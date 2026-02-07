Giáo dục - Đào tạo Bí quyết học tập của thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Lâm Đồng Đạt tổng điểm 37,75 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em Nguyễn Hồng Việt, học sinh lớp 12 Chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa) trở thành thủ khoa toàn tỉnh Lâm Đồng.

Em Nguyễn Hồng Việt trở thành thủ khoa khi đạt 37,75 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Bền bỉ chinh phục từng bài học

Khi biết mình đạt tổng điểm 37,75 trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và trở thành thủ khoa toàn tỉnh Lâm Đồng, em Nguyễn Hồng Việt, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh vẫn không giấu được sự bất ngờ. Với nhiều người, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng của một học sinh luôn nổi bật về năng lực học tập. Riêng Việt chỉ nhẹ nhàng chia sẻ rằng bản thân đã cố gắng hết sức và không nghĩ sẽ đạt thành tích cao như vậy.

Bảng điểm của em Hồng Việt gây ấn tượng với 10 điểm môn Toán, 8,25 điểm môn Ngữ văn, 9,75 điểm môn Vật lý và 9,75 điểm môn Hóa học. Đằng sau những con số ấy không phải là những giờ học kéo dài đến kiệt sức mà là một phương pháp học tập khoa học, nghiêm túc và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Theo em Hồng Việt, mỗi môn học đều có cách tiếp cận riêng. Với môn Vật lý và môn Hóa học, điều quan trọng nhất là phải hiểu đúng bản chất vấn đề thay vì học thuộc lòng. Khi nắm được bản chất, việc vận dụng kiến thức để giải quyết các dạng bài mới sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Riêng môn Toán đòi hỏi khả năng tư duy, phân tích và rèn luyện thường xuyên. "Bài nào chưa hiểu thì em hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè để tìm cho ra cách giải. Khi hiểu sâu bản chất thì sẽ nhớ lâu và tự tin hơn khi làm những câu hỏi khó", em Hồng Việt chia sẻ.

Bí quyết học tốt của em Hồng Việt là kiên trì, kỷ luật theo đuổi mục tiêu

Ngoài thời gian học trên lớp, nam sinh còn chủ động tìm đọc thêm sách nâng cao, tham khảo tài liệu của các khóa trước và cùng bạn bè học nhóm để trao đổi kiến thức. Theo em Hồng Việt, việc có một người bạn đồng hành trong học tập giúp tạo động lực thi đua, hỗ trợ nhau vượt qua những nội dung khó.

Em Hồng Việt cũng cho rằng muốn học tốt ở bậc THPT, học sinh cần có nền tảng kiến thức vững chắc từ các lớp dưới. Khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản, việc tiếp thu chương trình lớp 12 và ôn tập cho kỳ thi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Không chỉ chú trọng kiến thức, em Hồng Việt luôn giữ cho mình sự cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi. "Học ra học, chơi ra chơi", đó là nguyên tắc em luôn thực hiện. Đặc biệt, trong kỳ thi, em xác định tâm lý là yếu tố rất quan trọng. Khi giữ được sự bình tĩnh và tự tin, thí sinh sẽ phát huy được năng lực tốt nhất.

Lan tỏa tinh thần học tập nghiêm túc

Theo bà Phạm Thị Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hồng Việt là học sinh tiêu biểu của nhà trường. Không chỉ thông minh, em còn luôn nghiêm túc trong học tập, có ý thức tự rèn luyện và được thầy cô, bạn bè yêu quý bởi sự cởi mở, khiêm tốn.

Em Nguyễn Hồng Việt ký áo tặng bạn ngày Tổng kết năm học

"Cùng với năng lực học tập nổi bật, em Hồng Việt luôn có tinh thần cầu thị, biết lắng nghe, tích cực trao đổi với thầy cô và bạn bè. Đó cũng là một trong những yếu tố giúp em đạt kết quả xuất sắc trong kỳ thi năm nay", bà Phạm Thị Hồng nhận xét.

Với em Nguyễn Hồng Việt, danh hiệu thủ khoa không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho chặng đường mới. Em Hồng Việt dự định tiếp tục theo học đại học ở ngôi trường mình yêu thích để theo đuổi đam mê trong lĩnh vực khoa học.

Thành tích của nam sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường mà còn truyền cảm hứng đến nhiều học sinh về giá trị của sự kỷ luật, tinh thần tự học và ý chí bền bỉ. Bởi sau mỗi điểm số cao không chỉ là năng lực, mà còn là hành trình nghiêm túc với từng bài học, từng mục tiêu và khát vọng không ngừng vươn lên của tuổi trẻ.