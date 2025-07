Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc trực tuyến với 1.500 cử tri tại 50 xã, phường, đặc khu Ngày 10/7, tại hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 50 điểm cầu các xã, phường và đặc khu Phú Quý.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Cùng chủ trì tiếp xúc cử tri có các ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, gồm: Đồng chí Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; đồng chí Dương Khắc Mai - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hữu Thông - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội

Các ĐBQH tham dự Hội nghị

Cùng tham dự hội nghị có các ĐBQH: Lâm Văn Đoan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội; Trần Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội; Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội; Phạm Nam Tiến - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; Trịnh Thị Tú Anh - ĐBQH chuyên trách tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Tạo - Luật sư, ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Quốc hội; Trần Thị Thu Hằng - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội Quốc hội; K’ Nhiễu - Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Ninh, Ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội.

Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng; Trần Hồng Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các sở, ngành, đơn vị xã, phường.

ĐBQH Lâm Đồng tham dự hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, hơn 1.500 cử tri ở các xã và đặc khu Phú Quý đã được ông Dương Khắc Mai - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng thông báo về kết quả kỳ họp thứ 9. Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã xem xét thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thông qua 34 luật và 13 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến đối với 6 dự án luật khác; xem xét, quyết định sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp, quyết định ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia; xem xét, quyết định công tác tổ chức, nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Lâm Đồng

Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước, chủ trương đầu tư các dự án quan trọng; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và Nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự phấn khởi, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; đồng thời, bày tỏ đồng tình ủng hộ công tác sáp nhập, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Mọi ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo tỉnh, các sở ngành tiếp thu, trả lời

Bên cạnh đó. các cử tri cũng bày tỏ những bất cập như: Hiện nay, địa bàn rộng, cử tri đi làm các thủ tục hành chính (TTHC) xa nên đề nghị Nhà nước đơn giản hóa TTHC và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Trong lúc đó, cử tri Đặc khu Phú Quý phản ánh một số cán bộ, công chức còn gây khó khăn, phiền hà cho người dân trong quá trình giải quyết TTHC. Cử tri Phú Quý cũng nêu mong muốn Nhà nước tiếp tục có các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đầu tư hạ tầng giao thông ra đảo, quan tâm hỗ trợ vấn đề đánh bắt cá, thủy sản.

Bên cạnh đó, cử tri xã Ka Đô cho rằng, việc thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên giấy tờ sau sáp nhập có những bất cập cho cử tri khi giải quyết các TTHC nên cần tích cực hỗ trợ người dân, ứng dụng công nghệ thông tin để người dân giải quyết TTHC thuận lợi.

Cử tri xã Đắc Song đề nghị, điều chỉnh quy hoạch đưa diện tích người dân sinh sống ổn định lâu năm ra khỏi đất rừng để người dân ổn định cuộc sống. Thuế chuyển mục đích sử dụng đất quá cao, yêu cầu Quốc hội xem xét điều chỉnh.

Hội nghị tiếp xúc cử tri được trực tuyến tại 50 xã, phường, đặc khu trong tỉnh Lâm Đồng

Cử tri xã Bảo Lâm 1 nêu ý kiến, về việc chậm bồi thường, bố trí đất tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án bauxite. Cử tri Xã Quảng Phú nêu thực trạng việc hỗ trợ đền bù sạt lở do thủy điện nhưng đã 11 năm trôi qua chưa giải quyết dứt điểm, cần có phương án giải quyết sớm cho người dân.

Cử tri xã Đam Rông 1 kiến nghị, sớm đưa vào quy hoạch đất đai, khu nhà ở liền kề, tách sổ, tách thửa; cử tri xã Đạ Tẻh kiến nghị ban hành chủ trương sản xuất chất lượng cao, sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, bình ổn giá xăng, giá điện, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả….

Cử tri đề xuất cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho người dân, nhất là người cao tuổi, người dân tộc thiểu số. Kiến nghị về bất cập liên quan đến việc nộp tiền vào tài khoản bị đóng thuế, đề nghị ĐBQH cho hướng dẫn cụ thể, để tránh thiệt hại cho người dân.

