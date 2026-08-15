Bị Panetolikos dẫn trước, Estac Troyes vất vả gỡ hòa trong trận giao hữu Để Panetolikos mở tỷ số ở phút 59, Estac Troyes phải chờ đến phút 77 mới có bàn gỡ hòa 1-1 trong trận giao hữu giữa hai câu lạc bộ.

Estac Troyes 1 - 1 Panetolikos Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Estac Troyes tiếp đón Panetolikos.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Panetolikos nhận thẻ vàng ở phút 56 Phút 56, trọng tài đã rút ra tấm thẻ vàng cảnh cáo đối với cầu thủ bên phía Panetolikos sau pha phạm lỗi trên sân. Việc phải nhận thẻ phạt buộc đội bóng này phải thi đấu thận trọng hơn trong khoảng thời gian còn lại của trận giao hữu.

59' Panetolikos vươn lên dẫn 0-1 ở phút 59 Phút 59, Panetolikos xuất sắc ghi bàn thắng mở tỷ số 0-1 của trận đấu. Pha lập công quan trọng này giúp đội khách phá vỡ thế cân bằng và vươn lên nắm thế chủ động.

69' Panetolikos nhận thẻ vàng trong thế dẫn bàn Phút 69, trọng tài rút thẻ vàng phạt cầu thủ bên phía Panetolikos . Đang nắm lợi thế dẫn 0-1 trước Estac Troyes, đội khách cần thi đấu điềm tĩnh hơn để bảo toàn tỷ số trong phần còn lại của trận đấu.

77' Estac Troyes san bằng tỷ số 1-1 ở phút 77 Phút 77, Estac Troyes đã tìm được bàn thắng gỡ hòa 1-1 . Sau khi để Panetolikos mở tỷ số ở phút 59, những nỗ lực tấn công của Estac Troyes cuối cùng cũng đem lại kết quả, đưa trận giao hữu trở lại vạch xuất phát.

90+2' Estac Troyes nhận thẻ vàng ở phút 90+2 Phút 90+2', Estac Troyes phải nhận thêm một thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ở những phút bù giờ. Trận giao hữu giữa hai đội vẫn đang diễn ra giằng co với tỷ số hòa 1-1.

KT Kết thúc: Estac Troyes 1-1 Panetolikos Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:57 15/08/2026

Cuộc đối đầu giữa Estac Troyes và Panetolikos trong khuôn khổ loạt trận Giao hữu CLB hứa hẹn mang đến sự kịch tính khi cả hai đội bóng đều đang chuẩn bị tích cực cho các mục tiêu sắp tới. Trận đấu diễn ra vào lúc 00:00 ngày 15/08/2026, là cơ hội để hai huấn luyện viên đưa ra những thử nghiệm quan trọng về mặt chiến thuật.

Phong độ thăng hoa của Estac Troyes

Bước vào cuộc so tài này, Estac Troyes đang sở hữu nhịp độ thi đấu hết sức ấn tượng. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng đã duy trì thành tích bất bại với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định trong lối chơi cùng cảm giác chiến thắng lên cao giúp Estac Troyes có sự chuẩn bị tâm lý vô cùng vững chắc.

Bên cạnh đó, chuỗi kết quả thuận lợi gần đây cho thấy khả năng duy trì sự tập trung cao độ của Estac Troyes. Việc giành tới 4 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần nhất giúp họ tự tin chủ động áp đặt thế trận trong cuộc đối đầu sắp tới.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Panetolikos

Dù Estac Troyes có phong độ thi đấu rất cao ở thời điểm hiện tại, Panetolikos lại sở hữu lợi thế về tâm lý đối đầu. Ở lần chạm trán duy nhất giữa hai đội trong quá khứ, Panetolikos là đội giành chiến thắng, trong khi Estac Troyes chưa có được trận thắng hay trận hòa nào trước đối thủ này.

Kết quả từ quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho Panetolikos. Tuy nhiên, trước một Estac Troyes đang duy trì phong độ thăng hoa, cuộc tái đấu lần này dự báo sẽ mang đến nhiều thử thách hơn cho đại diện đối phương.

Dự đoán thế trận

Nhìn chung, màn so tài lúc 00:00 ngày 15/08/2026 giữa Estac Troyes và Panetolikos sẽ là cuộc đối đầu giữa một bên có phong độ xuất sắc gần đây và một bên sở hữu ưu thế từ lịch sử chạm trán. Estac Troyes sẽ quyết tâm tận dụng đà thăng hoa với 4 trận thắng và 1 trận hòa gần nhất để tìm kiếm kết quả thuận lợi, trong khi Panetolikos nỗ lực phát huy cái duyên đối đầu để đứng vững.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Estac Troyes · 0 thắng 0 hòa Panetolikos · 1 thắng Estac Troyes 0 - 1 Panetolikos PAN

Estac Troyes 5 trận gần nhất B H T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 4 Thủng lưới Panetolikos 5 trận gần nhất T B B H H