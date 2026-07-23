Bí mật về chip M2 Extreme bị Apple khai tử: Vì sao siêu vi xử lý mạnh nhất của Táo khuyết lỡ hẹn? Apple từng phát triển dòng chip Extreme mạnh gấp đôi bản Ultra dành cho Mac Pro. Tuy nhiên, dự án này đã bị hủy bỏ do chi phí sản xuất đắt đỏ và sự thay đổi trong chiến lược.

Apple đã chính thức khép lại dự án phát triển dòng chip xử lý "Extreme" – một siêu vi xử lý được kỳ vọng sẽ định nghĩa lại sức mạnh của dòng máy trạm Mac Pro. Dù đã đạt được những bước tiến lớn trong phòng thí nghiệm, dự án này cùng với dòng Mac Pro danh tiếng đã bị âm thầm khai tử để nhường chỗ cho các dòng sản phẩm tối ưu hơn về chi phí và hiệu năng.

Dòng chip Extreme: Tham vọng vượt xa giới hạn của Apple Silicon

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple từng nuôi tham vọng tạo ra một phân cấp vi xử lý hoàn toàn mới nằm trên dòng Ultra. Dòng chip mang tên Extreme này được thiết kế với cấu trúc nhân đôi cả về số lượng nhân CPU lẫn GPU so với phiên bản Ultra hiện tại. Mục tiêu của Apple là củng cố vị thế dẫn đầu cho Mac Pro, biến mẫu máy này thành một "quái vật" hiệu năng trong giới máy trạm chuyên nghiệp.

Máy Mac Pro và dòng chip Extreme bị khai tử trước khi được ra mắt. Ảnh: Macrumors

Chuyên gia Mark Gurman từ Bloomberg tiết lộ rằng Apple đã chế tạo thành công hai phiên bản thử nghiệm là M2 Extreme và M3 Extreme. Các mẫu chip này không chỉ nằm trên bản vẽ mà đã được lắp ráp và vận hành hoàn chỉnh trên các nguyên mẫu thực tế. Kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu năng xử lý trung tâm và đồ họa của chúng vượt trội hoàn toàn so với bất kỳ dòng chip thương mại nào của Apple tại thời điểm đó.

Rào cản kỹ thuật và bài toán kinh tế

Dù sở hữu sức mạnh ấn tượng, dự án chip Extreme buộc phải dừng lại do hai nguyên nhân chính: chi phí sản xuất quá cao và nhu cầu thị trường thấp. Việc sản xuất một con chip có kích thước và độ phức tạp gấp đôi dòng Ultra đòi hỏi quy trình cực kỳ tốn kém, trong khi tệp khách hàng cần đến sức mạnh này trên Mac Pro lại quá khiêm tốn.

Bên cạnh đó, Apple cũng gặp khó khăn trong việc dung hòa giữa kiến trúc Apple Silicon và nhu cầu của người dùng chuyên nghiệp. Các nguyên mẫu Mac Pro mã J170 và J190 đã bộc lộ sự loay hoay này:

Nguyên mẫu J170: Vẫn sử dụng chip Intel dù đang trong giai đoạn chuyển dịch sang Apple Silicon. Lý do là để hỗ trợ card đồ họa rời qua khe cắm PCIe – một tính năng mà kiến trúc SoC của Apple chưa thể đáp ứng hoàn hảo.

Vẫn sử dụng chip Intel dù đang trong giai đoạn chuyển dịch sang Apple Silicon. Lý do là để hỗ trợ card đồ họa rời qua khe cắm PCIe – một tính năng mà kiến trúc SoC của Apple chưa thể đáp ứng hoàn hảo. Nguyên mẫu J190: Trang bị chip M3 Ultra, dự kiến ra mắt cùng Mac Studio vào đầu năm 2025 nhưng cuối cùng cũng bị hủy bỏ.

Sự kết thúc của triều đại Mac Pro

Việc khai tử dự án chip Extreme cũng đánh dấu hồi kết cho dòng Mac Pro – biểu tượng sức mạnh của Apple từ năm 2006. Sau phiên bản chạy chip M2 Ultra ra mắt năm 2023, Apple không còn giới thiệu thêm bất kỳ nâng cấp nào cho dòng máy này. Thay vào đó, hãng tập trung nguồn lực vào Mac Studio.

Mac Studio được xem là cái tên thay thế hoàn hảo nhờ thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn sở hữu cấu hình mạnh mẽ với các tùy chọn M3 Ultra hoặc M4 Max. Với việc hỗ trợ chuẩn Thunderbolt 5, người dùng có thể gộp tài nguyên hệ thống để phục vụ các tác vụ AI phức tạp, điều mà trước đây chỉ có thể thực hiện trên các dòng máy trạm cồng kềnh.

Hiện tại, danh mục máy tính để bàn của Apple chỉ còn lại ba dòng chính: iMac, Mac Mini và Mac Studio. Sự biến mất của Mac Pro và chip Extreme cho thấy Apple đang ưu tiên tính hiệu quả và sự gọn nhẹ của kiến trúc Apple Silicon thay vì chạy đua cấu hình phần cứng thuần túy như trước đây.