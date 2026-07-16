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    Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách khu vực Đà Lạt

    Dương Phong 16/07/2026 13:12

    Sáng 16/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng và gia đình chính sách khu vực Đà Lạt.

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    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thăm gia đình bệnh binh Trần Văn Thuấn, phường Xuân Hương - Đà Lạt

    Tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, đoàn đã đến thăm gia đình các thương binh: Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Vương Thống, Trần Công Mạo; gia đình bệnh binh Trần Văn Thuấn và ông Nguyễn Hữu Sơn (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

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    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi ông Nguyễn Xuân Dược, phường Cam Ly - Đà Lạt

    Tại phường Cam Ly - Đà Lạt, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã tới thăm hỏi gia đình các thương binh Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Quốc Lộ; bệnh binh Phạm Đãi Tĩnh và ông Nguyễn Xuân Dược (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học).

    Tại mỗi gia đình, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hi sinh của các thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình có công với cách mạng.

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    Lãnh đạo Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ

    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách trên địa bàn.

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    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình thương binh Trần Công Mạo
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    Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm hỏi, tặng quà cho gia đình bệnh binh Phạm Đãi Tĩnh

    Theo đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, địa phương sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh Lâm Đồng bứt phá phát triển trong giai đoạn mới.

    Quá trình triển khai thực hiện, rất cần sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, trong đó có sự đóng góp quý báu của các thế hệ người có công với cách mạng.

    Tỉnh Lâm Đồng mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần gương mẫu, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xây dựng quê hương. Đặc biệt, tiếp tục đóng góp ý kiến, hiến kế, tạo sự đồng thuận xã hội để tỉnh Lâm Đồng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số", xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả.

    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

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    Thương binh Nguyễn Quốc Lộ cảm ơn sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng đối với các gia đình chính sách

    Đại diện các gia đình chính sách xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và cấp ủy, chính quyền địa phương.

    Bày tỏ lòng biết ơn trước những tình cảm, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu gìn giữ lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và trách nhiệm trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

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    Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Thủy
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    Lãnh đạo phường Cam Ly - Đà Lạt thăm hỏi, tặng quà cho thương binh Nguyễn Văn Minh
    Dương Phong Dương Phong

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    Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm

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          Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm thăm, tặng quà người có công, gia đình chính sách khu vực Đà Lạt
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