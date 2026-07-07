Bỉ vùi dập Mỹ, hiên ngang tiến vào tứ kết World Cup Bỉ thắng đậm Mỹ 4-1 ngay trên sân Lumen Field ở vòng 1/8 World Cup, với các bàn của Ketelaere, Vanaken và Lukaku, qua đó giành vé vào tứ kết. Mỹ dù có bàn gỡ của Tillman vẫn không thể cản bước đối thủ và chính thức bị loại, dừng bước tại vòng 1/8.

Mỹ 1 - 4 Bỉ Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Mỹ tiếp đón Bỉ.

9' De Ketelaere mở tỷ số sớm cho Bỉ Phút 9, C. De Ketelaere dứt điểm gọn gàng ấn định bàn mở tỷ số cho Bỉ sau đường kiến tạo của N. Raskin, đưa tỷ số lên 0-1 trước Mỹ. Bàn thắng đến giữa lúc Bỉ đang lấn lướt rõ rệt với thế trận cầm bóng vượt trội và hàng loạt cơ hội dứt điểm.

13' Bỉ áp đảo toàn diện, Mỹ chưa dứt điểm nổi Sau bàn mở tỷ số sớm, Bỉ tiếp tục làm chủ thế trận với 66% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 7-0, trong đó có 3 pha trúng đích. Mỹ lùi sâu phòng ngự, chưa tung nổi cú sút nào và phải nhờ đến 2 pha cứu thua để giữ cách biệt tối thiểu 0-1.

21' Bỉ buộc phải thay người sớm ở phút 21 Phút 21, Onana rời sân nhường chỗ cho Vanaken trong màu áo Bỉ. Sự thay đổi bất ngờ này đến ngay sau khi Bỉ đã có bàn dẫn trước 0-1 , dù đang chơi lấn lướt hoàn toàn so với Mỹ.

25' Bỉ áp đảo hoàn toàn, Mỹ chưa dứt điểm nổi Bước sang phút 25, Bỉ đang kiểm soát thế trận rõ rệt với tỷ lệ cầm bóng 47% - 53% và đặc biệt là 7 cú dứt điểm (trong đó 3 lần trúng đích) so với con số 0 tròn trĩnh của Mỹ. Hàng thủ đội bóng Bắc Mỹ đang phải gồng mình chống đỡ, thể hiện qua 2 pha cứu thua liên tiếp, trong khi bên kia Bỉ vẫn đang nắm lợi thế 1-0 và tiếp tục dồn ép tìm cơ hội nhân đôi cách biệt.

31' Tillman đáp trả, Mỹ gỡ hòa 1-1 Phút 31, M. Tillman lập công giúp Mỹ san bằng cách biệt, đưa tỷ số về 1-1 sau bàn mở tỷ số của Bỉ ở phút 9. Dù bị đối thủ áp đảo về thế trận với chỉ 1 cú dứt điểm trúng đích so với 3 của Bỉ, tuyển Mỹ vẫn cho thấy sự tỉnh táo cần thiết ở trận đấu loại trực tiếp này.

33' De Ketelaere đưa Bỉ vượt lên 2-1 chỉ sau 2 phút Phút 33, C. De Ketelaere lập công sau đường kiến tạo của L. Trossard , giúp Bỉ vượt lên 2-1 chỉ hai phút sau khi Mỹ vừa gỡ hòa. Một trận đấu rực lửa với ba bàn thắng chỉ trong vòng 24 phút, và Bỉ đang tỏ ra hiệu quả vượt trội dù bị Mỹ áp đảo thế trận.

35' McKennie phải nhận thẻ vàng sau pha kéo ngã Phút 35, McKennie bị bắt lỗi kéo ngã đối phương và lập tức nhận thẻ vàng từ trọng tài. Anh sẽ phải chơi thận trọng hơn trong phần còn lại, trong bối cảnh Mỹ đang bị Bỉ dẫn ngược 1-2 chỉ ít phút sau khi vừa gỡ hòa.

