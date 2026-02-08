Pháp luật - Đời sống Biên phòng Lâm Đồng - “Lá chắn” nơi cửa biển trong cuộc chiến chống IUU Ngày đêm bám biển, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đang phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Lực lượng Biên phòng tỉnh tuần tra, kiểm soát trên biển

Giữ vững “lá chắn” nơi cửa biển

Lâm Đồng có đường bờ biển dài 192 km, ngư trường rộng 52.000 km² cùng nhiều cửa biển, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão và đội tàu khai thác hải sản hoạt động thường xuyên. Đây là tiềm năng lớn để Lâm Đồng phát triển kinh tế biển, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao trong quản lý hoạt động khai thác thủy sản, nhất là khi tỉnh đang quyết tâm cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) nhằm sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.

Cán bộ Biên phòng tỉnh kiểm tra giấy tờ của tàu cá trước khi xuất bến

Trong hành trình ấy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn giữ vai trò nòng cốt trong quản lý người, phương tiện hoạt động trên biển, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến và phối hợp cùng các lực lượng chức năng ngăn chặn các hành vi khai thác hải sản trái phép.

Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển, Hải đội Biên phòng 2 triển khai các nhiệm vụ cấp bách về chống khai thác IUU. Trên cơ sở đó, các đồn Biên phòng duy trì kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến, kết hợp khai báo trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.

Biên phòng Lâm Đồng tiến hành rà soát các điều kiện của phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, việc quản lý chặt tàu cá ngay từ cửa biển là giải pháp quan trọng nhằm ngăn ngừa vi phạm từ sớm, đồng thời tạo nền tảng để thực hiện hiệu quả công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần cùng cả nước thực hiện các khuyến nghị của EC.

Thực tế, chỉ trong 7 tháng qua, lực lượng Biên phòng tỉnh đã đăng ký kiểm chứng cho 49.383 lượt tàu cá với 345.192 lượt lao động, trong đó có 25.284 lượt tàu xuất bến và 24.097 lượt tàu nhập bến.

Song song với kiểm tra, kiểm soát, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng xác định tuyên truyền là giải pháp lâu dài nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Vì thế, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU tiếp tục được đẩy mạnh tại xã, phường ven biển và đặc khu Phú Quý.

Hội nghị tuyên truyền về chống khai thác IUU tại phường Phú Thủy

Giữa tháng 7 vừa qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn khu vực III tổ chức hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông hàng hải, tìm kiếm cứu nạn trên biển và chống khai thác IUU cho hơn 80 chủ tàu, thuyền trưởng tại phường Phú Thủy. Không chỉ tuyên truyền tại hội nghị, các đơn vị Biên phòng còn thường xuyên phổ biến pháp luật ngay tại cảng cá, bến tàu và trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập bến.

Theo Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải, để cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, điều quan trọng là mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân phải nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

“ Ngư dân cần thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký, đăng kiểm, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác và tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài. Trung tá Võ Duy Thạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thanh Hải

Quyết liệt kiểm soát, xử lý vi phạm

Được biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng Biên phòng đã phối hợp tổ chức 572 buổi tuyên truyền với 10.472 lượt người tham gia. Đồng thời, vận động 13.097 lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình và không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng áo phao, phao cứu sinh cho ngư dân tại chương trình phổ biến pháp luật

Bên cạnh tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát được Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì thường xuyên trên biển.

“ 7 tháng năm 2026, các đồn Biên phòng tổ chức 901 lượt tuần tra, huy động 3.590 lượt cán bộ, chiến sĩ, kiểm tra 4.354 tàu cá. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 79 trường hợp vi phạm nên đã xử phạt hành chính với số tiền gần 500 triệu đồng.

Các vi phạm chủ yếu là không thực hiện đúng quy định khi thiết bị giám sát hành trình bị hỏng hoặc mất tín hiệu; không thông báo đầy đủ thông tin trước khi tàu cập, rời cảng; tàu cá không cập cảng chỉ định để bốc dỡ thủy sản.

Cán bộ Biên phòng tỉnh tiến hành gắn biển đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp chống khai thác IUU. Tăng cường quản lý tàu cá xuất, nhập bến, duy trì tuần tra, kiểm soát trên biển, ứng dụng hiệu quả hệ thống giám sát hành trình và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của ngư dân.

Lực lượng Biên phòng kiểm tra điều kiện hoạt động của các tàu cá

Với sự chủ động, quyết liệt của lực lượng Bộ đội Biên phòng, các đơn vị, địa phương liên quan cùng sự đồng thuận của ngư dân, công tác chống khai thác IUU trên vùng biển Lâm Đồng đang đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng nghề cá phát triển theo hướng hiện đại, bền vững. Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng Biên phòng tỉnh trong hành trình cùng cả nước nỗ lực sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC.