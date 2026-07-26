Tin mới

    Quốc phòng toàn dân

    Biên phòng Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

    Hữu Phúc - Văn Hoàn 26/07/2026 18:37

    Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn khu vực biên giới, biển đảo.

    Ảnh 3. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng tham tham gia lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận
    Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng tham tham gia lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

    Theo đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

    Ảnh 2. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tỉnh đoàn Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam
    Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam

    Song song hoạt động tưởng niệm, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh.

    Ảnh 4. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lâm Đồng cùng Chính quyền địa phương xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P
    Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương xã Quảng Trực dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng

    Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng chỉ huy các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Ảnh 5. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, trao quà tri ân gia đình chính sách tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng
    Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, trao quà tri ân gia đình chính sách tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

    Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ và lan tỏa tinh thần yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

    Ảnh 6. Đồn BP Đắk Lao tặng quá, thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn.
    Đồn Biên phòng Đắk Lao tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn
    Ảnh 6. Đồn BP Hòa Thắng tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn
    Đồn Biên phòng Hòa Thắng tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn
    Ảnh 7. Đồn BP Đắk Tiên trao quà tri ân thương binh trên địa bàn khu vực biên giới.
    Đồn Biên phòng Đắk Tiên trao quà tri ân thương binh trên địa bàn khu vực biên giới

    Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

    anh-11.-quan-y-don-bp-cua-khau-thuan-an-kham-benh-cap-thuoc-cho-thuong-binh(1).jpg
    Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An khám bệnh, cấp phát thuốc cho thương binh

    Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

    Ảnh 9. Đồn BP Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp tổ chức toạ đàm Câu chuyện thời hoa lửa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ đặc khu Phú Quý
    Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp tổ chức tọa đàm câu chuyện Thời hoa lửa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Đặc khu Phú Quý

    Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh.

    Hữu Phúc - Văn Hoàn Hữu Phúc - Văn Hoàn

    Đọc tiếp

    x

    Đọc nhiều

      Quốc phòng toàn dân
      Biên phòng Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO