Biên phòng Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn khu vực biên giới, biển đảo.
Theo đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Song song hoạt động tưởng niệm, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh.
Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng chỉ huy các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ và lan tỏa tinh thần yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.
Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh.