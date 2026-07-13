Thời sự Lâm Đồng Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà gia đình chính sách Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 13/7, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn phường Phan Thiết.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm ông Trần Văn Trí

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Trí, thương binh 38%; bà Nguyễn Thị Bạch, vợ liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Ngọc Lầu; bà Trần Thị Tuyết, thương binh 21% và bà Trần Thị Minh Thu, thương binh 81%.

Tại mỗi gia đình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của các thương binh và thân nhân liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm bà Nguyễn Thị Bạch

Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Đồng thời, tỉnh đang quyết liệt triển khai Chiến dịch “500 ngày đêm” nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng lãnh đạo các sở, ngành và phường Phan Thiết thắp nhang tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Ngọc Lầu

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những thành quả phát triển của quê hương hôm nay có được là nhờ những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước. Vì vậy, chăm lo người có công với cách mạng luôn là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm và cũng là tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm tặng quà bà Trần Thị Tuyết

“ Tỉnh luôn xác định công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ được thực hiện vào các dịp lễ, kỷ niệm mà trở thành việc làm thường xuyên. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, chăm lo để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn, xứng đáng với những hi sinh, cống hiến cho Tổ quốc. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy và thành viên đoàn công tác gửi lời chúc các thương binh, thân nhân liệt sĩ luôn mạnh khỏe, sống vui, tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm và thành viên đoàn công tác tặng quà bà Trần Thị Minh Thu

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo tỉnh, các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động, cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời cho biết, đây là nguồn động viên để các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với quê hương.