Bộ chuyển đổi kính lọc Mofage POCO II: Thiết kế mô-đun linh hoạt cho quay phim Mofage POCO II nâng cấp độ sâu khe cắm lên 26mm, hỗ trợ ngàm EF/PL và cải thiện trọng lượng nhẹ hơn, đem lại giải pháp kính lọc thả hậu tối ưu cho máy ảnh.

Mofage POCO II Drop-In Filter Adapter là phiên bản nâng cấp của dòng bộ chuyển đổi kính lọc thả hậu (drop-in filter adapter) POCO từng rất thành công ra mắt năm 2022. Thế hệ thứ hai mang đến bốn cải tiến cốt lõi: bổ sung ngàm mặt trước Canon EF bên cạnh ngàm PL, tăng độ sâu khoảng không bên trong lên 26mm, thu gọn kích thước và trọng lượng, cùng hệ thống thẻ chèn mang tính thẩm mỹ cao.

Thiết kế mô-đun và khả năng tương thích ống kính mở rộng

Khác với phiên bản tiền nhiệm được đúc nguyên khối, Mofage POCO II sở hữu thiết kế dạng mô-đun gồm ba phần riêng biệt: thân chính (Main Body), ngàm ống kính (Lens Mount) và ngàm máy ảnh (Camera Mount). Người dùng có thể dễ dàng tháo lắp bằng tua-vít Torx và ốc đi kèm. Nhờ thiết kế ngàm tháo rời, thiết bị cho phép linh hoạt chuyển đổi giữa ngàm PL và ngàm Canon EF ở phía trước.

Về cấu trúc bên trong, Mofage đã tái thiết kế không gian để đạt độ sâu chèn ống kính tối đa 26mm (so với 24,5–25,5mm ở bản tiền nhiệm). Thay đổi này giúp POCO II tương thích hoàn hảo với các dòng ống kính có phần đuôi dài như NiSi Athena prime hay một số dòng ống kính Anamorphic mà trước đây không thể sử dụng.

Mofage POCO II on the left & original POCO on the right

Thông số kỹ thuật chi tiết của Mofage POCO II

Thông số Mofage POCO II Mofage POCO (Thế hệ đầu) Kích thước 9 x 9 x 4,2 cm 11,5 x 9,5 x 4,5 cm Trọng lượng 238 g (bản ngàm PL) 304,8 g Độ sâu chèn đuôi ống kính Tối đa 26 mm 24,5 – 25,5 mm Ngàm ống kính hỗ trợ PL mount, Canon EF mount PL mount Ngàm máy ảnh hỗ trợ Sony E, Canon RF, Leica L, Nikon Z, Fujifilm X, Kine Mount Sony E, Canon RF, Leica L, Nikon Z

Hệ thống kính lọc và hiệu suất quang học

Bộ sản phẩm tiêu chuẩn của Mofage POCO II đi kèm một kính lọc ND biến thiên VND 0.3-2.4 (tương đương 1-8 stop) và một kính lọc Pure Clear dùng khi không cần giảm sáng. Ngoài ra, POCO II tương thích hoàn toàn với hệ sinh thái kính lọc thả hậu hiện có của Mofage bao gồm CPL, Orange Streaks, Black/White Mist và dòng FSND (Full Spectrum Neutral Density).

Thử nghiệm thực tế với kính lọc VND cho thấy màu sắc giữ độ ổn định cao từ mức ND 0.3 đến ND 1.2. Khi tăng lên mức ND 1.8 và ND 2.4, hình ảnh xuất hiện hiện tượng lệch nhẹ về tông vàng/xanh lá. Tuy nhiên, mức độ ám màu này không quá lớn và có thể xử lý dễ dàng ở khâu hậu kỳ. Đối với các cảnh quay yêu cầu độ chuẩn màu tuyệt đối, người dùng nên ưu tiên các kính lọc FSND cường độ cố định của Mofage.

Trải nghiệm thực tế và những lưu ý khi vận hành

Nút bấm tháo kính lọc trên POCO II đã được tinh chỉnh cho cảm giác thao tác rõ ràng và dễ dàng hơn. Phần chân hỗ trợ ống kính (lens support) hiện được tích hợp trực tiếp vào thân bộ chuyển đổi thay vì dạng tháo rời, giúp tiết kiệm không gian và sẵn sàng sử dụng trong mọi tình huống.

Dù có nhiều cải tiến, việc sử dụng bộ chuyển đổi kính lọc thả hậu vẫn tồn tại một số hạn chế kỹ thuật. Việc tháo lắp kính lọc phía sau có nguy cơ làm bám bụi vào cảm biến máy ảnh. Bên cạnh đó, do khoảng không hẹp của một số dòng khung bảo vệ máy ảnh (camera cage), bánh răng điều chỉnh ND hoặc chốt tháo kính lọc có thể bị vướng vào khung (như trường hợp sử dụng khung Tilta trên Nikon Z9 hoặc Kine Mount trên Kinefinity VISTA).

Mức giá và đối thủ cạnh tranh

Mofage POCO II Drop-In Filter Adapter có giá khởi điểm từ 439 USD. Đây là mức giá rất cạnh tranh khi so sánh với các giải pháp cùng phân khúc như Breakthrough CINEMA DFM (999 USD) hay KipperTie LCminiND (giá 625 Bảng Anh chưa bao gồm bộ chuyển đổi AdaptaLC từ 440 Bảng Anh).