Cử tri xã Đắk Min đề xuất, cần hỗ trợ người dân về thủ tục thuế; quan tâm đối tượng chính sách, người có công cách mạng; đề nghị cần ngăn chặn các tệ nạn lừa đảo trên mạng, qua số điện thoại người dân gây phiền hà, thiệt hại tiền của người dân…

Đại diện Sở Nội vụ Lâm Đồng tiếp thu, giải trình các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Công tác triển khai thi công dự án hồ Đạ Sị xã Cát Tiên quá chậm, ảnh hưởng tưới tiêu, sản xuất của bà con; cử tri xã Đức An kiến nghị về công tác nhân sự trong tinh gọn bộ máy bà con đồng tình ủng hộ nhưng cần rà soát để tránh tình trạng người không đủ tiêu chí vẫn được làm; quy hoạch mỏ tràn lan, bất cập, khó khăn cho người dân khi chuyển đổi, xây dựng nhà…

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung liên quan thuộc thẩm quyền, như: Về ô nhiễm môi trường; thủ tục đăng ký đất đai; xây dựng cơ sở dữ liệu; chồng lấn quy hoạch, quy hoạch Bauxite; việc thu hồi đất, đền bù giải toả; về xây dựng nông thôn mới…

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình, thông tin một số nội dung cử tri kiến nghị liên quan đến quy hoạch, xây dựng

Đại diện Sở Xây dựng tiếp thu, giải trình, thông tin thêm với cử tri về giao thông, hàng không, nhất là liên quan đến Đặc khu Phú Quý.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Phó trưởng Thuế Lâm Đồng giải trình kiến nghị cử tri liên quan đến vấn đề thuế

Đại diện Thuế tỉnh Lâm Đồng tiếp thu giải trình thêm về thuế, thu nhập cá nhân, hộ khoán doanh thu dưới 100 triệu không phải đóng thuế; đang đề xuất mức 400 triệu mới phải đóng thuế; hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin nộp thuế cho người dân theo nhóm hộ kinh doanh là người dân lớn tuổi, người trẻ cho phù hợp.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri

Đại diện Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp thu, giải trình các ý kiến thuộc thẩm quyền như: Miễn tử hình đối với tội phạm ma tuý, tham nhũng, tội phạm trên không gian mạng; việc truy vết rất khó khăn; do phần lớn tội phạm ở nước ngoài, tuy nhiên Bộ Công an vừa qua đã rất quyết liệt và lập nhiều thành tích trong bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo đảm trật tự an toàn cho người dân. Đại diện Công an tỉnh cũng khuyến cáo bà con không nghe, không làm theo những lời mời gọi, lôi kéo, dụ dỗ trên mạng, qua điện thoại…; phải báo ngay cho cơ quan công an gần nhất về những vấn đề có nguy cơ mất an toàn.

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội thông tin thêm một số nội dung cử tri quan tâm về tội phạm ma túy tham nhũng

Đại biểu quốc hội Nguyễn Trường Giang - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội thay mặt Đoàn ĐBQH thông tin, chia sẻ thêm tới cử tri về nội dung cử tri kiến nghị về giá xăng, quy định bỏ tử hình với tội phạm ma tuý, quy định về chính sách chế độ cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178, thông tin thêm về tội phạm tham nhũng…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh: Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Hội nghị đầu tiên về tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến rất nhanh, rất phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức mới cho Việt Nam trên cả phương diện chính trị, kinh tế, an ninh và đối ngoại. Trước tình hình đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách rất kịp thời, chiến lược và linh hoạt, nhằm đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đồng thời duy trì đà tăng trưởng và củng cố nội lực quốc gia.

Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết đổi mới, cải cách, tập trung vào 4 trụ cột lớn về: Thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng; phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân; đổi mới toàn diện công tác xây dựng, thi hành pháp luật. Đây là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam phát triển.

