Bộ ba iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 16e: Top smartphone Apple giá rẻ đáng mua nhất Dù nằm trong danh mục rút khỏi dải sản phẩm chính thức, bộ ba iPhone 13, iPhone 14 và iPhone 16e vẫn ghi điểm nhờ hiệu năng mạnh mẽ cùng mức giá hấp dẫn.

Trong phân khúc smartphone bình dân, dải sản phẩm iPhone thế hệ cũ và các phiên bản tối ưu chi phí của Apple vẫn duy trì giá trị sử dụng thực chiến vượt trội. Dù đã rút khỏi danh mục quảng bá chính thức, các mẫu iPhone này vẫn còn hàng tại nhiều đại lý, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng lâu dài với mức giá vô cùng dễ chịu.

iPhone 13: Lựa chọn tối ưu chi phí với khả năng vận hành bền bỉ

Với mức giá từ 10,89 triệu đồng cho phiên bản 128GB, iPhone 13 hiện là một trong những mẫu điện thoại Apple có mức giá tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Thiết kế khung viền phẳng kết hợp mặt lưng kính cùng màn hình 6,1 inch mang lại cảm giác cầm nắm gọn nhẹ và dễ dàng thao tác.

Màn hình OLED Super Retina XDR hỗ trợ công nghệ HDR10, Dolby Vision với độ sáng tối đa 1.200 nits giúp hiển thị rõ nét dưới nhiều điều kiện ánh sáng. Về mặt phần cứng, vi xử lý A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5nm vẫn đáp ứng mượt mà các tác vụ đa nhiệm, lướt mạng xã hội cũng như giải trí thường ngày.

Hệ thống camera kép 12MP gồm ống kính góc rộng và góc siêu rộng cho khả năng chụp ảnh ấn tượng ở cả điều kiện đủ sáng lẫn thiếu sáng. Hệ thống nhận diện khuôn mặt FaceID hoạt động nhanh chóng, mang lại độ bảo mật cao.

iPhone 14: Sự nâng cấp đồng đều về đồ họa và tính năng an toàn

Có mức giá khởi điểm từ 12,99 triệu đồng cho bản 128GB và 14,29 triệu đồng cho bản 256GB, iPhone 14 đóng vai trò là dòng sản phẩm tiếp cận người dùng mới hoặc những ai muốn chuyển từ hệ điều hành khác sang iOS.

Mẫu máy này được trang bị vi xử lý A16 Bionic với 6 nhân hiệu năng và 5 nhân xử lý đồ họa, mang lại sức mạnh tính toán ấn tượng. Điểm hiệu năng AnTuTu của thiết bị đạt hơn 1,3 triệu điểm, đảm bảo xử lý mượt mà các ứng dụng nặng. Đáng chú ý, iPhone 14 còn tích hợp tính năng gọi điện và nhắn tin qua vệ tinh trong các tình huống khẩn cấp.

iPhone 16e: Đột phá với vi xử lý A18 và camera 48MP

Là sản phẩm mới nhất thuộc phân khúc giá dưới 15 triệu đồng, iPhone 16e có giá khoảng 13,59 triệu đồng. Thiết bị duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc nhưng cải tiến mạnh mẽ về cấu hình bên trong.

Tuy cắt giảm xuống còn một ống kính phía sau, camera của iPhone 16e được nâng cấp độ phân giải lên 48MP hỗ trợ thu phóng quang học 2x, cho chất lượng ảnh chụp sắc nét. Sức mạnh từ con chip A18 không chỉ giúp máy vận hành trơn tru mọi ứng dụng mà còn tối ưu hóa cho các tác vụ trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, viên pin dung lượng 4.000 mAh kết hợp cùng khả năng tiết kiệm điện của chip A18 mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ suốt cả ngày.