Bi kịch VAR và xà ngang: Iran hòa Ai Cập 1-1 trong trận cầu nghẹt thở tại World Cup 2026 Trận hòa 1-1 đưa Ai Cập vào vòng knock-out, để lại nỗi tiếc nuối vô bờ cho đại diện châu Á khi VAR và xà ngang từ chối chiến thắng của Iran ở những giây cuối cùng.

Bóng đá đỉnh cao đôi khi được định đoạt bởi những milimet và sự nghiệt ngã của công nghệ. Tại bảng G World Cup 2026, Iran đã ở rất gần một cuộc lội ngược dòng lịch sử, nhưng sự can thiệp của VAR và khung gỗ đã giúp Ai Cập bảo toàn tỷ số hòa 1-1, qua đó chính thức giành vé vào vòng 16 đội với tư cách nhì bảng.

Khởi đầu bùng nổ của các "Pharaoh"

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ai Cập đã thể hiện rõ ý đồ đánh phủ đầu. Sức ép khủng khiếp từ khối đội hình dâng cao khiến hàng thủ Iran lúng túng. Phút thứ 5, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện từ một tình huống dàn xếp tấn công biên quen thuộc của đại diện Bắc Phi.

Mohamed Salah, dù bị kèm chặt, vẫn kịp tung ra quả treo bóng đầy khó chịu vào vòng cấm. Thủ thành Alireza Beiranvand trong nỗ lực đấm bóng giải nguy đã không thể kiểm soát hoàn toàn tình hình. Bóng bật ra đúng tầm chân của Mahmoud Saber, và tiền vệ mang áo số 21 đã không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng tung lưới, mở tỷ số cho Ai Cập.

Ai Cập có bàn thắng từ rất sớm. Ảnh: Getty.

Bản lĩnh của "Team Melli" và sai lầm của Taremi

Bị dội gáo nước lạnh, Iran không hề nao núng. Đại diện châu Á đẩy cao nhịp độ và liên tục khai thác vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên của Ai Cập. Phút thứ 9, Mehdi Taremi mang về quả phạt đền quý giá sau khi bị Abdelmonem phạm lỗi trong vòng cấm.

Tuy nhiên, trên chấm 11m, chân sút chủ lực của Inter Milan lại thực hiện cú dứt điểm quá hiền lành. Thủ thành Mostafa Shobeir đã xuất sắc đổ người đúng hướng, từ chối bàn gỡ hòa của đối thủ. Dẫu vậy, áp lực mà Iran tạo ra cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 14.

Từ một pha phản công sắc nét, Mohammadi dứt điểm hiểm hóc buộc Shobeir phải đẩy bóng cứu thua. Ramin Rezaeian với tốc độ như một chiếc xe đua đã băng vào đá bồi quyết đoán, găm bóng vào nóc lưới Ai Cập, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Toan tính chiến thuật và cao trào nghiệt ngã

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Hossam Hassan gây bất ngờ khi rút Mohamed Salah ra nghỉ sớm. Quyết định này nhằm bảo toàn lực lượng cho vòng sau nhưng vô tình khiến Ai Cập mất đi tính đột biến, buộc họ phải lùi sâu phòng ngự trước sức ép nghẹt thở từ phía Iran.

Kịch tính đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+3. Shoja Khalilzadeh khiến cả sân vận động nổ tung với cú dứt điểm cận thành tung lưới Ai Cập. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi tổ VAR xác định trung vệ này đã rơi vào thế việt vị chỉ trong gang tấc.

Iran đã có 90 phút cực kỳ kiên cường. Ảnh: Getty.

Vận rủi vẫn chưa buông tha Iran. Phút bù giờ cuối cùng (90+7), Ezatolahi bật cao đánh đầu đánh bại hoàn toàn Shobeir, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang trong sự ngỡ ngàng của tất cả các cổ động viên có mặt trên khán đài.

Cục diện bảng G sau trận đấu

Trận hòa 1-1 là đủ để Ai Cập đi tiếp với vị trí nhì bảng G (5 điểm), xếp sau tuyển Bỉ do kém hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, Iran kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn hòa. Dù sở hữu lối chơi đầy quả cảm, thầy trò HLV Amir Ghalenoei giờ đây buộc phải chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác để hy vọng lọt vào nhóm 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thông số Ai Cập Iran Tỷ số 1 1 Bàn thắng Mahmoud Saber (5') Ramin Rezaeian (14') Thẻ vàng 2 3

Dưới đây là sơ đồ chiến thuật và nhân sự của hai đội trong cuộc đối đầu này:

Dù không thể giành trọn 3 điểm, màn trình diễn của Iran tại World Cup 2026 vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ về tinh thần chiến đấu không bỏ cuộc. Đối với Ai Cập, họ sẽ cần cải thiện rất nhiều ở hàng thủ nếu muốn tiến xa hơn tại vòng knock-out sắp tới.