Đặc biệt, việc tổ chức lại chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là một chủ trương lớn của Đảng, được triển khai theo đúng lộ trình và pháp luật. Từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền hai cấp (tỉnh - xã) đã chính thức được vận hành tại các địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, không chỉ nhằm tiết kiệm nguồn lực, tinh giản biên chế, mà quan trọng hơn là để gần dân, sát dân hơn, giải quyết công việc nhanh hơn và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Mô hình mới yêu cầu phải thay đổi tư duy điều hành, phân cấp rõ ràng hơn, đặc biệt đề cao vai trò chủ động, sáng tạo của cấp xã trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao năng lực quản lý, giám sát và điều phối của cấp tỉnh.

Chính quyền 2 cấp phải đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn bộ máy, đào tạo cán bộ, áp dụng chuyển đổi số vào quản trị địa phương, từ đó tạo ra một nền hành chính hiện đại, phục vụ, vì dân. Việc vận hành hiệu quả mô hình này sẽ là tiền đề để tiếp tục cải cách thể chế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, tạo nền tảng cho các địa phương phát triển nhanh, bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Về tỉnh Lâm Đồng mới, theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã hợp nhất toàn bộ địa giới, dân số của 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng cũ thành một tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng, với diện tích hơn 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người - là tỉnh lớn nhất cả nước hiện nay. Đây là điều kiện “chưa từng có”, mở ra không gian phát triển mới với các lợi thế: Rừng, biển, cửa khẩu, cảng biển, sân bay quốc tế, khoáng sản quý hiếm, du lịch đặc thù và tiềm năng trở thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Tỉnh uỷ thông tin đến cử tri, sau sắp xếp từ ngày 1/7 đến nay, cả hệ thống chính trị trong tỉnh đang tập trung cao độ vận hành ở 124 xã, phường, đặc khu, đảm bảo hoạt động thông suốt, liền mạch, phục vụ tốt nhất cho người dân. Lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra, trao đổi, hỗ trợ, trực tiếp lắng nghe từ cơ sở xã, từ kiến nghị của cán bộ, công chức, người dân để có điều chỉnh trong vận hành chính quyền 2 cấp.

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã thường xuyên tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị trong quá trình vận hành hàng ngày, để từ đó có chỉ đạo xử lý ngay trong ngày. Qua đó, tỉnh đã kịp thời nắm thông tin, theo dõi, giám sát, làm nhanh, quyết liệt, cụ thể, chặt chẽ làm sao để vận hành kịp thời, đồng bộ.

Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, tại hội nghị hôm nay, chúng ta đã nghe nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị tâm huyết của bà con cử tri, điều này cho thấy bà con bày tỏ sự quan tâm đồng tình, ủng hộ với chủ trương của Đảng về mô hình tổ chức mới. Đây là cơ sở rất quan trọng, giúp Đảng bộ, chính quyền tỉnh hoàn thành nhiệm vụ chính trị chiến lược trong giai đoạn tới. Một số ý kiến cụ thể của cử tri kiến nghị được lãnh đạo sở, ngành, địa phương thông tin làm rõ, những nội dung chưa được trả lời tại buổi làm việc hôm nay sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, ghi nhận gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo, nhất là nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là các văn bản liên quan đến tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp; sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ chính sách khi sáp nhập

Hoàn thiện hệ thống thể chế, quy hoạch, kế hoạch phù hợp mô hình tỉnh Lâm Đồng mới, trong đó cần tập trung khẩn trương rà soát, cập nhật các quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng liên kết (biển - rừng - cao nguyên - cửa khẩu).

Chủ động phát huy các thế mạnh mới của tỉnh Lâm Đồng, phát triển đồng bộ các vùng kinh tế: du lịch - dịch vụ chất lượng cao; công nghiệp năng lượng - chế biến; nông nghiệp công nghệ cao; tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ số, công nghiệp sáng tạo, trung tâm logistics, giáo dục - y tế chất lượng cao.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng đến chính quyền số - công dân số - kinh tế số toàn diện; tích hợp, thống nhất các hệ thống dữ liệu sau sáp nhập, đảm bảo thông suốt, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.