Thanh niên “Biển xanh” Lâm Đồng sẵn sàng chinh phục vòng chung kết toàn quốc Đội tuyển “Biển xanh” tỉnh Lâm Đồng đã giành quyền đại diện địa phương tham dự Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025 - 2026 tại Thủ đô Hà Nội. Hiện, các thành viên đội tuyển đang tích cực ôn luyện, hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, sẵn sàng bước vào vòng thi quan trọng diễn ra ngày 22/8.

Đội Biển xanh - tỉnh Lâm Đồng giành giải Nhất trong Vòng chung kết khu vực 5 vào tháng 6/2026.

Vận dụng công nghệ số để ôn luyện

Những ngày trung tuần tháng 8/2026, không khí ôn luyện của đội tuyển “Biển xanh” vẫn diễn ra sôi nổi. Sau chiến thắng thuyết phục, giàu cảm xúc tại vòng chung kết khu vực 5 với sự tranh tài của các đội đến từ Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, các thành viên đội tuyển đang tích cực chuẩn bị, mang tình yêu biển, đảo quê hương đến với Thủ đô.

Do khoảng cách giữa các thành viên trong đội khá xa, trong khi việc đi lại chủ yếu phụ thuộc vào phụ huynh, các thầy, cô giáo phụ trách đã linh hoạt ứng dụng công nghệ số như Google Meet, Zoom... để kết nối, tổ chức ôn luyện. Qua màn hình nhỏ, những trao đổi kiến thức, thảo luận sôi nổi cùng tiếng thuyết trình dõng dạc, đầy tự tin và nhiệt huyết của các thành viên vẫn được duy trì.

Đồng hành cùng đội tuyển trên không gian mạng không chỉ có các thầy, cô giáo mà còn có sự hướng dẫn, sát cánh của cán bộ Cảnh sát biển Việt Nam. Thông qua các buổi học trực tuyến, các em được hướng dẫn, củng cố kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng phối hợp, qua đó chuẩn bị tốt nhất để bước vào vòng chung kết, sẵn sàng chinh phục những thử thách phía trước.

Đội Biển xanh tại cuộc thi chung kết "Em yêu biển đảo quê hương" khu vực 5

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, cô Trần Hồng Điệp, giáo viên Trường THCS Tân An, phường La Gi, phụ trách đội tuyển Lâm Đồng, cho biết: “Ngay sau khi có danh sách đội tuyển tham gia cấp toàn quốc, chúng tôi đã nhanh chóng lên kế hoạch ôn tập. Dù khó khăn khi tập trung trực tiếp hàng ngày, nhưng nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin, thầy trò đã tạo ra các phòng học ảo. Đồng thời, sử dụng Quizlet đưa toàn bộ câu hỏi lên hệ thống để các em trả lời, trao đổi, thảo luận và thống nhất kiến thức hằng ngày hiệu quả”.

Quyết tâm tỏa sáng

Theo cô Điệp, đội “Biển xanh” đến với Vòng chung kết toàn quốc không chỉ để học hỏi, tranh tài mà còn mang theo quyết tâm lớn nhất: Tỏa sáng hết mình và khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ Lâm Đồng. Để đạt được kết quả tốt nhất, đội củng cố hệ thống kiến thức phong phú về biển, đảo, lịch sử, địa lý và chủ quyền biển, đảo quê hương. Ngoài ra, các thành viên đội “Biển xanh” còn được rèn luyện kỹ năng thuyết trình, khả năng làm việc nhóm từ xa và sự tự tin khi thể hiện.

Em Nguyễn Hoàng Thảo My (thứ 2 bên trái) cùng các thành viên đội Biển xanh ôn luyện, chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc

Là 1 trong số 5 thành viên tích cực, năng động của đội, em Nguyễn Hoàng Thảo My, học sinh lớp 9 K, Trường THCS Tân An, phường La Gi chia sẻ: "Cuộc thi mang lại cho em rất nhiều kiến thức bổ ích về lịch sử, chủ quyền biển, đảo và quê hương đất nước".

“ Dù phải ôn tập qua màn hình máy tính và không được gặp nhau trực tiếp thường xuyên, nhưng em và các bạn trong đội ‘Biển xanh’ luôn động viên nhau, tích cực trao đổi, thảo luận sôi nổi, cùng chuẩn bị tốt nhất để đạt kết quả cao tại Vòng chung kết toàn quốc. Nguyễn Hoàng Thảo My, học sinh lớp 9 K, Trường THCS Tân An, phường La Gi

Nói về ý nghĩa của cuộc thi, Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: "Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng kiến thức về biển, đảo Việt Nam cho học sinh. Thông qua các phần thi, các em được trang bị những kiến thức cơ bản về pháp luật Việt Nam và quốc tế liên quan đến biển, đảo; đại dương, biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển, cũng như tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường. Đó còn là những hoạt động giáo dục lịch sử truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua đó, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo quê hương cho thế hệ trẻ. Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...".

6 đội thi tham gia tranh tài trong Vòng chung kết toàn quốc sắp tới

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sáng tạo trong cách ôn tập và tinh thần vượt khó, đội tuyển “Biển xanh” đang hướng về thủ đô Hà Nội với tâm thế vững vàng nhất. Các em mang theo hành trang là kiến thức, bản lĩnh và tình yêu biển, đảo quê hương. Các thành viên “Biển xanh” đã sẵn sàng cùng với các đội bạn thi đấu, tỏa sáng tại Vòng chung kết toàn quốc vào ngày 22/8 sắp tới.