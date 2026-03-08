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    Quốc phòng toàn dân

    Biên phòng Lâm Đồng tăng cường lực lượng hỗ trợ xây dựng trường nội trú vùng biên

    Hữu Phúc - Văn Hoàn 03/08/2026 19:12

    Ngày 3/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho 20 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An, xã Thuận An.

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    Đại tá Phạm Huy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phát biểu giao nhiệm vụ

    Đây là hoạt động nhằm thực hiện chủ trương tăng cường lực lượng hỗ trợ xây dựng công trình giáo dục tại khu vực biên giới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường khối đại đoàn kết quân - dân và chung tay phát triển địa phương.

    Phát biểu giao nhiệm vụ, Đại tá Phạm Huy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, việc tham gia xây dựng trường học không chỉ là nhiệm vụ lao động mà còn thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em đồng bào các dân tộc.

    Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn và chất lượng công việc.

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    Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng động viên cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ

    Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thuận An được khởi công từ tháng 11/2025 trên diện tích khoảng 5 ha, với tổng mức đầu tư 226 tỷ đồng. Công trình có quy mô 36 lớp học, gồm: 21 lớp tiểu học và 15 lớp THCS, đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 1.000 học sinh.

    Các đơn vị hiện đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng trước năm học 2026 - 2027. Khi hoàn thành, trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực và góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới.

    Hữu Phúc - Văn Hoàn Hữu Phúc - Văn Hoàn

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      Quốc phòng toàn dân
      Biên phòng Lâm Đồng tăng cường lực lượng hỗ trợ xây dựng trường nội trú vùng biên
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