Quốc phòng - An ninh Bộ CHQS Lâm Đồng kiểm tra các đơn vị sau sáp nhập trên hướng biên giới đất liền Trong 3 ngày (4-6/7), Đại tá Lê Trúc Lâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra, nắm tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP) và công tác sắp xếp lại tổ chức cơ quan quân sự địa phương sau sáp nhập tại các đơn vị trên hướng biên giới đất liền tỉnh.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các đồn biên phòng, chốt dân quân thường trực dọc tuyến biên giới và Trung đoàn Bộ binh 994A. Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP, công tác tham mưu, chính trị, hậu cần – kỹ thuật, nhất là nắm bắt tư tưởng cán bộ, chiến sĩ sau sáp nhập.

Đoàn kiểm tra Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã chủ động ổn định tổ chức biên chế sau sáp nhập, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ ổn định nhanh về tư tưởng, tích cực huấn luyện, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, đoàn kết, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn kiểm tra công tác tăng gia sản xuất tại Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994A, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, đoàn công tác cũng khảo sát các vị trí xây dựng chốt dân quân thường trực, bảo đảm tốt nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn khảo sát vị trí xây dựng các Chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới

Tại các đơn vị, Đại tá Lê Trúc Lâm biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động khắc phục khó khăn của các đơn vị, đồng thời yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức, ổn định tư tưởng, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.