Bigme Hibreak Dual 2: Smartphone hai màn hình kết hợp E-ink màu và LCD Bigme vừa công bố Hibreak Dual 2, mẫu smartphone độc đáo sở hữu hai màn hình riêng biệt gồm E-ink màu và LCD. Thiết bị sử dụng chip Dimensity 8300, chạy Android 16 và hỗ trợ bút cảm ứng.

Bigme, thương hiệu vốn nổi danh trong cộng đồng thiết bị màn hình E-ink, vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone mới mang tên Hibreak Dual 2. Đây là bước tiến đáng kể của hãng trong việc kết hợp ưu điểm của công nghệ mực điện tử với hiệu năng của một chiếc điện thoại thông minh hiện đại.

Sự kết hợp độc đáo giữa màn hình E-ink màu và LCD

Điểm khác biệt lớn nhất của Bigme Hibreak Dual 2 so với các đối thủ trên thị trường là hệ thống hai màn hình độc lập. Thiết bị sở hữu một màn hình E-ink màu với kích thước đường chéo 6,13 inch, lớn hơn đáng kể so với màn hình LCD 5 inch truyền thống được tích hợp kèm theo.

The Hibreak Dual 2 launches with two displays

So với phiên bản tiền nhiệm, Hibreak Dual 2 đã được tái thiết kế toàn diện. Thay vì sử dụng một màn hình LCD nhỏ như trước, phiên bản mới tối ưu hóa kích thước của cả hai màn hình để chúng có độ lớn tương đương, giúp việc chuyển đổi giữa việc đọc sách và xử lý các tác vụ đa phương tiện trở nên cân bằng và thực dụng hơn.

Cấu hình mạnh mẽ và nền tảng Android 16

Dù là một thiết bị hướng đến việc đọc sách, Bigme không hề xem nhẹ cấu hình phần cứng. Hibreak Dual 2 được trang bị bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 8300. Đây là dòng chip có hiệu năng ổn định, đảm bảo khả năng xử lý mượt mà các ứng dụng hiện nay mà vẫn duy trì được mức tiêu thụ năng lượng tối ưu.

Đáng chú ý, thiết bị dự kiến sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 ngay khi ra mắt. Việc hỗ trợ bút cảm ứng (stylus) cũng là một điểm cộng lớn, cho phép người dùng ghi chú trực tiếp trên màn hình E-ink, mô phỏng trải nghiệm viết trên giấy thật một cách chân thực nhất.

Thông số kỹ thuật Chi tiết dự kiến Màn hình E-ink 6,13 inch (hỗ trợ màu sắc) Màn hình LCD 5 inch Vi xử lý MediaTek Dimensity 8300 Hệ điều hành Android 16 Phụ kiện Hỗ trợ bút cảm ứng (Stylus)

Khả năng tiếp cận thị trường

Hiện tại, Bigme vẫn chưa công bố toàn bộ thông số kỹ thuật chi tiết cũng như mức giá chính thức của sản phẩm. Tuy nhiên, hãng dự kiến sẽ thực hiện chiến dịch huy động vốn cộng đồng qua nền tảng Kickstarter trước khi đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon.

Với việc kết hợp màn hình E-ink màu bảo vệ mắt và hiệu năng mạnh mẽ từ chip MediaTek, Hibreak Dual 2 hứa hẹn sẽ là giải pháp tối ưu cho những người dùng cần một thiết bị vừa hỗ trợ đọc tài liệu chuyên sâu, vừa đáp ứng tốt nhu cầu liên lạc và giải trí hàng ngày.