37' Bỉ áp đảo, Mỹ co cụm chống đỡ Dù đang bị dẫn 1-2 , Bỉ vẫn là đội làm chủ thế trận với 57% cầm bóng và áp đảo hoàn toàn về dứt điểm 8-1 , trong đó 4 pha đi trúng đích. Hàng thủ Mỹ phải gồng mình phòng ngự, thể hiện qua 2 pha cứu thua trong khi Bỉ chưa có nào, còn phía trước khung thành đối phương gần như bị phong tỏa.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Reyna vào sân ngay đầu hiệp hai Phút 46, HLV tuyển Mỹ tung ngay G. Reyna vào sân thay S. Dest khi trận đấu bước sang hiệp hai. Sự thay đổi diễn ra ngay khi bóng lăn trở lại, trong bối cảnh Mỹ đang bị Bỉ dẫn ngược 1-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở hiệp một.

50' Bỉ áp đảo, thủ môn Mỹ liên tục cứu thua Bước sang phút 50, Bỉ vẫn là đội chủ động triển khai bóng và tạo sức ép rõ rệt lên khung thành đối phương, thể hiện qua thống kê dứt điểm áp đảo 3-11 và số cú trúng đích 1-5 . Hàng thủ cùng thủ môn Mỹ phải căng mình chống đỡ với 3 pha cứu thua, trong khi tuyển Mỹ chỉ biết chờ đợi cơ hội phản công để tìm bàn gỡ hòa.

57' Vanaken đóng đinh, Bỉ vươn lên 1-3 Phút 57, H. Vanaken lập công đưa Bỉ vươn lên 1-3, tiếp tục nới rộng khoảng cách sau khi để Mỹ gỡ hòa 1-1 trước đó. Thế trận đang nghiêng hẳn về Bỉ với ưu thế áp đảo trong các pha dứt điểm, còn tuyển Mỹ đứng trước bài toán khó để lật ngược tình thế.

59' Berhalter vào sân, Pulisic rời cuộc chơi Phút 59, HLV tung S. Berhalter vào sân thay C. Pulisic trong bối cảnh tuyển Mỹ đang bị dẫn 1-3 trước Bỉ. Đây có thể là nỗ lực làm mới hàng công khi các học trò của ông đang bế tắc rõ rệt, chỉ có 3 cú dứt điểm so với 12 của đối thủ.

62' Bỉ áp đảo toàn diện, Mỹ gồng mình chống đỡ Bước sang phút 62, Bỉ vẫn đang kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng nhỉnh hơn 53% - 47%, đặc biệt áp đảo hoàn toàn về số cú dứt điểm 12 - 3, trong đó 6 lần trúng đích so với chỉ 1 của Mỹ. Hàng thủ Mỹ phải căng mình cứu thua tới 3 lần, trong khi Bỉ chưa cần thủ môn ra tay pha nào, cho thấy sức ép dồn dập từ phía đội đang dẫn 3-1.

67' Doku vào sân, Bỉ tăng tốc chốt hạ Phút 67, J. Doku được tung vào sân thay D. Lukebakio khi Bỉ đang dẫn 1-3 trước Mỹ. Với thế trận áp đảo hoàn toàn về số cơ hội dứt điểm, đôi chân tốc độ của Doku hứa hẹn sẽ khoét sâu thêm vào hàng thủ đã chệch choạc của đội chủ nhà.

67' Lukaku vào sân, Bỉ tính khép lại trận đấu Phút 67, HLV tung Lukaku thay De Ketelaere trong bối cảnh Bỉ đang dẫn Mỹ 1-3. Với thế trận áp đảo cả cầm bóng lẫn dứt điểm, sự xuất hiện của Lukaku trên hàng công có thể giúp Bỉ duy trì sức ép và tìm kiếm thêm bàn thắng để củng cố lợi thế.

