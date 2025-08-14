Bí kíp du lịch thông minh dịp 2/9 với thẻ visa NCB

Nếu bạn đang lên kế hoạch vi vu kỳ nghỉ lễ sắp tới, hãy lưu ngay 4 mẹo dưới đây với thẻ visa NCB để tối ưu hành trình và chi phí.

Săn tour, vé máy bay – chủ động hành trình, tối ưu chi phí

Không cần chờ đến khuyến mãi giờ chót hay săn sale nửa đêm, ngay từ bây giờ, chủ thẻ NCB Visa có thể chủ động khởi động chuyến đi với loạt ưu đãi khi đặt tour, vé máy bay, khách sạn trên các nền tảng du lịch uy tín và thanh toán bằng thẻ tín dụng NCB: Hoàn tiền đến 10% khi đặt phòng qua Booking.com, giảm 15% giá phòng tại Agoda và ưu đãi tới 12% cho vé máy bay đặt trên Trip.com.

Những ưu đãi trực tiếp này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển và lưu trú, vốn là những khoản tốn kém nhất trong mỗi chuyến đi, đặc biệt với các đoàn đông người.

Bạn có thể tiết kiệm tới 15% chi phí đặt vé máy bay và phòng khách sạn với thẻ tín dụng NCB.

Nếu muốn chia nhỏ các khoản thanh toán để giảm áp lực chi phí, chủ thẻ visa NCB có thể dễ dàng chuyển đổi chi phí chuyến đi thành trả góp 0% lãi suất ngay trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile mà không cần gọi tổng đài hay đến quầy giao dịch.

Từ tháng 8 này, NCB nâng cấp trải nghiệm với tính năng đặt vé máy bay trực tiếp trên ứng dụng NCB iziMobile. Bạn có thể chủ động lựa chọn hành trình, thời gian bay, so sánh giá vé ngay trên app NCB iziMobile, thanh toán nhanh chóng bằng thẻ NCB Visa hoặc các phương thức điện tử khác.

Toàn bộ lịch sử đặt vé, chi tiết chuyến bay đều được lưu trữ ngay trên ứng dụng, dễ dàng theo dõi khi cần. Đặc biệt, từ nay đến 31/10/2025, mỗi khách hàng sẽ được ưu đãi 200.000 đồng khi đặt vé khứ hồi trên NCB iziMobile, tối ưu chi phí cho các chuyến đi mùa cao điểm.

Nghỉ dưỡng hạng sang - tiết kiệm tới 30%

Từ những bãi biển xanh như ngọc tại các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế ở Phú Quốc, Đà Nẵng đến không gian thanh lịch, trải nghiệm khác biệt giữa lòng Hà Nội, thẻ Visa NCB mang đến cho bạn cơ hội tận hưởng kỳ nghỉ lý tưởng với loạt ưu đãi hấp dẫn từ các đối tác hàng đầu.

Tại phía Bắc, chủ thẻ visa NCB có thể trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khu nghỉ dưỡng Oakwood Ha Long Bay (Quảng Ninh) với loạt ưu đãi: Giảm 15% dịch vụ ẩm thực (trừ đồ uống có cồn), 20% cho dịch vụ spa và lưu trú, tặng voucher đồ uống tại Lazy Bar, nhận phòng sớm từ 12h và trả muộn đến 14h (tùy công suất của resort).

Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh tại Quảng Ninh cũng áp dụng ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng NCB giảm 10% dịch vụ ăn uống (không bao gồm đồ uống có cồn), giảm 20% dịch vụ spa, thuê kimono và mua đồ tại quầy bán đồ lưu niệm, mang đến trải nghiệm thư giãn chuẩn Nhật giữa thiên nhiên xanh mát.

Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh ưu đãi tới 20% phí dịch vụ cho chủ thẻ NCB Visa.

