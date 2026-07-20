Bigme B6: Máy đọc sách màn hình đen trắng ra mắt và biến thể màu giá rẻ chạy Android 14 Bigme vừa mở rộng dòng máy đọc sách B6 với phiên bản màn hình đen trắng tại Trung Quốc. Đồng thời, phiên bản màn hình màu cũng có thêm biến thể 2GB RAM giá rẻ trên Amazon, mang lại lựa chọn linh hoạt cho người dùng.

Bigme vừa chính thức giới thiệu phiên bản màn hình đen trắng (monochrome) của mẫu máy đọc sách B6 tại thị trường Trung Quốc. Đây là bước đi tiếp theo sau khi hãng ra mắt phiên bản màn hình màu vào năm ngoái. Đáng chú ý, Bigme cũng âm thầm tung ra một biến thể giá rẻ cho dòng B6 Color, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ E-Ink hiện đại với chi phí tối ưu hơn.

Thông số kỹ thuật ấn tượng trên Bigme B6 phiên bản đen trắng

Ngoại trừ sự khác biệt về khả năng hiển thị màu sắc, Bigme B6 phiên bản đen trắng sở hữu cấu hình tương đương với người tiền nhiệm. Máy được trang bị màn hình 6 inch với mật độ điểm ảnh 300 PPI, mang lại độ sắc nét cao cho văn bản và hình ảnh.

Dưới đây là chi tiết cấu hình phần cứng của thiết bị:

Thông số Chi tiết Vi xử lý MediaTek octa-core (8 nhân) Bộ nhớ RAM 4GB Bộ nhớ trong 64GB (Hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 1TB) Pin 2.100mAh, sạc qua cổng USB-C Hệ điều hành Android 14 Kết nối Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth, Loa và Micro

Trải nghiệm hiển thị và tính năng nổi bật

Điểm khác biệt của Bigme B6 so với nhiều đối thủ cùng phân khúc là thiết kế màn hình phẳng hoàn toàn với khung viền (flush display), thay vì dạng lõm xuống. Màn hình được phủ lớp nhám chống chói, kết hợp với hệ thống đèn nền có thể điều chỉnh nhiệt độ màu ấm và lạnh, giúp bảo vệ mắt khi đọc sách trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Việc chạy trên hệ điều hành Android 14 ngay khi xuất xưởng là một điểm cộng lớn. Điều này cho phép người dùng linh hoạt cài đặt các ứng dụng đọc sách phổ biến, trình duyệt hoặc các công cụ ghi chú từ kho ứng dụng, biến thiết bị không chỉ là một máy đọc sách thuần túy mà còn là một máy tính bảng E-Ink đa năng.

Xuất hiện biến thể Bigme B6 Color giá rẻ trên Amazon

Bên cạnh việc ra mắt bản đen trắng, một biến thể mới của Bigme B6 Color đã âm thầm xuất hiện trên nền tảng Amazon. Phiên bản này được cắt giảm dung lượng RAM xuống còn 2GB và bộ nhớ trong 32GB, với mức giá niêm yết khoảng 165,97 USD (tương đương khoảng 4,2 triệu đồng).

The Bigme B6 Black & White version is cheaper in China.

Đây là một sự lựa chọn kinh tế hơn đáng kể so với phiên bản 4GB RAM tiêu chuẩn thường có giá từ 179 USD đến 194 USD trên trang chủ của hãng. Đáng ngạc nhiên là biến thể 2GB này hiện chưa có thông tin chính thức trên các website quốc tế hay nội địa của Bigme.

Giá bán và khả năng tiếp cận

Tại Trung Quốc, Bigme B6 phiên bản đen trắng được bán trên JD.com với giá 899 Nhân dân tệ (khoảng 3,1 triệu đồng). Theo ghi nhận từ ITHome, ở một số khu vực áp dụng ưu đãi, mức giá có thể giảm xuống còn khoảng 854 Nhân dân tệ. Thiết bị hiện chỉ có tùy chọn màu trắng, tuy nhiên người dùng có thể mua thêm bao da nam châm với nhiều màu sắc để tăng tính thẩm mỹ và bảo vệ máy.