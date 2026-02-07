Bỉ ngược dòng kịch tính trước Senegal trong trận cầu hỗn loạn nhất lịch sử World Cup Từ sự cố CĐV tràn sân đến quả phạt đền kéo dài 8 phút ở hiệp phụ, tuyển Bỉ đã lách qua khe cửa hẹp để đánh bại Senegal tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Trận đối đầu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã diễn ra với một kịch bản không tưởng, nơi ranh giới giữa bóng đá đỉnh cao và sự hỗn loạn trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trong một đêm mà những diễn biến ngoài lề suýt chút nữa đã che mờ chuyên môn, bản lĩnh của "Quỷ đỏ" đã lên tiếng đúng lúc để định đoạt số phận trận đấu ở phút 125.

Cơn ác mộng an ninh tại phút 32

Khi trận đấu đang ở thế giằng co, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khiến toàn bộ sân vận động ngỡ ngàng. Phút 32, hàng rào an ninh bị phá vỡ khi nhiều người hâm mộ quá khích đồng loạt tràn xuống mặt cỏ. Trọng tài Said Martinez không còn cách nào khác ngoài việc cho tạm dừng trận đấu ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ.

CĐV tràn xuống sân khiến trận Bỉ - Senegal phải tạm dừng

Trong khi lực lượng an ninh vất vả truy đuổi những kẻ gây rối, các cầu thủ Bỉ chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi. Đáng chú ý, một trong những người xâm nhập sân cỏ được xác định là Joshua Kravchenko, một ngôi sao mạng xã hội đã công khai kế hoạch này trên Instagram cá nhân chỉ vài giờ trước đó. Sự cố này đã dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội về công tác tổ chức tại World Cup, khi lỗ hổng an ninh quá lớn để một cá nhân có thể tiếp cận mặt sân dễ dàng như vậy.

Bản lĩnh của Romelu Lukaku và bước ngoặt hiệp phụ

Trước khi những hỗn loạn nổ ra, Senegal đã tạo nên một cú sốc khi dẫn trước Bỉ với tỷ số 2-0. Tuy nhiên, bản năng sát thủ của Romelu Lukaku đã thắp lại hy vọng cho đại diện châu Âu. Tiền đạo này đã có pha dứt điểm quyết đoán để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, tạo tiền đề cho màn lội ngược dòng đầy cảm xúc sau đó.

Trận đấu kéo dài sang hiệp phụ khi hai đội bất phân thắng bại. Tại đây, sự kịch tính được đẩy lên đến đỉnh điểm ở phút 117. Youri Tielemans bị Lamine Camara phạm lỗi trong vòng cấm sau một nỗ lực phòng ngự lúng túng của Senegal. Những gì diễn ra tiếp theo đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới như một trong những tình huống VAR gây tranh cãi và kéo dài nhất.

Quả phạt đền dài nhất lịch sử tại phút 125

Trọng tài Said Martinez đã mất tới 8 phút để tham khảo VAR và dàn xếp những phản ứng gay gắt từ phía các cầu thủ Senegal. Trong bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng, các cầu thủ Senegal thậm chí đã đứng vây quanh chấm 11m nhằm gây áp lực tâm lý. Sự hỗn loạn còn gia tăng khi Pathe Ciss ngã trong vòng cấm sau va chạm với Moreira, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Tielemans hoàn tất màn ngược dòng cho đội tuyển Bỉ

Vượt qua mọi áp lực, Youri Tielemans bước lên và tung cú sút sấm sét vào góc cao khung thành ở phút 125. Bàn thắng không chỉ ấn định chiến thắng cho Bỉ mà còn kết thúc một trong những pha đá phạt đền kéo dài nhất từng được ghi nhận. Tờ Marca đã không ngần ngại gọi đây là tình huống 11m "dài nhất lịch sử thế giới".

Thất bại này là một nỗi đau lặp lại với Senegal, khi họ từng trải qua kịch bản tương tự trong trận chung kết CAN 2026 trước Morocco. Đối với đội tuyển Bỉ, chiến thắng nhọc nhằn này chính là lời khẳng định cho tinh thần thép, giúp họ chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2026.