Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm 4 gia đình chính sách tại Xuân Trường - Đà Lạt Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đến thăm, tặng quà 4 gia đình chính sách tại phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt thăm, tặng quà cho gia đình bà Phạm Thị Ngào, ở tổ dân phố Sào Nam

Sáng 17/7, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác đến thăm người có công với cách mạng và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Điểm đến đầu tiên của đoàn là gia đình bà Phạm Thị Ngào (SN 1949), ở tổ dân phố Sào Nam. Bà Ngào là người có công với cách mạng, được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Bà Phạm Thị Ngào, ở phường Xuân Trường - Đà Lạt xúc động trước sự thăm hỏi, động viên của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của bà và gia đình, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của bà trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như tinh thần gương mẫu trong cuộc sống hôm nay. Dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, bà Ngào vẫn luôn động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng quê hương.

Đến thăm bà Trần Thị Thiệt (SN 1942), tổ dân phố Đạ Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm dành thời gian lắng nghe những câu chuyện của gia đình. Bà Thiệt là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng thời là vợ liệt sĩ. Tuổi cao, thường xuyên đau ốm nhưng bà vẫn luôn gìn giữ, tiếp nối truyền thống cách mạng của gia đình.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Thiệt, tổ dân phố Đạ Thọ, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Chia sẻ với bà Thiệt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, phía sau hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay là biết bao mất mát không gì có thể bù đắp của những gia đình đã hiến dâng người thân cho Tổ quốc.

Những hi sinh ấy không chỉ được khắc ghi bằng sự tri ân mà còn nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải sống, làm việc có trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn vì quê hương và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Bà Trần Thị Thiệt, phường Xuân Trường - Đà Lạt xúc động trước sự thăm hỏi, động viên của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Tại tổ dân phố Xuân Sơn, đoàn đến thăm ông Trần Thông (SN 1935), người có công với cách mạng, từng bị địch bắt tù đày. Bí thư Tỉnh ủy ân cần động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe và bày tỏ sự trân trọng đối với ý chí, nghị lực của những người đã đi qua chiến tranh, chịu đựng gian khổ, mất mát.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm, chăm lo cho người có công không chỉ là thực hiện chính sách mà còn là trách nhiệm, tình cảm và đạo lý của các thế hệ hôm nay.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, động viên gia đình ông Trần Thông, tổ dân phố Xuân Sơn, phường Xuân Trường - Đà Lạt

Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân liệt sĩ, từ chăm sóc sức khỏe, cải thiện đời sống đến tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ, đáp lại mong mỏi của những gia đình đã nhiều năm chờ đợi người thân trở về.

Gia đình ông Trần Thông ở phường Xuân Trường - Đà Lạt xúc động trước lời thăm hỏi, động viên của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Cũng tại tổ dân phố Xuân Sơn, đoàn đến thăm ông Trần Văn Nhỹ (SN 1950), bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 - 70%. Ông Nhỹ từng nhiều năm công tác trong cấp ủy, chính quyền địa phương, có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng, phát triển quê hương.

Gặp người cán bộ từng nhiều năm gắn bó với cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận những đóng góp của ông Nhỹ, mong ông giữ gìn sức khỏe và tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín để đóng góp những ý kiến tâm huyết cho địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm động viên gia đình ông Trần Văn Nhỹ, bệnh binh ở phường Xuân Trường - Đà Lạt

Tại các gia đình đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhiều lần nhắc đến trách nhiệm của thế hệ hôm nay trước những hi sinh của cha anh. Theo đồng chí, thành quả đất nước và tỉnh Lâm Đồng có được hôm nay được vun đắp bằng công sức, máu xương của biết bao thế hệ. Sự tri ân thiết thực nhất là tiếp tục hành động, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng phát triển để xứng đáng với những hi sinh ấy.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm chia sẻ, sau sắp xếp, Lâm Đồng bước vào chặng đường mới với không gian phát triển rộng lớn, nhiều tiềm năng và lợi thế. Cùng với thời cơ là những áp lực, trách nhiệm và yêu cầu mới đặt lên vai đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bệnh binh Trần Văn Nhỹ, phường Xuân Trường - Đà Lạt xúc động trước sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, tỉnh cần sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, trong đó người có công và gia đình chính sách tiếp tục là những tấm gương, điểm tựa tinh thần quý báu.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình chính sách, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, đại diện các gia đình bày tỏ sự cảm ơn đối với sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và địa phương; khẳng định sẽ gìn giữ truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu sống có trách nhiệm, chung sức xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển.