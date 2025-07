Chiều 30/7, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức chương trình tổng kết phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên năm 2025.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và cải tạo 6.370 căn nhà cho hộ nghèo và cận nghèo tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng (phạm vi địa bàn Đắk Nông cũ) và Quảng Ngãi (trước đây thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum).

Với tổng kinh phí lên tới 355 tỷ đồng, chương trình không chỉ giúp hàng ngàn gia đình có chỗ ở ổn định, mà còn đặt nền móng vững chắc để bà con an cư, phát triển sinh kế, góp phần vào sự ổn định lâu dài của khu vực Tây Nguyên.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại lễ bàn giao nhà ở xã Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai.

Mỗi căn nhà hoàn thành là kết quả của sự nỗ lực, đồng hành của các cấp, chính quyền các địa phương.

Đặc biệt, chương trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945–2/9/2025), 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945–19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đây không chỉ là cột mốc ý nghĩa về thời điểm, mà còn là lời tri ân sâu sắc của lực lượng Công an đối với nhân dân – những người đã và đang sát cánh cùng các chiến sĩ bảo vệ sự bình yên cho quê hương.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao chìa khóa tượng trưng cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Những ngôi nhà khang trang mọc lên giữa các buôn làng heo hút không chỉ là chốn đi về an toàn cho người dân, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần “gần dân, vì dân” của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, tiếp tục củng cố thế trận lòng dân – nền tảng căn bản để bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn cuộc sống bình yên, no ấm nơi đại ngàn.