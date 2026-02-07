Bỉ ngược dòng nghẹt thở 3-2 trước Senegal sau 120 phút tại World Cup 2026 Dù Sadio Mane rực sáng với pha kiến tạo đẳng cấp khiến Thibaut Courtois bất lực, bản lĩnh của ĐT Bỉ đã lên tiếng đúng lúc để dập tắt hy vọng tạo nên địa chấn của đại diện châu Phi.

Vòng 1/16 World Cup 2026 chứng kiến một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa ĐT Bỉ và ĐT Senegal. Dù cả hai đội đều trải qua vòng bảng với phong độ chưa thực sự thuyết phục, nhưng sức hút từ những ngôi sao hàng đầu đã biến trận đấu tại vòng knock-out này trở thành một màn so tài đỉnh cao về cả chiến thuật lẫn tinh thần.

Màn so tài giữa những biểu tượng Ngoại hạng Anh

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Anh: Kevin De Bruyne và Sadio Mane. Trong khi De Bruyne vẫn đóng vai trò là "kiến trúc sư" trưởng trong lối chơi của đại diện châu Âu, thì Mane lại là linh hồn, là niềm hy vọng số một của Senegal trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.

Sự am hiểu lẫn nhau giữa những cầu thủ từng chinh chiến tại Premier League đã tạo nên một thế trận giằng co đầy toan tính ngay từ những phút đầu tiên. ĐT Bỉ kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng Senegal lại cho thấy sự nguy hiểm đặc trưng của các đội bóng châu Phi với những pha phản công tốc độ và trực diện.

Khoảnh khắc rực sáng của Sadio Mane

Sự khác biệt được tạo ra ở phút thứ 25 từ một tình huống phối hợp sắc sảo của Senegal. Sadio Mane, trong một ngày thi đấu thăng hoa, đã thực hiện cú tạt bóng chính xác đến từng milimet vào vòng cấm cho Sarr. Một pha lắc đầu hiểm hóc đưa bóng hướng về góc xa khung thành khiến thủ môn Thibaut Courtois phải bay người hết cỡ.

Dù Courtois đã chạm được tay vào bóng khiến bóng đập cột dọc nảy ra, nhưng Diarra đã có mặt đúng lúc, băng vào đá bồi cực nhanh để mở tỉ số cho Senegal. Một bàn thắng cho thấy sự nhạy bén và khát khao của đại diện đến từ "lục địa đen".

Diarra mở tỉ số trận đấu giữa Bỉ và Senegal

Sự vươn mình của bóng đá châu Phi

Bàn thắng của Diarra không chỉ là một pha lập công thông thường, nó còn phản ánh sự tiến bộ vượt bậc của các đội bóng châu Phi tại kỳ World Cup lần này. Các ông lớn châu Âu không còn dễ dàng áp đặt lối chơi trước những đối thủ đầy thể lực và kỷ luật chiến thuật. Thực tế, chỉ cách đó ít giờ, ĐT Anh cũng đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở mới có thể vượt qua Congo sau khi bị dẫn bàn trước.

Senegal đã chơi một trận đấu sòng phẳng, tận dụng tối đa những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ để trừng phạt. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp ĐT Bỉ không sụp đổ. Sau bàn thua, đại diện châu Âu dồn toàn lực tấn công, tạo nên một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục kéo dài tới tận những phút cuối cùng của hiệp phụ.

Sau 120 phút so tài đầy căng thẳng, ĐT Bỉ đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Dù phải dừng bước, nhưng Senegal đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về một tập thể gắn kết và giàu sức chiến đấu, khẳng định vị thế của bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới.