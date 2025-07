Chiều 8-7, Binh chủng Hóa học tổ chức Hội nghị sơ kết Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2020-2025. Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng dự chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo sơ kết và các ý kiến phát biểu tại hội nghị khẳng định, 5 năm qua, PTTĐ “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Binh chủng Hóa học lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai sâu rộng, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nội dung đề ra, nhiều chỉ tiêu hoàn thành xuất sắc.

PTTĐ đã trực tiếp góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên cũng như đột xuất, nét nổi bật là cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xác định tập trung đột phá vào việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hậu cần. Thi đua “5 tốt” nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm mọi mặt hậu cần; xây dựng chính quy ngành; đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hậu cần.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học phát biểu chỉ đạo.

Trong 5 năm qua, PTTĐ ở các cấp đã bám sát nhiệm vụ quân sự của binh chủng và từng đơn vị, chủ động nắm chắc tình hình, duy trì nghiêm chế độ trực hậu cần SSCĐ. Tổ chức phân cấp, dự trữ đúng, đủ vật chất, trang bị hậu cần; bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ; trực SSCĐ bảo vệ các sự kiện chính trị, dịp lễ, tết, trong diễn tập, huấn luyện; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất hậu cần tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ...

PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” được triển khai có chất lượng từ cơ quan đến đơn vị cơ sở, tạo chuyển biến tích cực. Hoạt động thi đua trong công tác bảo đảm bữa ăn hằng ngày cho bộ đội được đẩy mạnh; định lượng một số thực phẩm chính so với định lượng cơ bản bình quân hằng năm, như các loại thịt, cá tươi, rau xanh đều đạt từ 103 đến 113%.

Lãnh đạo Binh chủng Hóa học trao khen thưởng tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong PTTĐ.

Kết quả bình quân công tác quân nhu đạt 120% so với giai đoạn trước; 100% đầu mối cơ quan, đơn vị trong binh chủng đạt chuẩn “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. PTTĐ đạt hiệu quả thiết thực đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội; trong đó giá sản phẩm đưa vào bữa ăn luôn thấp hơn giá thị trường; giá trị thu từ tăng gia sản xuất và hoạt động dịch vụ có thu bình quân đạt hơn 1,5 triệu đồng/người/năm...

PTTĐ xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm, tổ chức triển khai hiệu quả. Tỷ lệ quân số khỏe hằng năm luôn đạt trên 99,2%, vượt 0,7% so với chỉ tiêu hằng năm của Bộ Quốc phòng. Kết quả bình quân công tác quân y đạt 109% so với giai đoạn trước.

Điểm nổi bật trong PTTĐ “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” đó là khai thác, tạo nguồn, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, bảo đảm đủ, kịp thời xăng dầu, phương tiện khí tài, vật tư xăng dầu cho các nhiệm vụ; làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ. Thực hiện tốt tiết kiệm theo quy định của Bộ Quốc phòng, không để thất thoát, hao hụt xăng dầu do nguyên nhân chủ quan. Kết quả công tác xăng dầu đạt 150% so với giai đoạn trước.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thảo luận, xác định trong thời gian tới PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” tiếp tục là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ.

Hội nghị xác định, toàn Binh chủng tập trung quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, chỉ lệnh công tác hậu cần, kỹ thuật; tổ chức thi đua bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, ứng phó sự cố hóa chất độc, sinh học, phóng xạ hạt nhân, các nhiệm vụ mới, đột xuất.

Nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dưỡng bộ đội, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, duy trì và củng cố mô hình chăn nuôi tập trung hiện có, đầu tư phát triển các mô hình mới theo hướng sinh học gắn với bảo vệ môi trường. Phấn đấu giá trị thu từ tăng gia và hoạt động dịch vụ hậu cần đạt từ 1.450.000 đồng/người/năm trở lên; duy trì quân số khỏe đạt trên 99%...

Tin, ảnh: MINH MẠNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.