Ông Đức Khải (TPHCM) bị mất ngón chân út ở bàn chân phải sau tai nạn. Theo ông tìm hiểu về các quy định liên quan đến khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, trường hợp của ông có thể được xếp vào sức khỏe loại 4.

Ông Khải hỏi, trường hợp bị mất một ngón chân út như ông có thuộc diện được tạm hoãn hoặc miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự hay không?

Nếu thuộc diện được tạm hoãn hoặc miễn, quy trình, thủ tục cần thực hiện như thế nào? Ông có cần phải làm thủ tục xin xác nhận khuyết tật tại địa phương hoặc chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ y tế liên quan trước khi tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự hay không?

Hay ông chỉ cần tham gia khám sức khỏe theo giấy gọi và để Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trực tiếp kiểm tra, đánh giá tình trạng bàn chân của ông để kết luận về khả năng thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Về vấn đề này, Cục Quân lực, Bộ Tổng Tham mưu có ý kiến như sau:

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, cụ thể:

"a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;".

Tiêu chuẩn sức khỏe gọi công dân nhập ngũ được quy định tại Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 04/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 03/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; theo đó, tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 68/2025/TT-BQP quy định:

"a) Tuyển chọn những công dân đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng".

Trường hợp công dân Đức Khải hỏi về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ do bị mất một ngón chân út ở bàn chân phải, đề nghị công dân đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để đăng ký bổ sung do thay đổi tình trạng sức khỏe và để được hướng dẫn cụ thể.