Đời sống Biết bơi chưa đủ: Bài học an toàn dưới nước Biết bơi nhưng vẫn đuối nước. Điều tưởng như nghịch lý ấy đang trở thành nỗi lo mỗi khi mùa hè đến. Vụ 5 nữ sinh đuối nước tại hồ thủy lợi Đắk Pót, xã Nâm Nung (Lâm Đồng) mới đây tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo: học bơi là cần thiết, nhưng chưa phải là “tấm lá chắn” tuyệt đối trước hiểm họa dưới nước. Điều trẻ cần không chỉ là kỹ năng bơi, mà còn là kỹ năng sinh tồn, nhận diện nguy hiểm và biết cách bảo vệ bản thân trong mọi tình huống.

Hồ thủy lợi Đắk Pót, xã Nâm Nung - nơi vừa xảy ra vụ đuối nước đau lòng

Biết bơi nhưng vẫn không thể tự cứu mình

Sáng 10/7, hồ thủy lợi Đắk Pót, bon Đắk Prí, xã Nâm Nung trở thành nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Khoảng 8 giờ 30 phút, 8 nữ sinh (đều 11 tuổi), học tại Trường THCS Nâm N’Đir rủ nhau đến hồ chơi và tắm. Trong lúc vui đùa, 5 em không may bơi vào khu vực nước sâu. 3 em còn lại chạy về gọi người lớn. Đến khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy các nạn nhân, nhưng tất cả đều đã tử vong. Điều khiến nhiều người bàng hoàng là hầu hết các em đều biết bơi.

Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Những năm gần đây, nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra với nạn nhân là những em nhỏ đã từng học bơi. Tại ao, hồ, sông, suối hay biển, chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không nằm ở việc trẻ biết bơi hay chưa, mà ở khả năng ứng phó khi gặp sự cố. Anh Nguyễn Văn Tiến, người nhiều năm dạy bơi cho trẻ em và người lớn tại khu vực Phan Thiết cho rằng, một trong những nhận thức chưa đúng của nhiều phụ huynh là xem việc hoàn thành một khóa học bơi đồng nghĩa với việc con đã an toàn dưới nước.

Đoàn viên, thanh niên xã Sơn Mỹ thường xuyên rà soát gắn biển cảnh báo các khu vực nước sâu, nguy hiểm để phòng, chống đuối nước

“Biết bơi chỉ là biết cách di chuyển trong nước, còn môi trường tự nhiên luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như hố sâu, bùn lún, rong rêu, dòng chảy ngầm hay nước lạnh khiến cơ thể co cứng. Khi rơi vào tình huống này, tâm lý hoảng loạn khiến trẻ nhanh mất sức và tăng nguy cơ đuối nước”, anh Tiến chia sẻ. Theo anh, dạy bơi không chỉ để trẻ bơi được mà quan trọng hơn là trang bị kỹ năng an toàn dưới nước như giữ bình tĩnh, nổi ngửa để bảo toàn sức, kêu cứu đúng cách và tuyệt đối không tự ý lao xuống cứu bạn khi chưa có kỹ năng cứu hộ. Bởi trong nhiều vụ đuối nước tập thể, người gặp nạn ban đầu chỉ có một em, nhưng những người nhảy xuống cứu bạn lại tiếp tục trở thành nạn nhân vì thiếu kỹ năng.

Những phân tích trên cho thấy, đuối nước không chỉ bắt nguồn từ việc trẻ không biết bơi. Nhiều vụ việc xảy ra từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về môi trường nước và chưa được trang bị kỹ năng sinh tồn cần thiết.

