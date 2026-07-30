Quốc phòng - An ninh Bộ CHQS tỉnh tổng kết mô hình gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo Sáng 30/7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" giai đoạn 2019 - 2025.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 7; Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng; Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh; cùng các chức sắc tôn giáo, già làng, người có uy tín tiêu biểu và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phát biểu

Theo báo cáo tại hội nghị, qua quá trình triển khai, mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" từng bước đi vào chiều sâu, trở thành điểm sáng trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và của tỉnh thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa bàn; gắn việc triển khai mô hình với phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt".

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tiếp tục được đổi mới, trong đó phát huy hiệu quả vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc và chức việc tôn giáo trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Păng Ting Uôk, người uy tín phường LangBiang - Đà Lạt phát biểu

Trong giai đoạn 2019 - 2025, Bộ CHQS tỉnh đã huy động các nguồn lực xây dựng và bàn giao 12 công trình văn hóa, thể thao phục vụ sinh hoạt cộng đồng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; xây dựng và trao tặng 122 căn nhà gồm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân - dân với tổng trị giá hơn 15,7 tỷ đồng. Cùng với đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã trao tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình

Bộ CHQS tỉnh cũng đặc biệt chú trọng phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, trưởng bon, trưởng ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 6 năm qua, đơn vị đã tổ chức gặp mặt, biểu dương hàng trăm lượt đại biểu; tham mưu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho hơn 4.000 lượt người có uy tín. Đồng thời, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc thiểu số cho hàng trăm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận, trong đó mở 2 lớp tiếng Cơ Ho và M'nông với 100 học viên tham gia…

Đặc biệt, năm 2026, Bộ CHQS tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm hiệp đồng, tham mưu tổ chức thành công chương trình "Xuân Chiến sĩ" lần thứ XI với quy mô lớn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, nhất là bà con dân tộc thiểu số vùng biên giới.

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp linh hoạt phù hợp với đặc thù các địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng khẳng định, những kết quả đạt được trong giai đoạn 2019 - 2025 đã chứng minh mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" là chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mô hình không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang tỉnh mà còn tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân đội với Nhân dân, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.

Đồng chí Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định việc thực hiện mô hình là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; đổi mới nội dung, phương pháp dân vận; tăng cường bám sát cơ sở, phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo; huy động hiệu quả các nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tôn giáo; nhân rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền vững.