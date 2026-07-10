Biến số Declan Rice: Tuyển Anh và Na Uy rơi vào cuộc khủng hoảng y tế trước tứ kết Chỉ vài giờ trước trận đại chiến tại Miami, Tam sư nhận tin dữ khi Declan Rice phải cách ly, trong khi đối thủ Na Uy cũng đang vật lộn với đợt ốm hàng loạt.

Bầu không khí trước trận tứ kết World Cup 2026 giữa Anh và Na Uy tại Miami đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, không chỉ bởi cái nóng của vùng Florida mà còn bởi một cuộc khủng hoảng y tế bất ngờ bủa vây cả hai doanh trại. Tâm điểm của sự lo ngại đổ dồn vào Declan Rice, "nhịp đập" nơi tuyến giữa của ĐT Anh, người vừa chính thức bị đưa vào chế độ cách ly đặc biệt.

Declan Rice và bài toán nhân sự của Thomas Tuchel

Quyết định cách ly Declan Rice được Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) đưa ra ngay sau khi tiền vệ này có những triệu chứng đổ bệnh rõ rệt. Đây là một đòn giáng mạnh vào kế hoạch chiến thuật của HLV Thomas Tuchel, bởi Rice vốn đã phải nén đau thi đấu với những vấn đề ở gân kheo và vùng lưng dưới trong suốt hành trình vừa qua.

Declan Rice bị bệnh

Việc Rice vắng mặt trong hai buổi tập chiến thuật quan trọng nhất trước trận đấu để lại một khoảng trống mênh mông ở vị trí mỏ neo. Các bác sĩ đội tuyển đang nỗ lực chạy đua với thời gian, nhưng khả năng ra sân của tiền vệ thuộc biên chế Arsenal tại sân vận động ở Miami vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Nếu Rice không kịp hồi phục, cấu trúc phòng ngự từ xa của Tam sư sẽ đứng trước nguy cơ bị xô lệch trước những đợt phản công chớp nhoáng của đối thủ.

Na Uy và "bệnh viện dã chiến" tại World Cup

Trớ trêu thay, đối thủ của tuyển Anh cũng không khá khẩm hơn. Đội tuyển Na Uy đang trải qua những ngày tháng khó khăn khi một đợt dịch bệnh nội bộ bùng phát, khiến đội ngũ y tế phải làm việc hết công suất. Thủ thành Orjan Nyland thừa nhận tình hình đang trở nên phức tạp và bác sĩ của đội đang cực kỳ bận rộn để duy trì lực lượng.

Tuyển Na Uy cũng gặp vấn đề về sức khỏe

HLV Stale Solbakken cũng xuất hiện với những cơn ho kéo dài trong buổi họp báo gần nhất. Nguyên nhân được cho là do lịch trình di chuyển dày đặc xuyên suốt nước Mỹ, sự thay đổi nhiệt độ liên tục từ hệ thống điều hòa và cường độ thi đấu khủng khiếp của vòng chung kết World Cup. Những trụ cột như Jorgen Strand Larsen và Marcus Holmgren Pedersen đều đã phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe, khiến chiều sâu đội hình của Na Uy bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thử thách bản lĩnh của Tam sư

Bên cạnh nỗi lo về dịch bệnh, tuyển Anh còn phải đối mặt với sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng ở hàng thủ và tuyến giữa. Trung vệ Jarell Quansah chắc chắn vắng mặt do án treo giò sau tấm thẻ đỏ trong trận thắng kịch tính trước Mexico. Kinh nghiệm của Jordan Henderson cũng không còn hiện diện khi anh phải chia tay giải đấu vì chấn thương cổ tay nghiêm trọng.

Quansah chỉ có thể trở lại nếu Anh vào chung kết World Cup 2026

Tuy nhiên, trong khó khăn, HLV Thomas Tuchel vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào tinh thần vượt khó của các học trò. Chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Mexico đã chứng minh bản lĩnh và "trái tim mãnh liệt" của tập thể này. Cuộc đối đầu lúc 4h ngày 12/7 tới đây không chỉ là màn so tài về chiến thuật, mà còn là bài kiểm tra về khả năng thích nghi và ý chí thép của hai đội tuyển trước những biến số nghiệt ngã của số phận.