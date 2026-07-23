Chính trị Bộ Chính trị, Ban Bí thư công bố các quyết định về công tác cán bộ Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao các quyết định.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và các đồng chí được trao quyết định.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư , Ủy viên Trung ương Đảng dự hội nghị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố các quyết định. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Theo các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư: đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các chức danh liên quan; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định; các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh và các chức danh liên quan; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và các chức danh liên quan; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng 5 đồng chí được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao nhiệm vụ mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường trực Ban Bí thư mong muốn, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị được phân công công tác, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận quá trình công tác và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vào kết quả công tác của các địa phương, cơ quan, đơn vị. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Giao nhiệm vụ cho các đồng chí, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị, các đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương nắm bắt tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và các nhiệm vụ chính trị được giao; đồng chí Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng tập thể lãnh đạo Ban phát huy vai trò, trách nhiệm là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; chủ động, tích cực tham mưu định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, các biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế-xã hội.

Đối với các cơ quan, địa phương tiếp nhận cán bộ, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí đứng đầu, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tiếp tục quan tâm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Thay mặt các đồng chí được nhận quyết định, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Hoàng Giang cam kết quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu kịp thời, có chất lượng các chủ trương, định hướng lớn và hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn mới.