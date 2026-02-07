Bỉ ngược dòng kịch tính 3-2 trước Senegal: Youri Tielemans và bản lĩnh Quỷ đỏ tại Seattle Từ thế bị dẫn trước hai bàn đến chiến thắng nghẹt thở ở phút 120+5, Youri Tielemans rực sáng đưa tuyển Bỉ vượt qua Senegal để ghi tên vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Trong bóng đá, ranh giới giữa thảm họa và vinh quang đôi khi chỉ cách nhau vài phút đồng hồ. Tại sân vận động Seattle, tuyển Bỉ đã đi từ bóng tối của một cuộc chia tay sớm đến ánh sáng rực rỡ của tấm vé đi tiếp. Cú đúp của Youri Tielemans và sự xuất hiện đúng lúc của Romelu Lukaku đã dập tắt giấc mơ của Senegal trong một trận cầu hội tụ đủ mọi cung bậc cảm xúc: từ sự lấn lướt về thể chất của đại diện châu Phi đến bản lĩnh thép của những ngôi sao châu Âu.

Tuyển Bỉ ngược dòng thành công đánh bại Senegal. Ảnh: Getty Images

Sự lấn lướt của Những chú sư tử Teranga

Senegal bước vào trận đấu với một kế hoạch rõ ràng: sử dụng tốc độ và sức mạnh để khai thác hàng phòng ngự có phần chậm chạp của Bỉ. Ismaila Sarr và Sadio Mane liên tục thực hiện các pha bứt tốc ở hai biên, buộc các trung vệ của HLV Rudi Garcia phải lùi sâu. Phút 24, ưu thế này được cụ thể hóa. Sau pha đánh đầu dội cột dọc của Sarr, Habib Diarra có mặt đúng lúc để đá bồi cận thành, mở tỷ số cho Senegal.

Bỉ tỏ ra lúng túng trong việc triển khai bóng. Kevin De Bruyne bị phong tỏa chặt chẽ, khiến sợi dây liên lạc giữa tuyến tiền vệ và hàng công bị cắt đứt. Khi hiệp hai mới bắt đầu được 6 phút, kịch bản tồi tệ hơn đã xảy đến. Từ đường chuyền dài vượt tuyến của Moussa Niakhate, Ismaila Sarr khống chế ngực tinh tế trước khi dứt điểm hạ gục Thibaut Courtois, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này cũng đưa Sarr vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn nhất tại một kỳ World Cup.

Bước ngoặt từ băng ghế dự bị

Khi hy vọng dần cạn kiệt và Kevin De Bruyne phải rời sân, HLV Rudi Garcia đã thực hiện canh bạc tất tay khi tung Romelu Lukaku vào sân. Sự hiện diện của tiền đạo này đã thay đổi hoàn toàn cấu trúc phòng ngự của Senegal. Sức càn lướt của Lukaku buộc các hậu vệ đối phương không còn dám dâng cao.

Phút 86, hy vọng được thắp lại khi Thomas Meunier nỗ lực tạt bóng từ cánh phải để Lukaku dứt điểm rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ 3 phút sau, cơn ác mộng thực sự ập đến với Senegal. Thủ môn Diaw phạm sai lầm trong pha ra vào, tạo điều kiện cho Youri Tielemans đánh đầu gỡ hòa 2-2. Hai bàn thắng trong vòng 180 giây đã đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Bàn thắng quý như vàng của Youri Tielemans giúp tuyển Bỉ đi tiếp. Ảnh: Getty Images

Kịch tính phút 120 và bản lĩnh của Tielemans

Trong hai hiệp phụ, sự căng thẳng được đẩy lên đỉnh điểm khi thể lực của cả hai đội đều suy giảm. Tuy nhiên, kịch tính lớn nhất nổ ra ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ hai. Sau một tình huống lộn xộn, VAR đã can thiệp và xác định Tielemans bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Bất chấp áp lực khủng khiếp và sự phản đối dữ dội từ các cầu thủ Senegal, Youri Tielemans vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc. Cú dứt điểm quyết đoán vào góc cao khung thành đã hoàn tất màn ngược dòng điên rồ nhất kể từ đầu giải. Bỉ giành chiến thắng 3-2, một kết quả nghiệt ngã cho Senegal nhưng là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần không bỏ cuộc của "Quỷ đỏ".

Thống kê trận đấu Bỉ Senegal Tỷ số 3 2 Số cú sút 14 11 Kiểm soát bóng 54% 46% Phạt góc 6 4

Chiến thắng này không chỉ giúp Bỉ đi tiếp mà còn khẳng định chiều sâu đội hình và bản lĩnh trong những thời điểm ngặt nghèo nhất. Đối với Senegal, họ có quyền ngẩng cao đầu rời giải sau một màn trình diễn đầy cảm hứng, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: Bongda.com.vn