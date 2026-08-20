Pháp luật - Đời sống Biên phòng Lâm Đồng ra quân cao điểm chống khai thác IUU Sáng 20/8, tại Cảng cá La Gi (phường Phước Hội), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì lễ ra quân

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì buổi lễ.

Dự lễ ra quân có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền xã Tân Hải, phường La Gi, phường Phước Hội cùng các chủ tàu, thuyền trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến (hàng đầu bên trái), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh; Đại tá Bùi Xuân Trường, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh và đại diện các đơn vị dự lễ ra quân

Đợt cao điểm được triển khai từ nay đến 17/9/2026, tại các địa phương tuyến biển của tỉnh. Mục tiêu của đợt cao điểm nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp chống khai thác IUU; khắc phục những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) về khai thác IUU.

Lãnh đạo các đơn vị dự lễ ra quân

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương dự lễ ra quân

Trong thời gian thực hiện cao điểm, lực lượng BĐBP tập trung nắm tình hình, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật về khai thác hải sản; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên sông, trên biển, tại các bãi ngang, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, thời gian qua, lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp chống khai thác IUU, từ tuyên truyền, vận động, quản lý, kiểm tra, kiểm soát đến răn đe, xử lý vi phạm và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trung tá Hồ Anh Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phước Lộc phát biểu hưởng ứng tại lễ ra quân

Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU vẫn còn một số hạn chế, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như: phường Phan Thiết, Phú Thủy, La Gi, Phước Hội và đặc khu Phú Quý. Việc rà soát, thống kê, phân loại tàu cá có lúc chưa đầy đủ; chưa ngăn chặn triệt để tình trạng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, còn tình trạng khai thác sai vùng, sai nghề; việc kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến còn khó khăn, nhất là tại các bãi ngang.

Phó Chủ tịch UBND phường Phước Hội Nguyễn Mậu Sâm phát biểu tại lễ ra quân

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, Đại tá Phạm Xuân Độ, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của đợt cao điểm; quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ, duy trì nghiêm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng Biên phòng tỉnh ra quân thực hiện cao điểm

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, UBND phường La Gi, phường Phước Hội và xã Tân Hải, các địa phương liên quan trong tuyên truyền, quản lý đội tàu, tuần tra, kiểm soát và thực thi pháp luật, nhất là rà soát, thống kê, quản lý đội tàu, quyết tâm thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, góp phần nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU và hướng đến xây dựng nghề cá Việt Nam phát triển bền vững.