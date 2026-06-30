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    Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy: Na Uy giành chiến thắng

    Tuệ Nhân30/06/2026 21:19

    Cuộc đối đầu kịch tính tại AT&T Stadium giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy sẽ quyết định cục diện bảng đấu. Với 6 điểm và vị trí thứ 2, đại diện châu Phi đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

    Bờ Biển Ngà1 - 2Na UyKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Bờ Biển Ngà tiếp đón Na Uy.

    • 39'BÀN THẮNG! Na Uy (0-1)

      Phút 39': A. Nusa (Na Uy) lập công (kiến tạo: M. Odegaard). Tỷ số: 0 - 1.

    • 45+1'Thẻ vàng

      Phút 45+1': A. Nusa (Na Uy) nhận thẻ vàng (Tripping).

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 60'Thay người

      Phút 60' (Bờ Biển Ngà): A. Diallo vào sân thay C. Inao Oulai.

    • 60'Thay người

      Phút 60' (Bờ Biển Ngà): E. Wahi vào sân thay A. Bonny.

    • 71'Thay người

      Phút 71' (Na Uy): O. Bobb vào sân thay A. Sorloth.

    • 71'Thay người

      Phút 71' (Na Uy): A. Schjelderup vào sân thay A. Nusa.

    • 74'BÀN THẮNG! Bờ Biển Ngà (1-1)

      Phút 74': A. Diallo (Bờ Biển Ngà) lập công (kiến tạo: N. Pepe). Tỷ số: 1 - 1.

    • 83'Thay người

      Phút 83' (Na Uy): F. Aursnes vào sân thay M. Pedersen.

    • 86'BÀN THẮNG! Na Uy (1-2)

      Phút 86': E. Haaland (Na Uy) lập công (kiến tạo: P. Berg). Tỷ số: 1 - 2.

    • 87'Thay người

      Phút 87' (Bờ Biển Ngà): O. Diakite vào sân thay N. Pepe.

    • 90+3'Thay người

      Phút 90+3' (Bờ Biển Ngà): E. Guessand vào sân thay Y. Diomande.

    • 90+3'Thay người

      Phút 90+3' (Bờ Biển Ngà): B. Toure vào sân thay G. Konan.

    • KTKết thúc: Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy

      Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

    Cập nhật lúc 02:01 01/07/2026

    Bối cảnh trận đấu tại AT&T Stadium

    Trận cầu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy trong khuôn khổ World Cup diễn ra tại sân vận động AT&T Stadium đang thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên môn. Đây là màn so tài giữa hai phong cách bóng đá khác biệt: sự bùng nổ, giàu thể lực của các chiến binh châu Phi đối đầu với tính kỷ luật và khoa học của đại diện đến từ Bắc Âu.

    Vị thế và phong độ của Bờ Biển Ngà

    Bờ Biển Ngà đang có một hành trình đầy hứa hẹn tại giải đấu năm nay. Hiện tại, đội bóng này đang tạm chiếm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 6 điểm tích lũy được. Đây là một nền tảng vững chắc giúp họ tự tin hướng tới những mục tiêu xa hơn.

    Xét về phong độ trong 3 trận đấu gần nhất, "Những chú Voi" đã giành được 2 chiến thắng và phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, họ vừa tìm lại niềm vui chiến thắng ở trận đấu gần đây nhất sau một cú sảy chân trước đó. Sự trở lại kịp thời này cho thấy bản lĩnh và khả năng vượt qua áp lực của đội bóng đại diện cho lục địa đen.

    Sức mạnh từ đại diện Bắc Âu Na Uy

    Phía bên kia chiến tuyến, Na Uy cũng đang cho thấy một bộ mặt vô cùng tích cực. Dù không được đánh giá cao bằng đối thủ về mặt điểm số trên bảng xếp hạng hiện tại, nhưng phong độ của họ lại mang đến nhiều tín hiệu lạc quan. Trong chuỗi 3 trận đấu vừa qua, Na Uy đã giành được 2 chiến thắng liên tiếp trước khi để thua ở trận đấu cũ nhất trong chuỗi thống kê.

    Việc sở hữu 2 chiến thắng trong 3 trận gần đây, bao gồm cả thắng lợi ở lần ra sân gần nhất, cho thấy đoàn quân đến từ châu Âu đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Lối chơi của Na Uy thường dựa trên sự chắc chắn và khả năng tận dụng cơ hội sắc bén, điều mà Bờ Biển Ngà cần cực kỳ dè chừng.

    Nhận định chiến thuật và cục diện

    Với việc Bờ Biển Ngà đang đứng thứ 2 với 6 điểm, họ có quyền toan tính cho một kết quả an toàn để bảo vệ vị trí của mình. Tuy nhiên, phong độ đang lên của Na Uy với hai chiến thắng liên tiếp gần đây sẽ là thử thách không nhỏ cho hệ thống phòng ngự của đại diện châu Phi.

    Trận đấu tại AT&T Stadium nhiều khả năng sẽ diễn ra với tốc độ cao ngay từ đầu. Bờ Biển Ngà sẽ tận dụng ưu thế về sức mạnh để kiểm soát khu trung tuyến, trong khi Na Uy có thể sẽ kiên nhẫn chờ đợi sơ hở từ đối phương. Kết quả của cuộc đối đầu này không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng hiện tại mà còn quyết định trực tiếp đến tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp của cả hai đội.

    Phong độ gần đây của Bờ Biển Ngà

    • 26/06/2026: Curaçao 0-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)
    • 21/06/2026: Đức 2-1 Bờ Biển Ngà (Thua)
    • 15/06/2026: Bờ Biển Ngà 1-0 Ecuador (Thắng)
    • 09/06/2026: Philadelphia Union II 0-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)
    • 05/06/2026: Pháp 1-2 Bờ Biển Ngà (Thắng)

    Phong độ gần đây của Na Uy

    • 27/06/2026: Na Uy 1-4 Pháp (Thua)
    • 23/06/2026: Na Uy 3-2 Senegal (Thắng)
    • 17/06/2026: Iraq 1-4 Na Uy (Thắng)
    • 08/06/2026: Maroc 1-1 Na Uy (Hòa)
    • 02/06/2026: Na Uy 3-1 Thụy Điển (Thắng)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Bờ Biển Ngà26WLW

    Phong độ và thống kê đội

    Bờ Biển Ngà (Chủ nhà)

    Phong độ 5 trận gần nhất: WLW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 3 trận
    • Thắng: 2 (1 sân nhà)
    • Hòa: 0 (0 sân nhà)
    • Thua: 1 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

    Na Uy (Khách)

    Phong độ 5 trận gần nhất: WWL

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 3 trận
    • Thắng: 2 (1 sân khách)
    • Hòa: 0 (0 sân khách)
    • Thua: 1 (0 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 8 bàn (TB: 2.7 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 7 bàn (TB: 2.3 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Ivory Coast: Không có thông tin chấn thương

    Norway: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: Ivory Coast

    Win or draw

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Chủ nhà thắng: 45%
    • Hòa: 45%
    • Khách thắng: 10%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Chủ nhà: -1.5 bàn
    • Khách: -3.5 bàn

    Lời khuyên: Double chance : Ivory Coast or draw

    Cập nhật đội hình lúc 23:21 30/06/2026

    Đội hình chính thức

    Bờ Biển Ngà

    Sơ đồ: 4-1-4-1

    HLV: Emerse Fae

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Yahia Fofana (G)
    • 17. Guéla Doué (D)
    • 7. Odilon Kossounou (D)
    • 20. Emmanuel Agbadou (D)
    • 3. Ghislain Konan (D)
    • 18. Ibrahim Sangaré (M)
    • 19. Nicolas Pépé (M)
    • 8. Franck Kessié (M)
    • 26. Christ Inao Oulaï (M)
    • 11. Yan Diomande (M)
    • 9. Ange-Yoan Bonny (F)

    Dự bị:

    • 16. Mohamed Koné
    • 23. Alban Lafont
    • 2. Ousmane Diomande
    • 5. Wilfried Singo
    • 13. Christopher Operi
    • 21. Evan Ndicka
    • 4. Jean Michaël Seri
    • 6. Seko Fofana
    • 25. Parfait Guiagon
    • 10. Simon Adingra
    • 15. Amad Diallo
    • 24. Bazoumana Touré
    • 12. Elye Wahi
    • 14. Oumar Diakité
    • 22. Evann Guessand

    Na Uy

    Sơ đồ: 4-3-3

    HLV: Stale Solbakken

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Ørjan Nyland (G)
    • 16. Marcus Pedersen (D)
    • 3. Kristoffer Ajer (D)
    • 17. Torbjørn Heggem (D)
    • 5. David Møller Wolfe (D)
    • 10. Martin Ødegaard (M)
    • 8. Sander Berge (M)
    • 6. Patrick Berg (M)
    • 7. Alexander Sørloth (F)
    • 9. Erling Haaland (F)
    • 20. Antonio Nusa (F)

    Dự bị:

    • 12. Sander Tangvik
    • 13. Egil Selvik
    • 4. Leo Østigård
    • 15. Fredrik André Bjørkan
    • 24. Sondre Langås
    • 25. Henrik Sælebakke Falchener
    • 2. Morten Thorsby
    • 14. Fredrik Aursnes
    • 18. Kristian Thorstvedt
    • 19. Thelo Aasgaard
    • 21. Andreas Schjelderup
    • 22. Oscar Bobb
    • 26. Julian Ryerson
    • 11. Jørgen Strand Larsen
    • 23. Jens Petter Hauge

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          Bờ Biển Ngà 1-2 Na Uy: Na Uy giành chiến thắng
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