69' Tillman phải nhận thẻ vàng vì lỗi kéo ngã Phút 69, M. Tillman nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi kéo ngã đối phương, chiếc thẻ thứ hai của tuyển Mỹ trong trận sau trường hợp của McKennie. Đang bị dẫn 1-3 và chật vật trong thế trận (chỉ 4 cú dứt điểm so với 13 của Bỉ), Mỹ càng thêm khó khăn khi phải chơi cẩn trọng hơn với các cầu thủ đã dính thẻ.

72' Pepi vào sân, Mỹ cần phép màu Phút 72, HLV tuyển Mỹ tung R. Pepi vào sân thay T. Adams, hy vọng thêm sức mạnh cho hàng công trước Bỉ. Đang bị dẫn 1-3 và chịu thế trận lép vế toàn diện với chỉ 4 cú dứt điểm so với 13 của đối thủ, Mỹ cần một cú hích thực sự nếu muốn tạo bất ngờ ở những phút cuối.

74' Bỉ áp đảo toàn diện, Mỹ chật vật cầm cự Bước sang phút 74, Bỉ vẫn đang kiểm soát thế trận với 13 cú dứt điểm so với chỉ 4 của Mỹ, trong đó có tới 6 lần trúng đích. Hàng thủ Mỹ phải gồng mình chống đỡ, thể hiện qua 3 pha cứu thua trong khi Bỉ chưa cần một lần nào, còn tỷ số phạt góc 2-5 cũng phản ánh rõ sức ép liên tục từ phía đối phương.

86' Bỉ áp đảo, Mỹ vật lộn tìm bàn danh dự Phút 86, Bỉ vẫn kiểm soát thế trận dù chỉ cầm bóng 43%, với 13 cú dứt điểm và 6 lần trúng đích áp đảo hoàn toàn hàng công Mỹ chỉ có 7 lần dứt điểm và 2 lần trúng đích. Tuyển Mỹ dồn lên tìm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng hàng thủ Bỉ vẫn đứng vững, trong khi tỷ số 1-3 nghiêng hẳn về đại diện châu Âu.

89' Bỉ tranh thủ làm mới hàng công phút cuối Phút 89, Saelemaekers vào sân thay Trossard khi Bỉ đang dẫn Mỹ 1-3. Với thế trận áp đảo cả về cầm bóng lẫn số cú dứt điểm, sự thay đổi này giúp Bỉ giữ sức và duy trì sức ép trong những phút cuối.

89' Witsel vào sân, Bỉ tranh thủ giữ nhịp cuối trận Phút 89, HLV Bỉ tung A. Witsel vào sân thay N. Raskin trong bối cảnh đội nhà đang dẫn Mỹ 1-3. Sự thay đổi này giúp Bỉ làm mới đôi chân tuyến giữa để bảo toàn thế trận trong những phút bù giờ còn lại.

90+2' Mỹ tung nốt quân bài cuối trận Phút 90+2, H. Wright được tung vào sân thay F. Balogun trong những giây phút cuối cùng, khi Mỹ đang chịu cảnh dẫn trước 1-3 bởi Bỉ. Sự thay đổi mang tính hình thức hơn là chiến thuật, khi đoàn quân áo trắng gần như đã hết bài trước hàng thủ kỷ luật của đối thủ.

90+2' Mỹ thay người phút bù giờ, Arfsten vào sân Phút 90+2, Arfsten được tung vào sân thay Robinson trong những giây cuối cùng của trận đấu. Lúc này Mỹ đang bị dẫn 1-3 trước Bỉ, sự thay đổi mang tính thủ tục nhiều hơn là toan tính chiến thuật.

90+3' Lukaku khép lại màn trình diễn, Bỉ thắng đậm 1-4 Phút 90+3, R. Lukaku ấn định chiến thắng hủy diệt cho Bỉ, nâng tỷ số lên 1-4 ngay trước khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận. Một cú đúp cùng loạt bàn thắng trải đều hiệp một lẫn hiệp hai cho thấy sự vượt trội toàn diện của Bỉ trước hàng thủ Mỹ vốn đã chật vật cả trận.

KT Kết thúc: Mỹ 1-4 Bỉ Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 4.

Cập nhật lúc 08:59 07/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 06:22 07/07/2026

Đội hình chính thức

Mỹ

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Mauricio Pochettino

Đội hình xuất phát:

24. Matthew Freese (G)

16. Alexander Freeman (D)

3. Chris Richards (D)

13. Tim Ream (D)

5. Antonee Robinson (D)

8. Weston McKennie (M)

4. Tyler Adams (M)

17. Malik Tillman (M)

2. Sergiño Dest (F)

20. Folarin Balogun (F)

10. Christian Pulišić (F)

Dự bị:

1. Matt Turner

25. Chris Brady

12. Miles Robinson

22. Mark McKenzie

6. Auston Trusty

23. Joe Scally

26. Alex Zendejas

7. Giovanni Reyna

18. Maximilian Arfsten

21. Timothy Weah

11. Brenden Aaronson

14. Sebastian Berhalter

19. Haji Wright

9. Ricardo Pepi

Bỉ

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Rudi Garcia

Đội hình xuất phát:

1. Thibaut Courtois (G)

21. Timothy Castagne (D)

25. Nathan Ngoy (D)

4. Brandon Mechele (D)

5. Maxim De Cuyper (D)

23. Nicolas Raskin (M)

24. Amadou Onana (M)

14. Dodi Lukebakio (M)

8. Youri Tielemans (M)

10. Leandro Trossard (M)

17. Charles De Ketelaere (F)

Dự bị:

13. Mike Penders

12. Senne Lammens

18. Joaquin Seys

3. Arthur Theate

16. Koni De Winter

2. Zeno Debast

15. Thomas Meunier

19. Diego Moreira

11. Jérémy Doku

22. Alexis Saelemaekers

6. Axel Witsel

7. Kevin De Bruyne

20. Hans Vanaken

26. Matías Fernández-Pardo

9. Romelu Lukaku

Mỹ và Bỉ sẽ chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2026 trong một trận đấu mang tính chất được ăn cả ngã về không. Cuộc đối đầu diễn ra trên sân trung lập Lumen Field, đồng nghĩa không đội nào có lợi thế sân nhà hay sự ủng hộ áp đảo từ khán giả chủ nhà.

Đây là vòng đấu loại trực tiếp, nên áp lực tâm lý sẽ đè nặng lên cả hai huấn luyện viên. Một sai lầm nhỏ trong phòng ngự hay khoảnh khắc thiếu tỉnh táo cũng có thể khiến cả hành trình World Cup khép lại ngay lập tức.

Phong độ đối lập nhưng đều đáng gờm

Đoàn quân Mỹ bước vào trận đấu này với mạch trận ấn tượng khi thắng 3 trong 4 trận gần nhất, chỉ để thua đúng một lần. Chuỗi phong độ này cho thấy đội tuyển Mỹ đang có sự tự tin và ổn định cần thiết trước một đối thủ giàu kinh nghiệm như Bỉ.

Trong khi đó, Bỉ lại thể hiện một bộ mặt khác biệt với 2 trận hòa liên tiếp gần nhất, trước đó là 2 chiến thắng. Điều này phản ánh một đội bóng chưa thể hiện được sự bùng nổ, nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết khi không để thua trong 4 trận gần nhất.

Sự khác biệt trong quỹ đạo phong độ giữa hai đội tạo nên một bài toán chiến thuật thú vị. Mỹ đang lên tinh thần nhờ chuỗi chiến thắng, còn Bỉ lại cần tìm lại sự sắc bén trong khâu dứt điểm sau giai đoạn thi đấu cầm chừng.

Lịch sử đối đầu nghiêng về Bỉ

Nhìn vào các cuộc chạm trán gần nhất, Bỉ đang chiếm ưu thế tuyệt đối khi thắng cả hai lần gặp Mỹ gần đây nhất, trong khi đội tuyển Mỹ chưa có được kết quả khả quan nào. Yếu tố tâm lý này có thể tạo ra áp lực nhất định cho các học trò của huấn luyện viên đội tuyển Mỹ khi bước vào trận đấu quan trọng bậc nhất trong năm.

Tuy nhiên, bóng đá luôn tồn tại những bất ngờ, đặc biệt ở đấu trường loại trực tiếp nơi một trận đấu đơn lẻ có thể xóa nhòa mọi thành tích trong quá khứ. Với phong độ đang lên, Mỹ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào khả năng viết lại câu chuyện đối đầu.

Bài toán chiến thuật then chốt

Với tính chất một trận đấu loại trực tiếp trên sân trung lập, cả hai huấn luyện viên nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tính đến các phương án tấn công mạo hiểm. Bỉ, với kinh nghiệm dày dạn tại các giải đấu lớn, có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi thời cơ để khai thác sai lầm của đối thủ.

Ngược lại, Mỹ với nguồn năng lượng dồi dào từ chuỗi kết quả tích cực gần đây, nhiều khả năng sẽ chủ động gây sức ép ngay từ những phút đầu, tận dụng tốc độ và thể lực để áp đảo đối thủ trong hiệp một.

Nhận định

Trận đấu giữa Mỹ và Bỉ hứa hẹn sẽ là một cuộc đối đầu cân bằng và giàu cảm xúc. Phong độ đang lên của Mỹ là điểm tựa quan trọng, nhưng bản lĩnh trận mạc cùng lịch sử đối đầu thuận lợi lại là lợi thế không nhỏ dành cho Bỉ.

Trong bối cảnh một trận đấu loại trực tiếp, yếu tố tâm lý và khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định hơn là các thống kê trước trận. Người hâm mộ có quyền chờ đợi một màn trình diễn kịch tính đến những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

29/03/2026: Mỹ 2 - 5 Bỉ

02/07/2014: Bỉ 2 - 1 Mỹ

Phong độ gần đây của Mỹ

02/07/2026: Mỹ 2-0 Bosnia & Herzegovina (Thắng)

26/06/2026: Thổ Nhĩ Kỳ 3-2 Mỹ (Thua)

20/06/2026: Mỹ 2-0 Úc (Thắng)

13/06/2026: Mỹ 4-1 Paraguay (Thắng)

07/06/2026: Mỹ 1-2 Đức (Thua)

Phong độ gần đây của Bỉ

02/07/2026: Bỉ 3-2 Senegal (Thắng)

27/06/2026: New Zealand 1-5 Bỉ (Thắng)

22/06/2026: Bỉ 0-0 Iran (Hòa)

16/06/2026: Bỉ 1-1 Ai Cập (Hòa)

06/06/2026: Bỉ 5-0 Tunisia (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Mỹ 1 6 WLWW

Phong độ và thống kê đội

Mỹ

Phong độ 5 trận gần nhất: WWLW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 3

Hòa: 0

Thua: 1

Bàn thắng:

Ghi được: 10 bàn (TB: 2.5 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Bỉ

Phong độ 5 trận gần nhất: DDWW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 4 trận

Thắng: 2

Hòa: 2

Thua: 0

Bàn thắng:

Ghi được: 9 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 4 bàn (TB: 1.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

USA

F. Balogun: Red Card (Missing Fixture)

M. McKenzie: Bruised Foot (Missing Fixture)

C. Roldan: Muscle Bruise (Missing Fixture)

Belgium

Z. Debast: Leg Injury (Missing Fixture)

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Bỉ

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Mỹ thắng: 10%

Hòa: 45%

Bỉ thắng: 45%

Dự đoán bàn thắng:

Mỹ: -3.5 bàn

Bỉ: -2.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : draw or Belgium