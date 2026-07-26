Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm kiểm tra trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực; thi công ngày đêm, cuốn chiếu từng hạng mục, bảo đảm hoàn thành, đưa vào sử dụng 2 trường nội trú liên cấp từ đầu năm học 2026 - 2027.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thi công trường nội trú liên cấp xã Quảng Trực

Chiều 26/7, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực (xã Quảng Trực).

Tham gia buổi kiểm tra có các đồng chí: Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Theo chủ đầu tư, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực hoàn thành khoảng 67% và đang gặp khó khăn do thiếu nhân công

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quảng Trực có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 67% khối lượng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết mưa nhiều và thiếu nhân công.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu bảo đảm chất lượng của công trình, an toàn lao động

Qua kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, thời gian còn lại rất ngắn, các đơn vị phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thi công với quyết tâm cao nhất.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị chủ đầu tư chủ động nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế nội thất phù hợp

Quá trình thực hiện, tuyệt đối không đánh đổi chất lượng công trình để chạy theo tiến độ. Mục tiêu là xây dựng những ngôi trường đạt chuẩn, an toàn, tạo môi trường học tập tốt nhất cho học sinh vùng biên.

Hiện công trình tại xã Quảng Trực mới hoàn thành khoảng 67% khối lượng

Với yêu cầu hoàn thành công trình trước ngày 30/8 để đi vào hoạt động từ năm học 2026 - 2027, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu và các sở, ngành liên quan tập trung cao độ cho công tác thi công; tăng ca, tăng kíp, tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời để bù tiến độ.

Quá trình hoàn thiện công trình, chủ đầu tư chủ động nghiên cứu, điều chỉnh thiết kế nội thất phù hợp với điều kiện sinh hoạt của học sinh nội trú.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm làm việc với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các sở, ngành liên quan ngay tại công trường

Đối với công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm đầy đủ điều kiện vận hành, sớm bàn giao để đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Quảng Trực chủ động huy động nhân lực tham gia hỗ trợ xây dựng, vệ sinh trường học, bảo đảm không gian sạch, đẹp, an toàn cho học sinh bước vào năm học mới.

“ Khi hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, nhà thầu chủ động điều chuyển nhân lực sang hỗ trợ tại xã Quảng Trực. Chỉ huy công trường phải điều phối nhân lực, máy móc khoa học, hiệu quả, khắc phục khó khăn do thời tiết và thiếu lao động. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Đảng ủy xã Quảng Trực tham dự buổi làm việc

Bên cạnh công tác thi công, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, sớm ổn định bộ máy tổ chức, ban giám hiệu; thực hiện đấu thầu mua sắm trang thiết bị dạy, học, nội trú; hoàn tất công tác tuyển sinh và bố trí, sắp xếp giáo viên đứng lớp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm lưu ý, việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, tuyển dụng giáo viên, tuyển sinh đầu năm học phải công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và phụ huynh học sinh.

Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ và người lao động tại công trường

Dịp này, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng đoàn công tác đã thăm hỏi, tặng quà động viên công nhân, cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thi công tại công trường.