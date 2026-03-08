BLV Quang Huy nhận định trận Indonesia - Việt Nam: Điểm nổ tâm lý và bài toán tuyến giữa BLV Quang Huy phân tích bài toán nhân sự của HLV Kim Sang-sik trước trận Indonesia tại ASEAN Cup 2026, dự đoán ĐT Việt Nam hòa 1-1 và giành vé đi tiếp.

Tuyển Việt Nam bước vào trận quyết đấu mang tính sinh tử gặp Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h30 hôm nay. Sau trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore, áp lực tâm lý lẫn bài toán chiến thuật đang đè nặng lên vai HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, bình luận viên Vũ Quang Huy tin tưởng đội tuyển sẽ có được kết quả hòa 1-1 đủ để mở cánh cửa bước tiếp vào vòng trong.

ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào trận chiến quyết định trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026

Bài toán tuyến giữa và quyết định nhân sự của HLV Kim Sang-sik

Đánh giá về cách vận hành của tuyển Việt Nam, BLV Quang Huy tỏ ra tiếc nuối khi HLV Kim Sang-sik không thực hiện xoay tua lực lượng ở trận gặp Singapore. Việc giữ nguyên bộ khung khiến các trụ cột suy giảm thể lực và làm giảm yếu tố bất ngờ trước đối thủ Indonesia.

Đáng chú ý, khu vực trung tuyến đang trở thành nỗi lo lớn nhất của ban huấn luyện. Sự vắng mặt của tiền vệ thu hồi bóng Doãn Ngọc Tân để lại khoảng trống đắt giá. Trong khi đó, phương án đánh chặn duy nhất còn lại là Lê Phạm Thành Long vẫn chưa mang đến màn trình diễn đủ tin cậy ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bởi lý do này, HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng buộc phải tiếp tục sử dụng bộ đôi Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức ở trung tâm hàng tiền vệ, chấp nhận rủi ro về khả năng tranh chấp để ưu tiên khâu kiểm soát bóng.

Cơ hội từ sự dồn nén tâm lý và hiệu quả dứt điểm

Bên cạnh tuyến giữa, nhân sự hàng công cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt. Việc sao trẻ Nguyễn Đình Bắc bị rút ra sớm ở trận đấu trước được xem là hệ quả tất yếu từ phong độ chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, BLV Quang Huy nhận định đây có thể là chiêu "khích tướng" cần thiết từ nhà cầm quân người Hàn Quốc nhằm giúp chân sút trẻ bùng nổ khi giáp mặt Indonesia.

Hơn nữa, nguyên nhân cốt lõi khiến ĐT Việt Nam bế tắc trước Singapore không nằm hoàn toàn ở lối chơi, mà đến từ sự thiếu may mắn và khả năng chắt chiu cơ hội. Cụ thể, nếu các tình huống hãm thành ban đầu của Nguyễn Xuân Son hay các đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng, nút thắt tâm lý đã được cởi bỏ sớm.

Kịch bản hòa 1-1 và cơ hội lách qua khe cửa hẹp

Dự đoán về cục diện cuộc so tài tối nay, BLV Quang Huy tin tưởng vào một kết quả có lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik: "Tôi có cảm giác là Việt Nam hòa 1-1 nhưng vẫn sẽ đi tiếp. Bởi vì Indonesia sẽ không có tư tưởng cầu hòa khi gặp Singapore. Họ là đội mạnh hơn và sẽ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình".

Nhìn chung, dù đối mặt nhiều bất lợi trên sân khách cùng bài toán nhân sự chưa có lời giải hoàn hảo, bản lĩnh ở các thời điểm then chốt sẽ là chìa khóa quyết định tấm vé vào bán kết của tuyển Việt Nam.