ là phát súng đầu tiên cho một đợt biến động lớn hơn. Các nguồn tin cho hay Microsoft đang chuẩn bị cho những thay đổi cấu trúc nội bộ quan trọng trong bộ phận Xbox, với dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt sa thải diện rộng bắt đầu từ tháng 7 này. Việc tập trung vào "các ưu tiên hàng đầu" của Xbox có thể khiến nhiều dự án đang phát triển lâm vào tình cảnh tương tự như Project Fantasy.