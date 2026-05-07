Bleach Mirrors High mở đăng ký thử nghiệm: Game di động mới từ Bandai Namco có gì đặc biệt? Bandai Namco mở đăng ký Beta cho Bleach Mirrors High trên Android và iOS. Game lấy bối cảnh sau Huyết Chiến Ngàn Năm với hai nhân vật mới do tác giả Tite Kubo thiết kế.

Bandai Namco Entertainment Inc. đã chính thức mở cổng đăng ký thử nghiệm Beta (Closed Beta Test) cho tựa game di động sắp tới mang tên Bleach Mirrors High. Đây là dự án trò chơi dựa trên thương hiệu anime/manga đình đám Bleach, được phát triển cho hai nền tảng Android và iOS.

Người hâm mộ hiện có thể đăng ký để trở thành người thử nghiệm bản beta cho trò chơi video Bleach Mirrors High sắp ra mắt trên điện thoại Android và iOS.

Sự tham gia của tác giả Tite Kubo và cốt truyện mới

Điểm đáng chú ý nhất của Bleach Mirrors High chính là bối cảnh câu chuyện diễn ra sau các sự kiện của phần Huyết Chiến Ngàn Năm (Blood War). Đặc biệt, tác giả gốc của bộ truyện - ông Tite Kubo - đã tham gia sâu sát vào quá trình phát triển dự án này từ giai đoạn khởi động.

Tác giả Tite Kubo chia sẻ rằng ông không chỉ tham gia thiết kế logo và kịch bản mà còn trực tiếp tạo hình cho hai nhân vật Tử thần (Soul Reaper) hoàn toàn mới là Shirin Migishima và Shirane Sanari. Ông cho biết bản thân đã rất hào hứng và thực hiện nhiều thiết kế hơn cả yêu cầu ban đầu để đảm bảo các nhân vật mới thể hiện đúng phong cách đặc trưng của mình.

Shirin Migishima

Shirane Sanari

Yêu cầu kỹ thuật và lộ trình thử nghiệm

Bleach Mirrors High được thiết kế tối ưu hóa cho trải nghiệm trên điện thoại thông minh. Nhà sản xuất lưu ý rằng trò chơi hiện chỉ tương thích với điện thoại di động và không hỗ trợ máy tính bảng. Dưới đây là các yêu cầu cấu hình tối thiểu để tham gia thử nghiệm:

Nền tảng Yêu cầu hệ điều hành Bộ nhớ RAM tối thiểu Android Phiên bản 12.0 trở lên 6 GB iOS Phiên bản 17.0 trở lên 4 GB

Thời gian đăng ký tham gia thử nghiệm sẽ kéo dài đến hết ngày 13/07/2026. Giai đoạn thử nghiệm kín (Closed Beta) dự kiến diễn ra từ 23:00 ngày 22/07 đến 22:59 ngày 29/07 (theo giờ PDT). Trong đợt thử nghiệm này, người chơi có thể trải nghiệm trò chơi với nhiều ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Trung phồn thể.

Sự xuất hiện của các nhân vật quen thuộc

Bên cạnh hai nhân vật mới, đoạn giới thiệu thứ hai của trò chơi tại Anime Expo 2026 đã xác nhận sự góp mặt của dàn nhân vật biểu tượng như Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Renji Abarai, Toshiro Hitsugaya và Byakuya Kuchiki. Các đoạn video ngắn về lối chơi cho thấy Bleach Mirrors High sẽ giữ nguyên phong cách hình ảnh và cảm giác chiến đấu đặc trưng của các dòng game Bleach trước đây.

Trong thời gian chờ đợi Bleach Mirrors High chính thức phát hành, người hâm mộ có thể theo dõi lại loạt phim Huyết Chiến Ngàn Năm hoặc trải nghiệm tựa game Rebirth of Souls để nắm bắt mạch truyện chính.