Đừng để những bài học luôn phải trả giá đắt

Đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Điều đáng lo ngại là phần lớn vụ việc xảy ra trong thời gian nghỉ hè, ngoài trường học, tại những khu vực gần nơi sinh sống như ao, hồ, sông, suối, công trình thủy lợi. Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 25 vụ tai nạn thương tâm khiến 28 trẻ em tử vong, trong đó đuối nước chiếm 22 vụ, cướp đi sinh mạng của 25 học sinh, trẻ nhỏ…

Dù nhiều địa phương đã tăng cường tuyên truyền, cắm biển cảnh báo và tổ chức dạy bơi, nhưng nguy cơ đuối nước vẫn hiện hữu. Nguyên nhân là việc quản lý trẻ trong dịp hè chưa chặt chẽ, nhiều phụ huynh bận công việc nên để trẻ tự vui chơi. Chỉ một phút lơ là cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Trong khi đó, không ít khu vực nước sâu vẫn thiếu rào chắn, biển cảnh báo, khiến trẻ hiếu động, thích khám phá dễ gặp nguy hiểm.

Tại xã Sơn Mỹ, nơi có nhiều sông, suối, ao, hồ, công tác phòng, chống đuối nước được địa phương triển khai thường xuyên trong dịp hè. Anh Trần Văn Trung - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Sơn Mỹ cho biết: Đoàn xã thường xuyên phối hợp với nhà trường, công an và các thôn tuyên truyền kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh. Đồng thời rà soát, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, vận động người dân rào chắn ao hồ. Bởi phòng, chống đuối nước cần sự chung tay của cả cộng đồng, trong đó gia đình quản lý, nhắc nhở trẻ trong dịp hè, nhà trường trang bị kỹ năng sống và các lực lượng phối hợp kiểm tra, cảnh báo nguy cơ.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc lớp tập huấn bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em vừa tổ chức tại khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng

“ Qua những vụ việc đau lòng, chúng tôi tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, không chỉ dạy trẻ biết bơi mà còn trang bị kỹ năng an toàn dưới nước, kỹ năng xử lý tình huống và tự bảo vệ mình. Đồng thời, sở yêu cầu các đơn vị quản lý hồ bơi, khu du lịch, bãi tắm thực hiện nghiêm quy định về cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ và không tổ chức hoạt động dưới nước khi thời tiết không bảo đảm. Mục tiêu là giảm đến mức thấp nhất các vụ đuối nước trên địa bàn.

Ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ góc độ quản lý, ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, phòng, chống đuối nước trẻ em luôn được ngành xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong dịp nghỉ hè và mùa mưa bão. Ngay sau Công điện số 46 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của UBND tỉnh, sở đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị, ban quản lý khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh hồ bơi và dịch vụ thể thao trên biển tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn; cắm bổ sung biển cảnh báo tại ao, hồ, sông, suối, đập nước, bãi tắm tự phát, khu vực có dòng chảy nguy hiểm.

Anh Nguyễn Văn Tiến đang hướng dẫn kỹ năng bơi cho trẻ em

Đồng thời kiểm tra nghiêm các điều kiện bảo đảm an toàn tại hồ bơi, bãi tắm và các điểm vui chơi dưới nước. Song song đó, sở tiếp tục phối hợp với ngành giáo dục, Đoàn Thanh niên và các địa phương tổ chức các lớp phổ cập bơi, hướng dẫn kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối, sơ cấp cứu. Khuyến khích khai thác hiệu quả các bể bơi hiện có và phát triển mô hình dạy bơi cộng đồng.

Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy, giảm đuối nước không chỉ nhờ dạy bơi sớm mà còn nhờ trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng an toàn dưới nước như: nhận diện nguy hiểm, biết khi nào không xuống nước, sử dụng áo phao, gọi cứu hộ và hỗ trợ người khác đúng cách. Vụ đuối nước khiến 5 học sinh ở xã Nâm Nung mãi mãi không trở về là nỗi đau lớn đối với gia đình và cộng đồng. Sau mỗi mất mát, điều cần nhìn lại không chỉ là việc dạy trẻ biết bơi, mà còn là trang bị cho các em kỹ năng tự bảo vệ mình. Bởi biết bơi chỉ là một kỹ năng, còn biết nhận diện nguy hiểm, giữ bình tĩnh và lựa chọn an toàn mới là “chiếc phao cứu sinh” quan trọng nhất.