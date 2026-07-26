Quốc phòng toàn dân Biên phòng Lâm Đồng tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn khu vực biên giới, biển đảo.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng tham tham gia lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận

Theo đó, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã tổ chức lễ viếng, dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những người đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng cùng lãnh đạo, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Tỉnh Đoàn Lâm Đồng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Đắk Đam

Song song hoạt động tưởng niệm, các đơn vị BĐBP đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Lâm Đồng cùng chính quyền địa phương xã Quảng Trực dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cùng chỉ huy các đơn vị đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hi sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, trao quà tri ân gia đình chính sách tại xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gìn giữ và lan tỏa tinh thần yêu nước, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồn Biên phòng Đắk Lao tặng quà, thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn

Đồn Biên phòng Hòa Thắng tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn

Đồn Biên phòng Đắk Tiên trao quà tri ân thương binh trên địa bàn khu vực biên giới

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An khám bệnh, cấp phát thuốc cho thương binh

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”... nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp tổ chức tọa đàm câu chuyện Thời hoa lửa tại Khu tưởng niệm liệt sĩ Đặc khu Phú Quý

Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng BĐBP, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc trên tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh.