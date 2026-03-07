Biến động World Cup 2026: Tuyển Đức ép Nagelsmann từ chức, Moriyasu cân nhắc chia tay Nhật Bản Sau những cú sốc tại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) gây áp lực buộc Julian Nagelsmann rời ghế, trong khi HLV Moriyasu vẫn chưa quyết định tương lai cùng tuyển Nhật Bản.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn thanh lọc khắc nghiệt, nơi những thất bại trên sân cỏ ngay lập tức chuyển hóa thành những cơn địa chấn trong phòng họp báo và trụ sở các liên đoàn bóng đá. Sáng 3/7, tâm điểm đổ dồn về tương lai của những chiến lược gia hàng đầu khi những kế hoạch dài hạn bắt đầu rạn nứt sau các kết quả không như ý.

Áp lực nghẹt thở tại Frankfurt: DFB muốn Julian Nagelsmann rời ghế

Tương lai của Julian Nagelsmann tại đội tuyển Đức đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Sau khi "Cỗ xe tăng" không thể tiến sâu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đã có động thái quyết liệt. Vị chiến lược gia 38 tuổi vừa trải qua một cuộc họp kín kéo dài 3 giờ đồng hồ tại trụ sở Frankfurt để giải trình về màn trình diễn của đội nhà.

Julian Nagelsmann bị đặt dấu hỏi về tương lai. Ảnh: Getty Images

Đáng chú ý, DFB không che giấu ý định thay đổi nhân sự cấp cao. Các báo cáo cho thấy liên đoàn đã đưa ra đề nghị Nagelsmann chủ động từ chức. Để đổi lấy sự tự nguyện này, nhà cầm quân trẻ tuổi sẽ nhận được khoản đền bù trị giá 7 triệu euro. Đây được xem là một lối thoát trong êm đẹp cho cả hai bên trước khi làn sóng chỉ trích từ dư luận Đức dâng cao hơn.

Hajime Moriyasu và khoảng lặng sau thất bại trước Brazil

Tại khu vực châu Á, Nhật Bản cũng đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự thay đổi lớn. Dù đã có những màn trình diễn đầy nỗ lực, thất bại sát nút 1-2 trước Brazil ở vòng 32 đội đã để lại một vết thương lòng lớn cho HLV Hajime Moriyasu. Thay vì khẳng định sự cam kết, ông Moriyasu lại tỏ ra khá dè dặt về khả năng tiếp tục dẫn dắt "Samurai xanh".

Hajime Moriyasu hiện đang cân nhắc tương lai. Ảnh: Getty Images

Chia sẻ với truyền thông, vị chiến lược gia này bộc bạch rằng ông cần một khoảng lặng để nhìn nhận lại toàn bộ hành trình đã qua một cách nghiêm túc nhất. Sự lấp lửng này khiến người hâm mộ bóng đá xứ sở mặt trời mọc không khỏi lo lắng về một cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện trong tương lai gần.

Sóng ngầm tại tuyển Hàn Quốc và sự thừa nhận của Tây Ban Nha

Trong khi đó, nội bộ đội tuyển Hàn Quốc đang phải đối mặt với những tin đồn tiêu cực sau khi bị loại sớm. Trước nghi vấn cho rằng ngôi sao Son Heung-min phải dự bị trong trận gặp Nam Phi do những bất đồng về truyền thông, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. KFA khẳng định mọi quyết định nhân sự của HLV Hong Myung-bo hoàn toàn dựa trên yếu tố chuyên môn, thay vì bị chi phối bởi các yếu tố bên lề.

Ở một diễn biến khác, HLV Luis de la Fuente của Tây Ban Nha đã dành những lời tán dương đặc biệt cho đội tuyển Colombia. Theo vị thuyền trưởng của "La Roja", Colombia không còn là một chú ngựa ô mà đã thực sự trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện và nền tảng thể lực sung mãn.

Xoa dịu mâu thuẫn trong nội bộ tuyển Bỉ

Tại đại bản doanh của đội tuyển Bỉ, Youri Tielemans cũng đã phải lên tiếng để dập tắt những tin đồn về sự rạn nứt với Leandro Trossard. Vụ va chạm giữa hai cầu thủ này trong trận thắng Senegal được Tielemans giải thích chỉ là "cảm xúc nhất thời" trong sức nóng của trận đấu. Tiền vệ này khẳng định khát khao chiến thắng là động lực chung và không có bất kỳ mâu thuẫn cá nhân nào tồn tại sau tiếng còi mãn cuộc.

Những chuyển động dồn dập này cho thấy World Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến của những bàn thắng, mà còn là cuộc đấu trí và bản lĩnh trên băng ghế chỉ đạo cũng như trong phòng thay đồ của các cường quốc bóng đá.