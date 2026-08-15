Thời sự Lâm Đồng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng kiểm tra Trung đoàn Bộ binh 40 sau tổ chức lại Ngày 15/8, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, nắm tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ sau giải thể, tổ chức lại Ban chỉ huy phòng thủ khu vực tại Trung đoàn Bộ binh 40 (phường Đông Gia Nghĩa).

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng làm việc với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 40

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Trước đó, ngày 7/8, Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về giải thể 5 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, trong đó có Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 2 - Đông Gia Nghĩa; đồng thời thành lập Trung đoàn Bộ binh 40.

Thượng tá Phan Huy Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 40 báo cáo

Ngay khi được thành lập, Trung đoàn Bộ binh 40 đã khẩn trương ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn ở, sinh hoạt; tiếp nhận, quản lý cơ sở vật chất, vũ khí trang bị.

Trung đoàn Bộ binh 40 tập trung xây dựng đơn vị trở thành lực lượng cơ động chiến đấu chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn…

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh tổ chức biên chế và làm tốt công tác tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của Trung đoàn Bộ binh 40 và các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ sau khi tổ chức lại.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh tổ chức biên chế; làm tốt công tác tư tưởng, quản lý cán bộ, chiến sĩ; quản lý chặt chẽ cơ sở vật chất, vũ khí trang bị; duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Các đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất cấp trên giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.