Nếu bạn có kế hoạch ghé Hà Nội vào tháng 9 để tận hưởng sắc thu ngập tràn hay hòa mình vào không khí “Concert Quốc gia”, khách sạn 5 sao Capella Hanoi cách Nhà hát Lớn và Hồ Hoàn Kiếm chỉ 5 phút đi bộ, do kiến trúc sư lừng danh Bill Bensley thiết kế là lựa chọn lý tưởng. Trải nghiệm càng hấp dẫn hơn khi được giảm ngay 10% giá niêm yết cho dịch vụ lưu trú khi thanh toán bằng thẻ visa NCB.

Khách hàng sẽ được giảm 10% dịch vụ lưu trú tại Capella Hanoi khi thanh toán bằng NCB Visa.

Với những tín đồ du lịch biển, khu nghỉ dưỡng Premier Village Danang Resort (Đà Nẵng) và Premier Village Phu Quoc Resort (Phú Quốc) là hai gợi ý không thể bỏ qua.

Chủ thẻ Visa NCB sẽ được giảm 20% trên giá RB1 (Bed & Breakfast – Flexible Rate) cho tất cả các loại villa, đồng thời tận hưởng ưu đãi 15% cho dịch vụ spa và ẩm thực (không bao gồm đồ uống có cồn).

Premier Village Phu Quoc Resort hứa hẹn mang đến cho du khách một trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Tận hưởng phòng chờ thương gia tại sân bay mà không cần vé hạng sang

Sau khi đã chọn được điểm đến và nơi lưu trú ưng ý, giờ là lúc bạn tận hưởng từng khoảnh khắc của hành trình. NCB dành tặng đặc quyền riêng cho chủ thẻ NCB Visa: Thư giãn tại phòng chờ thương gia trước mỗi chuyến bay trên toàn quốc mà không cần phải là hành khách hạng thương gia hay là hội viên hạng thẻ cao.

Chỉ cần chi tiêu hoặc duy trì số dư bình quân tài khoản thanh toán từ 20 triệu đồng trong 3 tháng gần nhất trước đó, khách hàng của NCB sẽ được nhận ngay voucher sử dụng phòng chờ thương gia miễn phí tại 22 phòng chờ thuộc hệ thống Sông Hồng (Song Hong Business Lounge) tại các sân bay trên toàn quốc.

Đừng quên dành vài phút nghỉ ngơi tại phòng chờ thương gia trước khi cất cánh.

Chương trình áp dụng đến 10/01/2026 và mỗi khách hàng được tặng tới 3 voucher/quý. Trước mỗi chuyến bay, bạn hãy kiểm tra số lượt sử dụng phòng chờ còn lại để tận dụng tối đa quyền lợi của chủ thẻ NCB Visa.

Chi tiêu thông minh trong suốt chuyến đi

Trong suốt chuyến đi, đừng quên “kích hoạt” loạt ưu đãi hấp dẫn khi chi tiêu bằng thẻ NCB Visa. Tùy hạng thẻ và mức chi tiêu hàng tháng, bạn có thể nhận hoàn tiền từ 0,2% đến 5% cho các khoản thanh toán phổ biến như ăn uống, mua sắm, vé tham quan…

Đặc biệt, chủ thẻ được hoàn tiền đến 5% khi chi tiêu tại mạng lưới đối tác chất lượng của NCB như Golden Gate, Shopee, Sun World, Xanh SM… giúp mỗi giao dịch vừa tiết kiệm, vừa mang lại trải nghiệm trọn vẹn hơn.

Kỳ nghỉ 2/9 của bạn năm nay sẽ càng thêm ý nghĩa nếu có sự đồng hành của thẻ tín dụng “Tự Hào” – phiên bản đặc biệt sẽ được NCB chính thức ra mắt vào ngày 18/8, chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với thiết kế độc bản thấm đẫm tinh thần tự hào dân tộc và các đặc quyền hấp dẫn, thẻ “Tự Hào” không chỉ mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm trong từng giao dịch, mà còn là cách bạn lưu giữ và lan tỏa niềm tự hào Việt trên từng chặng đường.

* Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc mở thẻ tín dụng NCB, khách hàng có thể liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.