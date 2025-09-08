Nông nghiệp - Nông thôn Bí quyết để các bên duy trì liên kết nông nghiệp bền vững Để bảo đảm liên kết bền vững, ổn định các bên liên quan đều có những thực hành riêng, yêu cầu riêng

Vùng sản xuất bắp giống ở các xã Quảng Phú và Nâm Nung đã được tỉnh quy hoạch phát triển thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Gia đình chị Trần Thị Thoa, xã Đức An có 3 ha cà phê kinh doanh với mức năng suất khá ổn định, khoảng 3,5 tấn/ha. Toàn bộ diện tích cà phê của chị đều được HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đoàn Kết (HTX Đoàn Kết) đóng chân trên địa bàn xã bao tiêu với giá ổn định.

Chị Thoa cho biết, chị đã tham gia liên kết với HTX Đoàn Kết trên 10 năm nay. Chị cho rằng, yếu tố để chị và HTX duy trì được mối liên kết bền vững là chị nhận thấy mình được nhiều cái lợi. Cái lợi theo chị không chỉ ở khía cạnh về kinh tế. Chị nhớ lại, những năm đầu liên kết, giá cà phê lúc đó còn thấp, trong khi chi phí đầu tư vật tư, phân bón nhiều nên chị và nhiều xã viên chủ yếu lấy công làm lãi. Trong khi đó, HTX bắt buộc chị và các hộ khác phải áp dụng nhiều kỹ thuật mới với yêu cầu khá nghiêm ngặt từ chăm sóc, thu hái, bảo quản theo bộ quy tắc cộng đồng cà phê quốc tế 4C. Trong đó, chị Thoa khẳng định, điểm khác biệt so với cách sản xuất thông thường trước đây là cà phê 4C được những người nông dân như chị trồng với cam kết giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ nhằm bảo vệ môi trường. Chị từ bỏ hoàn toàn việc dùng thuốc trừ cỏ, hạn chế thấp nhất thuốc bảo vệ thực vật nên công sức lao động bỏ ra nhiều hơn. Nhưng bù lại, chị bảo vệ được sức khỏe bản thân, môi trường, hơn thế là bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng khi đáp ứng vệ sinh, an toàn thực phẩm. 2 năm gần đây, từ canh tác 3 ha cà phê đạt chuẩn quốc tế, chị thu lãi lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Lưu Như Bính - Giám đốc HTX Đoàn Kết cho biết, thực tế, để duy trì được liên kết bền vững, tăng số hộ dân tham gia liên kết, HTX và bà con có những thỏa thuận, thực hành chung vì mục tiêu chung là gia tăng giá trị nông sản. Ban đầu, việc thực hành nghiêm túc về kỹ thuật cũng không phải dễ nhưng HTX có sự kiểm tra, kiểm soát gắn với sự ghi chép của nông hộ, có sự khuyến khích như cộng thưởng qua giá mua đối với nông hộ làm tốt. Tuy nhiên, trong cái chung đó, các bên đều có lợi một cách hài hòa thì mới duy trì liên kết bền vững qua nhiều năm được.

Sản xuất 3 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C, chị Trần Thị Thoa từ bỏ thuốc diệt cỏ, hạn chế thấp nhất thuốc bảo vệ thực vật

Ngoài cà phê, HTX Đoàn Kết còn liên kết sản xuất hồ tiêu theo các tiêu chuẩn nông nghiệp tốt trong nước và quốc tế, phục vụ nhiều thị trường. Đến nay, HTX này có 65 thành viên, trồng 150 ha hồ tiêu, 250 ha cà phê, trong đó có trên 100 ha cà phê đạt tiêu chuẩn 4C và trên 100 ha hồ tiêu đang áp dụng quy trình chứng nhận như RA, USDA.

Liên kết trồng bắp giống đã duy trì hiệu quả nhiều năm nay trên địa bàn các xã Quảng Phú và Nâm Nung với diện tích hàng năm trên 500 ha. Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, một trong những yếu tố giúp xây dựng, duy trì được liên kết trồng bắp giống ở các xã này phát triển mạnh chính là sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn như: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Việt Nam; Công ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam; Công ty TNHH Syngenta Việt Nam... Các doanh nghiệp này không chỉ cung cấp giống chất lượng cao, hỗ trợ kỹ thuật mà còn tạm ứng một phần vật tư, bao tiêu đầu ra sản phẩm cho nông dân.

Với vai trò quản lý, cộng hưởng của mình, ngành nông nghiệp - môi trường, cấp ủy chính quyền cơ sở cũng dành sự quan tâm, tạo điều kiện để phát triển liên kết. Trong đó, có thể nói, tỉnh đã quy hoạch và định hướng phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có vùng hiện đã trồng bắp giống gắn với liên kết là một thuận lợi lớn cho thu hút, đầu tư doanh nghiệp phát triển các liên kết rộng mở hơn trong thời gian tới.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 528 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Việc xây dựng, duy trì phát triển và nhân rộng các chuỗi chính là giải pháp trọng tâm đang được thúc đẩy để phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, phục vụ thị trường trong nước, xuất khẩu.