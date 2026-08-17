Quốc phòng - An ninh Biên phòng Lâm Đồng chung sức giữ bình yên, vun đắp tình hữu nghị Với phương châm chủ động, linh hoạt, thực chất, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại biên phòng, góp phần giữ vững ổn định tuyến biên giới, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với lực lượng vũ trang, chính quyền và Nhân dân tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng và Ty Công an tỉnh Mondulkiri ký kết biên bản hội đàm

Từ những mối quan hệ kết nghĩa

Trên tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri, những cuộc gặp gỡ, giao lưu, tuần tra song phương và hoạt động hỗ trợ Nhân dân được triển khai bằng những việc làm cụ thể, qua đó từng bước xây dựng lòng tin, tăng cường sự hiểu biết giữa lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân hai nước.

Hiện BĐBP tỉnh Lâm Đồng duy trì mô hình kết nghĩa giữa 3 đồn biên phòng với 3 đồn Cảnh sát bảo vệ biên giới thuộc Ty Công an tỉnh Mondulkiri. Trong đó, Đồn Biên phòng Nậm Na kết nghĩa với Đồn Đắk Chôm, Đồn Biên phòng Đắk Đam kết nghĩa với Đồn Đắk Chô; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng kết nghĩa với Đồn Công an Cửa khẩu Đắk Đam.

Đồn Biên phòng Đắk Dang (BĐBP Lâm Đồng) và Tiểu đoàn 115 (Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri) tuần tra song phương

Từ các mối quan hệ kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ hai bên có thêm điều kiện trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Khi có vụ việc phát sinh, việc trao đổi được thực hiện kịp thời; các hoạt động giao lưu, gặp gỡ, tuần tra cũng thuận lợi hơn, góp phần củng cố sự tin cậy giữa hai lực lượng.

Cùng với đó, công tác ngoại giao nhân dân được quan tâm bằng những việc làm gần gũi. Chương trình “Nâng bước em tới trường” tiếp tục được duy trì tại Campuchia. Hiện BĐBP tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ, đỡ đầu 12 học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Bu Sa Ra, huyện Bét Chăn Đa và xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri. Những phần quà, khoản hỗ trợ tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự sẻ chia, góp phần giúp các em có thêm điều kiện đến trường, đồng thời vun đắp tình cảm giữa Nhân dân vùng biên hai nước.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng (BĐBP tỉnh Lâm Đồng) tặng quà cho học sinh Campuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường”

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng, cho biết công tác đối ngoại biên phòng được đơn vị triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hướng đến hiệu quả lâu dài.

“ Chúng tôi không chỉ chú trọng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn quan tâm đến các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa, hỗ trợ Nhân dân hai bên. Khi lực lượng hai bên hiểu nhau, tin tưởng nhau và Nhân dân hai bên có sự gắn bó thì đó chính là nền tảng vững chắc để xây dựng tuyến biên giới ổn định, hòa bình và phát triển. Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng

Đến chung sức giữ bình yên vùng biên

Đối ngoại biên phòng luôn gắn với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. BĐBP tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Đắk Dang (BĐBP Lâm Đồng) và Tiểu đoàn 115 (Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri) tuần tra song phương

Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn cũng được hai bên chú trọng. Thông tin về dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm được trao đổi để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân.

Trong đó, tuần tra song phương là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và giữ vững an ninh, trật tự. Thông qua các chuyến tuần tra chung, cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng cùng kiểm tra thực địa, nắm tình hình và trao đổi những vấn đề phát sinh.

Người dân xã Đắk Đam, huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Campuchia được các y, bác sĩ tỉnh Lâm Đồng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí

Thiếu tá Kong Đăm, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri cho biết: Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng cùng kiểm tra các khu vực trọng điểm, hệ thống đường biên, mốc quốc giới; kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, trao đổi thông tin về tình hình địa bàn và thống nhất biện pháp xử lý những vấn đề phát sinh.

“ Các nội dung liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển ma túy và các loại tội phạm xuyên biên giới được hai bên quan tâm phối hợp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Thiếu tá Kong Đăm, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri

Trong những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong công tác đối ngoại biên phòng của BĐBP tỉnh Lâm Đồng, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới và Nhân dân tỉnh Mondulkiri.

Là đơn vị quản lý khu vực cửa khẩu, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng thường xuyên tiếp xúc, phối hợp với lực lượng chức năng phía Campuchia trong quản lý người, phương tiện qua lại biên giới, trao đổi thông tin và xử lý các vụ việc phát sinh. Qua đó, những thông tin liên quan đến tình hình địa bàn, hoạt động qua lại biên giới và các vấn đề cần phối hợp được trao đổi kịp thời, tạo sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng (BĐBP tỉnh Lâm Đồng) tặng quà cho học sinh Campuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường”

Bên cạnh phối hợp nghiệp vụ, các hoạt động giao lưu hữu nghị, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ, tết của hai dân tộc cũng được duy trì. Những cuộc gặp gỡ thân tình giúp cán bộ, chiến sĩ hai bên thêm hiểu nhau, chia sẻ kinh nghiệm và tạo thuận lợi trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng cho hay: Đối với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng, công tác đối ngoại còn gắn liền với nhiệm vụ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tôn trọng đường biên, mốc giới và giữ gìn tình đoàn kết hữu nghị.

“ Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên kết hợp công tác nghiệp vụ với tuyên truyền, vận động quần chúng, qua đó nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng

Trên tuyến biên giới Lâm Đồng - Mondulkiri, mỗi cuộc gặp gỡ, chuyến tuần tra song phương hay hoạt động hỗ trợ Nhân dân đều góp phần nối dài tình đoàn kết, hữu nghị. Khi hai lực lượng hiểu, tin tưởng nhau và cùng chung trách nhiệm giữ gìn bình yên biên giới, những vấn đề phát sinh được chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết trên tinh thần tôn trọng, thiện chí và hợp tác.

Qua đó, tiếp tục bồi đắp quan hệ láng giềng tốt đẹp, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và tạo môi trường thuận lợi để Nhân dân hai bên cùng phát triển.